Putin e il nucleare ‘tattico’: la via verso l’inferno

«Il tempo stringe per il Presidente russo Vladimir Putin e lui lo sa», esordisce così oggi, dalle colonne di ‘CNN‘, Nic Robertson, corrispondente internazionale dell’area diplomatica, di lunga esperienza e comprovata competenza. Venerdì 30 settembre, nell’annunciare l’annessione dei territori ucraini di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, con la usuale retorica, Putin è tornato a minacciare velatamente potenziali attacchi nucleari, affermando che la Russia userebbe «tutti i mezzi disponibili» per difendere il territorio russo se l’Ucraina, sostenuta dai suoi alleati occidentali, tentasse di riprendersi i territori annessi. E meno di 24 ore dopo, l’uomo forte della Repubblica della Cecenia meridionale, Ramzan Kadyrov, ha affermato che Putin dovrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di «armi nucleari a basso rendimento» in Ucraina. «L’orologio ticchetta forte per Putin perché ha le spalle al muro», prosegue Robertson. «Putin sa di essere in un angolo, ma non sembra rendersi conto di quanto poco spazio abbia, e questo, ovviamente, è ciò che è più preoccupante: darebbe davvero seguito alle sue minacce nucleari? La guerra in Ucraina potrebbe essere entrata in una nuova fase e Putin potrebbe avere le spalle al muro, ma la fine del conflitto potrebbe essere ancora molto lontana», conclude Robertson.

Secondo il ‘New York Times‘, «i funzionari americani affermano di ritenere che le possibilità che Putin utilizzi un’arma nucleare rimangano basse». Gli stessi aggiungono che il Pentagono ritiene che i benefici militari sarebbero pochi per Putin, mentre il costo -ipotizzando una «furiosa risposta internazionale, forse anche dai cinesi, di cui ha più bisogno del sostegno»- potrebbe essere enorme. Vero è, precisa il quotidiano, che sono «molto più preoccupati per questa possibilità rispetto all’inizio del conflitto in Ucraina a febbraio». E motivano la preoccupazione: «Putin vede chiaramente la minaccia del suo arsenale nucleare come un modo per instillare paura e forse per recuperare un po’ di rispetto per la potenza della Russia». Ancora più importante, «potrebbe vedere la minaccia di usare parte della sua scorta di circa 2.000 cosiddette armi nucleari tattiche come un modo per estorcere concessioni che non è stato in grado di ottenere sul campo di battaglia».

L’ampio arsenale russo di armi nucleari tattiche, non governate da trattati internazionali, hanno sollevato tensioni, a tratti paure vere e proprie per quanto sia difficile immaginarne l’uso.

La Russia ha il più grande arsenale nucleare del mondo. I sistemi d’arma russi includono 4.477 testate nucleari dispiegate e di riserva, di cui circa 1.900 (forse 2.000) sono testate ‘non strategiche‘, ovvero armi nucleari tattiche, secondo la Federation of American Scientists. Secondo l’Arms Control Association la Russia disporrebbe di 6.257 testate nucleari, mentre gli Stati Uniti ammettono di averne 5.550. Le armi tattiche sono state sviluppate durante la Guerra Fredda con l’obiettivo di ‘migliorare’ la deterrenza nucleare.

Ma cosa sono le armi nucleari tattiche?

Nina Srinivasan Rathbun, docente di relazioni internazionali presso l’Università della California meridionale, specializzata nelle tematiche attinenti al nucleare, spiega la natura e l’utilizzo di questi strumenti, precisando subito quello che non sono: «non sono semplicemente un altro tipo di arma da campo di battaglia», sono ben di più.

Posto che gli esperti non sono d’accordo sulle definizioni precise, e posto che sono chiamate armi nucleari da campo o non strategiche, «sono state progettate per essere utilizzate sul campo di battaglia, ad esempio per contrastare forze convenzionali schiaccianti come grandi formazioni di fanteria. Sono più piccole delle armi nucleari strategiche come le testate trasportate dai missili balistici intercontinentali».

«Le armi nucleari tattiche variano nei rendimenti da frazioni di 1 kiloton a circa 50 kilotoni, rispetto alle armi nucleari strategiche, che hanno rendimenti che vanno da circa 100 kilotoni a oltre un megaton, sebbene durante la Guerra Fredda siano state sviluppate testate molto più potenti».

