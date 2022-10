Putin è in un angolo?

Quando un Paese inizia a cercare veterani di 60 anni da inviare al fronte, sai che qualcosa non va. Tutte le mani non vanno sul ponte a meno che la nave non stia affondando. Non è ancora chiaro se la nave di Stato russa stia imbarcando acqua. Ma il suo sforzo militare in Ucraina è ovviamente allo stadio SOS.

La scorsa settimana, Vladimir Putin ha ordinato riservisti da tutta la Russia, il primo appello di emergenza di questo tipo dalla seconda guerra mondiale. L’appello dovrebbe applicarsi solo a coloro che hanno esperienza di combattimento, ma la rete è stata ampiamente lanciata per includere chiunque tra i 18 e i 60 anni. Anche gli alleati di Putin sono stati costretti a lamentarsi pubblicamente di uomini ridicolmente non idonei -vecchi, disabili- che sono stati catturati in questa ‘mobilitazione parziale’. Particolarmente assente da queste critiche interne è stato qualsiasi riconoscimento del fatto che il reclutamento si sia concentrato sulle parti più povere, non etniche-russe della federazione. In Russia, come negli Stati Uniti e in tanti altri Paesi, le minoranze povere sono carne da cannone di prima istanza.

Subito dopo l’annuncio della mobilitazione sono scoppiate manifestazioni in 43 città e le autorità hanno arrestato quasi 2.400 persone. Diciassette centri di reclutamento sono stati attaccati nell’ultima ondata di rabbia (e 54 in tutto dall’inizio dell’invasione). Fin troppo consapevoli di come andrà a finire questa particolare partita, molti russi si sono semplicemente diretti alle uscite: più di un quarto di milione di uomini si sono uniti all’esodo dall’annuncio, oltre ai quasi 4 milioni di persone che se ne sono andate nel primo trimestre dell’anno.

Non sono solo cittadini russi. Secondo quanto riferito, anche gli ucraini nei territori occupati sono stati costretti a combattere, con i comandanti russi che hanno minacciato di mandarli al fronte senza armi se si fossero rifiutati.

Mentre la convocazione continua, i referendum sostenuti dalla Russia in quattro aree dell’Ucraina occupata hanno chiesto alle persone se vogliono unirsi alla Russia. È davvero una domanda controversa. Le autorità russe hanno già introdotto il rublo in queste aree, oltre a distribuire passaporti russi e deportare in Russia molte persone che avrebbero probabilmente votato contro l’annessione.

Putin sta calcolando che i russi saranno più disposti a combattere per conto di un territorio discutibilmente de jure piuttosto che semplicemente de facto del territorio russo. Che lo vogliano o meno, le nuove reclute possono essere inviate più facilmente al fronte una volta che è diventato tecnicamente parte della Russia. Non appena i referendum produrranno i risultati pre-ingegnerizzati, il Presidente russo può anche riformulare il conflitto mentre l’Ucraina attacca la Russia piuttosto che il contrario. Inoltre, ha minacciosamente accennato al fatto che il Cremlino introdurrà armi più avanzate (leggi: nucleare) per difendersi da qualsiasi attacco a questa Madre Russia allargata.

La propaganda di Stato russa ha definito tutti questi sviluppi come espressioni di forza. Chiaramente non lo sono. La recente controffensiva ucraina ha recuperato porzioni significative del territorio precedentemente occupato intorno a Kharkiv nel nord, le forze russe sono state respinte intorno a Kherson nel sud e la struttura di comando russa sul terreno ha subito gravi perdite . Ma tali inversioni potrebbero essere temporanee e le battute d’arresto militari nel Donbass non si traducono necessariamente in battute d’arresto politiche a Mosca.

Quindi, esattamente quanto è debole Vladimir Putin, sia in termini di sforzo per sconfiggere l’Ucraina che di capacità di mantenere il potere a Mosca?

