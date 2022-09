Il Presidente russo Vladimir Putin ha ispirato i leader ‘civilizzazionisti‘ a emergere e definire pubblicamente i loro Stati come entità di civiltà piuttosto che nazionali.

Questi leader parlano di mondi di civiltà o etnici con confini che trascendono le frontiere nazionali, non gli Stati-Nazione. Fino a che punto potrebbero voler spingere le affermazioni che sfidano l’ordine internazionale basato sullo Stato-Nazione è probabilmente fortemente influenzato dal fatto che Putin raggiunga i suoi obiettivi di civilizzazione in Ucraina.

Il mese scorso, il Primo Ministro ungherese Victor Orban è diventato l’ultimo leader a ridefinire lo Stato-Nazione che governa.

Parlando sul territorio rumeno nella città prevalentemente di etnia ungherese di Baile Tusnad, in Transilvania, un tempo possedimento austro-ungarico che ospita una minoranza ungherese, Orban non ha lasciato dubbi sul fatto che la sua definizione di madrepatria ungherese includesse la Transilvania e altre regioni del Bacino dei Carpazi, oltre i confini dell’Ungheria popolata da etnia ungherese.

Il Ministro dell’Interno serbo, Aleksandar Vulin, ha espresso una visione simile dei confini della Serbia un anno prima. «Il compito di questa generazione di politici è formare un mondo serbo, ovvero unire i serbi ovunque vivano», ha detto Vulin a un incontro politico a Belgrado, nel 2021, alla presenza del Presidente Aleksander Vucic.

Ampiamente considerato come ‘l’uomo di Mosca a Belgrado’, Vulin ha detto, «perché il ‘mondo serbo’ si rafforzi, la Serbia deve avere successo economico, essere ben guidata e avere un esercito in grado di proteggere la Serbia e i serbi, ovunque si trovino abitare».

Parlando lo stesso giorno in televisione, Vulin è andato oltre insistendo sul fatto che tutti i serbi dovrebbero essere uniti in un unico Stato. Tuttavia, in seguito ha modificato le sue dichiarazioni dicendo che l’unificazione avrebbe dovuto avvenire pacificamente come accadde nella Germania del dopo Guerra Fredda.

Il pensiero dell’ideologo di estrema destra Alexander Dugin risuona nelle posizioni adottate da Vulin, così come nell’inquadramento civilistico della geopolitica dei signori Orban e Putin.

«Questa è una guerra di idee. Non facciamo parte della civiltà globale. Siamo una civiltà a parte. … Non avevamo altra possibilità di provare che Huntington avesse ragione senza attaccare l’Ucraina», ha affermato Dugin.

Dugin si riferiva al defunto politologo dell’Università di Harvard Samuel P. Huntington che predisse in modo controverso uno scontro di civiltà post-Guerra Fredda che sarebbe stato combattuto non tra Paesi ma tra culture.

Il grado dell’influenza di Dugin su Putin è oggetto di dibattito. Spesso soprannominato dai media come il ‘cervello di Putin‘, e un personaggio simile a Rasputin, Dugin sembra essere in favore e in disgrazia nei circoli più intimi del Cremlino. Allo stesso modo, Dugin ha influenzato l’Europa centrale, ma fino a che punto può essere discutibile.

Tuttavia, anche gli scettici descrivono l’ideologo di estrema destra come uno dei principali teorici politici russi.

Dugin ha scritto un tomo ultranazionalista estremamente influente, ‘The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia‘, che le accademie militari russe usano come libro di testo. Il libro immagina uno scontro di civiltà tra l’Occidente e un blocco eurasiatico sostenuto dalla Russia. Insiste anche sul fatto che ‘la Serbia è la Russia’.

«Non c’è dubbio che in particolare il lavoro degli anni ’90 sulla geopolitica globale con le sue varie distinzioni abbia profondamente influenzato l’esercito russo e posto le basi per molte delle ambizioni geopolitiche del Paese in futuro», ha affermato il teorico politico Matt McManus.

Sebbene non vi siano prove o, nella migliore delle ipotesi circostanziali, di un contatto diretto tra Dugin e Vucic e Orban, è chiaro che i loro ambienti politici interagiscono con uno dei principali ideologi della civiltà.

Ad esempio, Vulin ha ospitato Dugin durante la sua visita a Belgrado, nel 2019, in un momento in cui la capitale serba era piena di rapporti sullo spionaggio russo.

Tornando indietro nella storia, il giornalista Predrag Popovic ricorda di aver incontrato due volte il signor Dugin a Belgrado negli anni ’90, con l’aiuto di Vucic presso la sede del Partito Radicale Serbo di estrema destra di cui all’epoca era membro.

Popovic cita Vucic mentre descrive il signor Dugin come «il più importante pensatore e stratega politico della Russia moderna» e «il più grande amico della Serbia».

Popovic osserva che recentemente Vucic si è astenuto dall’esprimere le sue condoglianze a Dugin quando la figlia dell’ideologo, Darya Dugina, è stata uccisa in un’autobomba a Mosca ad agosto.

Vucic ha spesso usato Vulin come suo frontman nelle relazioni con la Russia nel tentativo di non provocare l’ira degli Stati Uniti e dell’Europa.

Ironia della sorte, Orban, nei suoi giorni più liberali, ha bandito, nel 2014, un raduno di estrema destra a Budapest organizzato dal National Policy Institute con sede nel Montana al quale Dugin avrebbe dovuto tenere il suo discorso.

Tuttavia, la capitale ungherese da allora è diventata un hub per l’estrema destra europea e americana. Akrtos Media, un nodo chiave nella rete di estrema destra con sede a Budapest, ha pubblicato le prime traduzioni in inglese full-text dei libri di Dugin.

La minaccia rappresentata dalle ambizioni civilistiche di uomini come Putin, Orban e Vulin va oltre la sfida allo Stato di diritto e alla nozione di integrità territoriale sancita dalla Carta delle Nazioni Unite.

Ha alimentato il razzismo e rafforzato ideologie escludentiste come il nazionalismo Hindutava anti-musulmano del Primo Ministro indiano Narendra Modi. Ha anche incoraggiato la giunta del Myanmar che, secondo il gruppo per i diritti umani Fortify Rights, sta conducendo un ‘genocidio per logoramento’ contro le comunità Rohingya assediate dello Stato di Rakhine.

Orban ha recentemente preso un foglio dal libro di Dugin sulla geopolitica, quando ha dichiarato, nel suo discorso ampiamente denunciato in Romania, che non vuole che gli europei si mescolino con i non europei. «Questo è il motivo per cui abbiamo sempre combattuto: siamo disposti a mescolarci l’uno con l’altro, ma non vogliamo diventare popoli di razza mista», ha affermato Orban.

Intervenendo giorni dopo, in una conferenza stampa, Orban ha insistito sul fatto che «questo non è un problema razziale per noi. Questa è una questione di cultura. Molto semplicemente, la nostra civiltà dovrebbe essere preservata com’è ora».

Nel suo libro, Dugin ha affermato che «è particolarmente importante introdurre disordine geopolitico… incoraggiando tutti i tipi di separatismo e conflitti etnici, sociali e razziali, sostenendo attivamente tutti i movimenti dissidenti: gruppi estremisti, razzisti e settari».

I mondi di civiltà di Orban e Vulin applicano il disegno a Paesi che rientrano sempre più solo nominalmente nell’orbita degli Stati Uniti e dell’Unione Europea.