Queste testate, con rendimenti esplosivi da 10 a 100 kilotoni di dinamite, sono anche chiamate ‘a basso rendimento’. Le più potenti testate nucleari ‘strategiche’ della Russia hanno una resa esplosiva da 500 a 800 kilotoni e sono progettate per distruggere intere città, ma soprattutto per distruggere bersagli nemici in un’area specifica senza causare ricadute radioattive diffuse.

Per dare l’idea di che cosa si sta parlando, «la bomba atomica sganciata su Hiroshima era di 15 kilotoni, quindi alcune armi nucleari tattiche sono in grado di causare una distruzione diffusa. La più grande bomba convenzionale, la Mother of All Bombs o MOAB, che gli Stati Uniti hanno sganciato ha una resa di 0,011 kiloton».

«I sistemi di consegna per armi nucleari tattiche tendono anche ad avere distanze più brevi, in genere inferiori a 500 chilometri, rispetto alle armi nucleari strategiche, che sono generalmente progettate per attraversare i continenti». Le armi nucleari tattiche possono anche essere lanciate da aerei e navi, come missili antinave, siluri e cariche di profondità.

«Poiché la forza esplosiva delle armi nucleari a basso rendimento non è molto maggiore di quella delle armi convenzionali sempre più potenti, l’esercito americano ha ridotto la sua dipendenza da esse. La maggior parte delle scorte rimanenti, circa 150 bombe a gravità B61, è dispiegata in Europa. Il Regno Unito e la Francia hanno completamente eliminato le loro scorte tattiche. Pakistan, Cina, India, Israele e Corea del Nord hanno tutti diversi tipi di armi nucleari tattiche.

La Russia ha conservato più armi nucleari tattiche, stimate in circa 2.000, e ha fatto più affidamento su di esse nella sua strategia nucleare rispetto agli Stati Uniti, principalmente a causa delle armi e delle capacità convenzionali meno avanzate.

Le armi nucleari tattiche della Russia possono essere schierate da navi, aerei e forze di terra. La maggior parte è schierata su missili aria-superficie, missili balistici a corto raggio, bombe a gravità e cariche di profondità lanciate da bombardieri tattici e a medio raggio, o siluri navali antinave e anti-sottomarino. Questi missili sono per lo più tenuti in riserva nei depositi centrali in Russia. La Russia ha aggiornato i suoi sistemi di consegna per poter trasportare bombe nucleari o convenzionali. C’è una maggiore preoccupazione per questi sistemi di consegna a doppia capacità perché la Russia ha utilizzato molti di questi sistemi missilistici a corto raggio, in particolare l’Iskander-M, per bombardare l’Ucraina».

Le armi nucleari tattiche sono sostanzialmente più distruttive delle loro controparti convenzionali anche con la stessa energia esplosiva. Le esplosioni nucleari ricadute letali di radiazioni che contaminerebbero aria, suolo, acqua e forniture alimentari, in modo simile al disastroso crollo del reattore nucleare di Chernobyl nel 1986. Il sito di simulazione interattiva NUKEMAP di Alex Wellerstein descrive i molteplici effetti delle esplosioni nucleari con vari rendimenti.

A differenza delle armi nucleari strategiche, le armi tattiche non si concentrano sulla distruzione reciprocamente assicurata attraverso una schiacciante rappresaglia o una deterrenza ad ombrello nucleare per proteggere gli alleati. Sebbene le armi nucleari tattiche non siano state incluse negli accordi sul controllo degli armamenti, le armi a medio raggio sono state incluse nell’ormai defunto trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (1987-2018), che ha ridotto le armi nucleari in Europa.

Sia gli Stati Uniti che la Russia hanno ridotto il loro arsenale nucleare totale. «La riluttanza della Russia a negoziare sulle sue armi nucleari non strategiche ha ostacolato ulteriori sforzi di controllo degli armamenti nucleari».

«La domanda fondamentale è se le armi nucleari tattiche siano più ‘utilizzabili‘, e quindi potrebbero potenzialmente innescare una guerra nucleare su vasta scala. Il loro sviluppo faceva parte di uno sforzo per superare le preoccupazioni secondo cui, poiché gli attacchi nucleari su larga scala erano ampiamente considerati impensabili, le armi nucleari strategiche stavano perdendo il loro valore come deterrente alla guerra tra le superpotenze. Le potenze nucleari avrebbero maggiori probabilità di utilizzare armi nucleari tattiche, in teoria, e quindi le armi rafforzerebbero la deterrenza nucleare di una Nazione», prosegue Nina Srinivasan Rathbun.