Metà del mondo, la metà settentrionale, ha mantenuto sanzioni mirate contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina a febbraio. Queste sanzioni riguardano principalmente la vendita di armi, i trasferimenti di tecnologia sofisticata, alcuni servizi finanziari e alcune esportazioni di energia. Finora hanno prodotto risultati che spesso sembrano contraddittori.

Quindi, ad esempio, la Russia ha continuato a portare molti soldi dalle sue esportazioni di energia, ma le vendite sono state sempre più a prezzi scontati. Si prevede che i guadagni delle esportazioni dalle vendite di energia raggiungeranno quasi 338 miliardi di dollari quest’anno, rispetto ai 244 miliardi di dollari del 2021, con un aumento di quasi il 40%. Ma l’economia russa nel complesso si sta restringendo, passando da un valore compreso tra il 3% (dati russi) e il 5,5% (dati OCSE) per il 2022.

Il rublo si è stabilizzato, i livelli di disoccupazione rimangono più o meno gli stessi e l’inflazione è stabile. Il governo russo ha decretato un aumento del 10 per cento delle pensioni e del salario minimo, il che aiuta a spiegare perché il tasso di approvazione di Putin rimane al di sopra dell’80 per cento (una cifra che non riflette il persistente malcontento tra i giovani russi e la rabbia per l’attuale ‘mobilitazione parziale’).

Tuttavia, le sanzioni non erano progettate per innescare un cambio di regime o far precipitare un collasso dell’economia russa. Avevano lo scopo di interrompere la capacità della Russia di portare avanti la sua guerra in Ucraina. Qui, le sanzioni sembrano essere efficaci nel zoppicare il complesso militare-industriale della Russia.

La prima prova è il coinvolgimento di Putin in Iran e Corea del Nord. Tradizionalmente, la relazione militare con questi Paesi è stata a senso unico, prevedendo l’esportazione di materiale militare russo verso Paesi soggetti a sanzioni significative. Questa volta, con la Russia ora in testa alla lista dei Paesi sanzionati, Putin è andato a Teheran e Pyongyang con una tazza di latta, alla disperata ricerca di droni dal primo e materiale dell’era sovietica dal secondo.

In secondo luogo, anche per l’hardware prodotto in patria, la Russia dipende da componenti realizzati in altri Paesi. Sono queste parti high-tech, come i semiconduttori, che si stanno rivelando l’anello debole nel processo di produzione russo.

«Le sanzioni non stanno funzionando così velocemente come pensava l’Occidente», afferma l’ex vice Ministro dell’Energia russo Vladimir Milov dalla relativa sicurezza della Lituania. «Ma la produzione industriale russa è scesa dal 60 all’80% e, in termini di alta tecnologia, Putin è già tornato all’età della pietra».

Tutto questo farà riflettere il Presidente russo due volte sulla sua guerra in Ucraina?

I leader agiscono raramente in base a sofisticate analisi costi-benefici. L’attacco di Hitler alla Russia nel 1941 fu meno strategico che megalomane. L’invasione americana dell’Iraq, dal punto di vista della vittoria della guerra in Afghanistan o dell’aumento dell’influenza statunitense in Medio Oriente, è stato un tremendo errore tattico.

La decisione di Putin di fare la guerra in Ucraina è stata allo stesso modo sconsiderata, non tanto perché non è riuscito ad anticipare la resistenza ucraina -la maggior parte delle persone, inclusi molti ucraini, sono rimasti sorpresi dalla sconfitta delle forze russe fuori dai cancelli di Kiev- ma perché ha non capiva quanto sarebbe diventata geopoliticamente isolata la Russia a seguito dell’invasione. Contava in particolare su un maggiore sostegno da parte della Cina, ma Pechino ha obbedito diligentemente al regime delle sanzioni e ha espresso pacate preoccupazioni per le azioni russe. L’India è stata leggermente più esplicita nelle sue critiche. All’ONU questa settimana, entrambi i Paesi hanno sollecitato i negoziati per porre fine alla guerra.

