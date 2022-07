La recente evocazione di Vladimir Putin dei successi militari dello zar Pietro il Grande del 18° secolo contro la Svezia è solo l’ultimo esempio della sua distintiva selezione di predecessori imperiali, governanti sovietici e icone religiose per giustificare la sua invasione dell’Ucraina. Fa tutto parte dellanostalgia imperiale che il Presidente russo ha abbracciato con entusiasmo dalla metà degli anni 2000.

In un incontro con giovani imprenditori, ingegneri e scienziati a San Pietroburgo all’inizio di giugno, Putin ha ricordato che Pietro il Grande ha condotto la Grande Guerra del Nord per 21 anni. «A prima vista, era in guerra con la Svezia per sottrargli qualcosa»,ha detto. «Non stava portando via niente, stava tornando. Chiaramente, è toccato anche a noi tornare e rafforzare».

Questo nazionalismo imperiale deriva da una retorica nazionalista emersa dopo lo scioglimento dell’URSS nel 1991, incentrata sulla perdita di terre e lamentando la separazione delle comunità da nuovi confini politici. Sempre più spesso, il passato zarista ha fornito un quadro di riferimento prontamente disponibile per lodare il governo assolutista e difendere una politica estera aggressiva.

Pietro il Grande (1682-1725) trasformò lo zarismo della Russia nell’impero russo dopo la sua vittoria nel 1721 contro la Svezia, fondando un moderno impero eurasiatico. È diventato ‘Grande‘ perchè guerrafondaio -e Putin ha chiaramente abbracciato questo approccio come un percorso verso il successo.

Una delle vittorie più importanti di Pietro fu la battaglia di Poltava del 1709, sul fiume Vorskla, in Ucraina. La geografia è importante qui: la Grande Guerra del Nord si è svolta non solo nel Baltico ma anche nell’odierna Ucraina orientale. Questa guerra è, quindi, un evento importante anche nella storia ucraina. Mentre la recente dichiarazione di Putin può essere letta come una provocazione diretta agli Stati baltici, le cui terre furono conquistate dalla Svezia dopo il 1721, ha anche collocato l’ascesa alla ribalta dell’impero russo sulle terre ucraine.

Pietro ha cercato di estendere i confini della Russia nel Baltico. Sebbene il conflitto fosse in parte motivato dalla perdita di terre alla Svezia un secolo prima, le sue ambizioni di costruzione dell’impero erano fondamentali. A Putin piace definirsi un leader duro come Pietro, un uomo d’azione, che non evita il conflitto diretto.

VISIONI IMPERIALI DIVERGENTI

Ma ci sono alcune differenze chiave tra Pietro e Putin, e la principale tra queste è che Pietro si è definito -e rimane definito- un sovrano occidentalizzato. La costruzione di San Pietroburgo (città natale di Putin) fu un esercizio dispotico che mobilitò il lavoro vincolato di decine di migliaia di servi, ma uno dei suoi obiettivi principali era quello di fornire alla Russia una finestra sull’Europa, sulle rive del Baltico. Dal 9 giugno, i social media russi hanno diffuso meme sulla chiusura da parte di Putin di questa ‘finestra sull’ovest‘ a causa del suo degrado delle relazioni internazionali.

Pietro il Grande era anche orgoglioso dei suoi scambi con scienziati stranieri e in particolare con le istituzioni della conoscenza dell’Europa occidentale, viaggiando in Inghilterra per imparare la costruzione navale e portando con sé esperti. Al contrario, il governo di Putin ha limitato gli scambi internazionali tra le istituzioni accademiche,isolando ulteriormente la comunità accademica russa e limitando la ricerca indipendente.

Infine, la mappa dell’impero russo al tempo di Pietro non coincide proprio con le ben più grandi ambizioni territoriali di Putin, anche se lo zar potrebbe averne approvato le dimensioni. Peter fondò una colonia meridionale sul Mar d’Azov, ma fu uno dei suoi più grandi fallimenti.

Nell’era di Pietro, la maggior parte della steppa settentrionale del Mar Nero era ancora controllata dall’impero ottomano e dal Khanato di Crimea, mentre il Commonwealth polacco-lituano deteneva terre fino a Kiev. Il regno di Pietro il Grande fornisce quindi un modello inaffidabile per le ambizioni autocratiche di Putin.

AUTOCRAZIA, ORTODOSSIA, NAZIONALITÀ

Putin ha sicuramente molti più eroi sciovinisti da emulare rispetto a Pietro il Grande. Ivan IV ‘Grozny‘il Terribile ha ampliato i confini della Moscovia a est.È uno dei preferiti di Putin, che vede lui e suo padre, Ivan III, come i ‘grandi raccoglitori delle terre [perdute] della Rus‘ e che ha eretto una statuaa Ivan a Oryol, nel sud-ovest della Russia.

Anche Caterina la Grande è una delle sue preferite: conquistò gran parte dell’Ucraina,inclusa l’annessione della Crimea. L’8 marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna, Putin ha pronunciato un discorso davanti a una statua di Caterina, citando le sue parole in riferimento alla sua stessa invasione dell’Ucraina: «Difenderò la mia patria con la mia lingua, e con una penna, e con una spada, finché ho abbastanza vita».

Ma i valori di Putin sembrano allinearsi maggiormente con uno dei leader più autocratici dei Romanov, Nicola I (1825-1855). Il suo peccato militare fu quello di perdere la guerra di Crimea (1853-56), ma lo zar era anche uno slavofilo che definì la Russia una Nazione ortodossa fondamentalmente distinta dal crescente liberalismo e laicità che agitarono l’Europa del XIX secolo. Il regno di Nicola I resistette all’influenza straniera e il suo sciovinismo imperiale si cristallizzò nel motto ‘autocrazia, ortodossia, nazionalità’.

I parallelismi abbondano tra la brutale repressione dei movimenti indipendentisti nell’impero russo e la reazione contemporanea della Russia alle rivoluzioni pro-democrazia, specialmente in Georgia e Ucraina dal 2008. Nicola I ha usato la religione e il nazionalismo per limitare le libertà civili e soffocare gli appelli alla democrazia. La Russia di Putin sembra altrettanto conservatrice, con la sua incessante promozione dei valori della famiglia patriarcale, leggi sull’omofobia sempre più severe e un regime di censura che rende quasi impossibili l’espressione artistica e il dissenso.

La posizione dell’Ucraina in questa rete di riferimenti neoimperiali è ed è stata per molto tempo problematica. Secoli di resistenza hanno definito l’identità ucraina mentre gli zar russi si sono continuamente opposti alla possibilità di una Nazione ucraina attraverso la conquista militare e la repressione legale, incluso nel 1876, vietando l’ usodella lingua ucraina sulla stampa.

La resistenza e il nazionalismo ucraini sono stati essenziali per la caduta dell’impero russo e per il crollo del regime sovietico, un evento che Putin vede come la rottura della ‘Russia storica’. I suoi appelli a Pietro il Grande e ad altri monarchi del passato, illustrano come la guerra della Russia contro l’Ucraina richieda l’uso della storia come strumento politico. Non essendo riuscito a offrire ai suoi connazionali una visione attraente per il futuro della Russia, Putin si è invece trasformato, disastrosamente, in una fantasia imperialista.