Le armi nucleari tattiche non sono mai state usate in conflitto.

La Russia (e prima di essa, l’Unione Sovietica) ha costruito e mantenuto una grande scorta di armi nucleari tattiche. Gli Stati Uniti affermano che la Russia ha recentemente investito molto in queste armi per migliorarne la portata e la precisione.

Il pensiero iniziale era che l‘uso di una bomba atomica su un campo di battaglia offrisse ai leader la possibilità di effettuare un attacco decisivo che potesse evitare la sconfitta senza ricorrere all’uso delle loro più grandi armi nucleari, che dopo un contrattacco porterebbero a uno «scambio nucleare di fine civiltà», secondo l’Unione degli scienziati interessati.

L’organizzazione definisce questo modo di pensare «imperfetto e pericoloso». «Le armi nucleari tattiche … introducono una maggiore ambiguità, aumentando la possibilità che un Paese possa pensare di poterla fare franca con un attacco limitato», ha affermato l’organizzazione. Alcune analisi supportano questa teoria.

Un commento pubblicato da Sidharth Kaushal e Sam Cranny-Evans presso il Royal United Services Institute (RUSI) britannico, afferma che l’uso di armi nucleari tattiche contro centri di comando o basi aeree in Europa, potrebbe limitare le vittime civili nelle aree circostanti.

Un rapporto RUSI afferma che l‘uso di un’arma nucleare tattica nel Sulwaki Gap, il confine terrestre tra gli alleati della NATO Polonia e Lituania che separa la russa Kaliningrad dalla vicina Bielorussia, potrebbe causare solo centinaia di vittime civili.

È probabile che la realtà sia ben lontana da questo. «I giochi di guerra statunitensi prevedono che un conflitto che coinvolge l’uso di armi nucleari tattiche andrà rapidamente fuori controllo», ha affermato il blog dell’Union of Concerned Scientists.

Una simulazione dell’Università di Princeton di unconflitto tra Stati Uniti e Russia che inizia con l’uso di un’arma nucleare tattica prevede una rapida escalation che lascerebbe più di 90 milioni di persone morte e ferite», ha affermato.

Rispondendo alla minaccia di Putin la scorsa settimana, la Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari (ICAN) afferma che l’Europa del 2022 è un luogo molto più pericoloso per usare armi nucleari rispetto al Giappone del 1945, che aveva una popolazione più piccola ed era relativamente isolato.

In Europa oggi, «una singola detonazione nucleare probabilmente ucciderebbe centinaia di migliaia di civili e ne ferirebbe molti di più. La ricaduta radioattiva potrebbe contaminare vaste aree in più Paesi», ha affermato l’ICAN sul suo sito web.

«I servizi di emergenza non sarebbero in grado di rispondere in modo efficace e il panico diffuso scatenerebbe movimenti di massa di persone e gravi disagi economici. Le esplosioni multiple sarebbero ovviamente molto peggio», ha aggiunto.

Qualsiasi uso di armi nucleari tattiche invocherebbe strategie nucleari difensive. In effetti, l’allora Segretario alla Difesa James Mattis ha dichiarato nel 2018: “Non credo che esista un’arma nucleare tattica. Qualsiasi uso di armi nucleari in qualsiasi momento è un punto di svolta strategico”». «Gli Stati Uniti hanno criticato la strategia nucleare russa di escalation per de-escalation, in cui le armi nucleari tattiche potrebbero essere utilizzate per scoraggiare un ampliamento della guerra per includere la NATO», afferma Srinivasan Rathbun. Da tenere presente che la strategia ‘escalation per de-escalation’ attribuita alla Russia, secondo alcuni analisti non è corretta, non è quella che l’Occidente dice.

«Sebbene vi sia disaccordo tra gli esperti, le strategie nucleari russe e statunitensi si concentrano sulla deterrenza, e quindi implicano attacchi nucleari di rappresaglia su larga scala di fronte a qualsiasi primo utilizzo di armi nucleari. Ciò significa che la minaccia della Russia di utilizzare armi nucleari come deterrente alla guerra convenzionale sta minacciando un’azione che, secondo la dottrina della guerra nucleare, inviterebbe un attacco nucleare di rappresaglia, se mirato agli Stati Uniti o alla NATO».

Alex Wellerstein, direttore degli studi scientifici e tecnologici presso lo Stevens Institute of Technology nel New Jersey, afferma che la vera differenza nelle armi nucleari non sta proprio in quale sia la loro resa esplosiva, ma in quali sono i loro obiettivi.