Forse dopo aver assorbito tutte queste informazioni -sull’impatto delle sanzioni, sulla resistenza alla ‘mobilitazione parziale’, le critiche degli ex alleati- Putin riconsidererà i suoi obiettivi in Ucraina. Infatti, in un discorso rilasciato il 21 settembre, non ha detto nulla sulla ‘denazificazione‘ e la‘smilitarizzazione‘ di tutta l’Ucraina e si è concentrato più strettamente sulla regione del Donbass. Ma a giudicare dalla sua insistenza nel mantenere la linea a Kherson e dal continuo bombardamento di città lontane dalla linea del fronte come Odessa, Putin vuole ancora controllare quanto più possibile la costa meridionale dell’Ucraina, collegare ulteriormente la Crimea alla Russia via terra e boxare Ucraina via mare.

Putin può essere persuaso –o costretto– ad abbandonare queste ambizioni più grandi? Ancora una volta, non sta operando secondo un piano di gioco del tutto razionale. Il leader russo è diventato intossicato dall’idea che riporterà la Russia alla sua grandezza del diciannovesimo secolo come egemone regionale, controforza alle potenze europee e attore globale rispettato (e temuto). La vittoria in Ucraina è al centro di questo piano,perché se la Russia non può recuperare i territori che ha detenuto fino alla rivoluzione del 1917 -e sotto gli auspici dell’Unione Sovietica per altri 75 anni- allora non può fare affermazioni così grandiose. Se le armi nucleari sono necessarie per garantire una tale eredità, Putin non esiterà probabilmente a usarle.

È qui che entrano in gioco la Cina e l’India. A Putin non importa cosa ha da dire Joe Biden, e non sembra nemmeno prestare molta attenzione alla NATO. Ma la Cina in particolare è furiosa di essere improvvisamente intrappolata tra due imprevedibili potenze nucleari -Russia e Corea del Nord- e non c’è niente come un’esplosione termonucleare per mandare all’aria il proprio piano di espansione economica globale. L’amministrazione Biden ha bisogno di lavorare a stretto contatto con Pechino per contrastare il rischio nucleare di Putin. Se ciò richiede un riavvicinamento economico e diplomatico tra Stati Uniti e Cina, tanto meglio.

L’altra questione persistente è la posizione politica di Putin.

Non deve affrontare una seria opposizione né da parte dei singoli politici né dalle forze istituzionali. I cittadini che più si oppongono alle sue politiche sono stati incarcerati o hanno lasciato il Paese. L’economia non è completamente crollata, la popolazione è stata in gran parte comprata con elemosine e alimentata forzatamente con la propaganda a favore della guerra, e le proteste contro la mobilitazione non mostrano ancora il potenziale per entrare a far parte di un più ampio sforzo contro la guerra tanto meno un movimento anti-Putin.

Putin è diventato il leader indispensabile. È ipotizzabile un colpo di Stato militare, sulla falsariga della rivolta decabrista del 1825, ma ciò accadrà solo se la guerra, l’economia e l’acume politico del Presidente andranno a picco contemporaneamente. Anche se Putin dovesse morire improvvisamente, un nazionalista imperiale con pedigree simile come l’ex Presidente/Primo Ministro Dmitry Medvedev probabilmente prenderebbe le redini e manterrebbe la rotta. La Russia ha bisogno di un’altra rivoluzione, pacifica, democratica, non solo di un altro leader.

Che sia davanti o dietro l’angolo, Putin è pericoloso: per l’Ucraina, per il mondo, anche per molti cittadini russi. La sfida è costringere il leader russo in una sorta di posizione intermedia in cui può preservare il potere regionale russo senza l’occupazione dell’Ucraina e il suo status di superpotenza senza l’uso di armi nucleari. Non è la Russia che Putin vuole. Ma, finché i cittadini russi continueranno a protestare, l’Ucraina resisterà e la Cina e l’India bloccheranno le ali di Putin, quella è la Russia che otterrà.