«I bombardamenti atomici in Giappone erano stati attacchi ‘strategici’ volti principalmente a distruggere il morale e terrorizzare l’alto comando giapponese alla resa. Ciò che ha reso 15 kilotoni un rendimento ‘strategico’ dipendeva da dove era mirato», ha scrittoWellerstein sul blog sulla sicurezza di Outrider.

Afferma ancora Nina Srinivasan Rathbun: «Credo che l’uso russo di armi nucleari tattiche in Ucraina non raggiungerebbe alcun obiettivo militare. Contaminerebbe il territorio che la Russia rivendica come parte del suo impero storico e forse andrebbe alla deriva nella Russia stessa. Aumenterebbe la probabilità di un intervento diretto della NATO e distruggerebbe l’immagine della Russia nel mondo.

Putin mira a scoraggiare i continui successi dell’Ucraina nella riconquista del territorio annettendo preventivamente le regioni nell’est del Paese dopo aver organizzato i referendum farsa. Poteva quindi dichiarare che la Russia avrebbe usato armi nucleari per difendere il nuovo territorio come se l’esistenza dello Stato russo fosse minacciata. Ma credo che questa affermazione estenda oltre ogni immaginazione la strategia nucleare russa.

Putin ha esplicitamente affermato che la sua minaccia di utilizzare armi nucleari tattiche non è un bluff proprio perché, dal punto di vista strategico,utilizzarle non è credibile. In altre parole, con qualsiasi strategia ragionevole, l’uso delle armi è impensabile e quindi minacciarne l’uso è per definizione un bluff».

Putin, suggeriscono gli osservatori, vede chiaramente l’arsenale nucleare russo come il fondamento di ciò che resta dello status di grande potenza russa. Il conflitto in Ucraina ha reso Putin ancora più dipendente dalle sue armi non convenzionali. Vasily Kashin, specializzato in questioni militari e politiche presso la Higher School of Economics di Mosca, ha affermato: «Il potere della Russia si basa sul suo arsenale nucleare».

Putin deve tenere conto dei vincoli. «La sua minaccia di usare armi nucleari deve sembrare credibile e il ripetuto incantesimo di minacce nucleari può minarne l’efficacia. La minaccia potrebbe essere più efficace dell’uso effettivo di un’arma perché il costo per la Russia di rompere un tabù di 77 anni potrebbe essere astronomicamente alto. La maggior parte degli esperti pensa che li si arriverebbe solo se la Russia –o lo stesso Putin– sentisse una minaccia esistenziale».

Si sottolinea altresì che i Paesi ‘amici’ di Mosca, a partire da Cina e India, non accetterebbero un attacco nucleare, il che vorrebbe dire isolare ulteriormente Mosca.

La Russia potrebbe essere dissuasa dall’usare armi nucleari tattiche dalla Cina. «La Russia dipende fortemente dal sostegno cinese», ha dichiarato, a ‘BBC‘, Heather Williams, esperta nucleare al Kings College di Londra. «Ma la Cina ha una dottrina nucleare del ‘non primo utilizzo’. Quindi, se Putin le usasse, sarebbe incredibilmente difficile per la Cina sostenerlo. Se li usasse, probabilmente perderebbe la Cina».

A questo punto, comunque, quale sarebbero le risposte americane o della NATO se una decisione per l’uso del nucleare venisse presa da Putin? Nelle conversazioni in background, ha affermato il ‘New York Times‘, una serie di funzionari ha suggerito che se la Russia facesse esplodere un’arma nucleare tattica sul suolo ucraino, «le opzioni includono lo scollegamento della Russia dall’economia mondiale o una sorta di risposta militare», molto probabilmente «fornita dagli ucraini con armi convenzionali fornite dall’Occidente».

«Solo per darvi un’ipotesi, risponderemmo guidando uno sforzo della Nato -un sforzo collettivo- che eliminerebbe ogni forza convenzionale russa che possiamo vedere e identificare sul campo di battaglia in Ucraina e anche in Crimea e ogni nave nel Mar Nero»: ha dichiarato in queste ore l’ex generale David Petraeus, già a capo della Cia, in una intervista ad ‘Abc‘ rispondendo ad una domanda su cosa accadrebbe se Putin usasse l’arma nucleare. Secondo Petraeus, «dovrebbe esserci una risposta», ma non necessariamente «nucleare contro nucleare», per evitare appunto una escalation nucleare.