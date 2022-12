Putin costringerà la Bielorussia a unirsi all’invasione russa dell’Ucraina?

Vladimir Putin ha visitato Minsk per la prima volta in tre anni e mezzo il 19 dicembre. Questo raro viaggio internazionale ha acceso la speculazione che il dittatore russo potrebbe cercare di fare pressione personalmente sulla sua controparte bielorussa affinché si unisca alla vacillante invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

L’incontro di lunedì tra Lukashenka e Putin è arrivato dopo settimane di rapporti che indicavano una crescente presenza di truppe russe in Bielorussia e mentre l’esercito bielorusso stava completando le esercitazioni nazionali di prontezza alla battaglia. L’Ucraina sta sicuramente prendendo sul serio la questione, con Kiev che rafforza le sue difese lungo il confine bielorusso alla vigilia del viaggio di Putin a Minsk.

I funzionari ucraini esprimono sempre più preoccupazioni sul fatto che Mosca possa prepararsi a ripetere l’offensiva del febbraio 2022 contro Kiev, che ha visto le truppe russe utilizzare la Bielorussia come trampolino di lancio per un assalto alla capitale ucraina. In una recente intervista con la rivista britannica The Economist, Valery Zaluzhny, capo delle forze armate ucraine, ha affermato di non avere dubbi che la Russia “farà un altro tentativo a Kiev” nei primi mesi del 2023.

Dopo il loro incontro di tre ore, Putin e Lukashenka non hanno fatto annunci importanti. Invece, hanno parlato di negoziati in corso su una serie di questioni commerciali, economiche e di difesa bilaterali. Putin ha osservato che entrambi i Paesi procederanno verso una più profonda integrazione della sicurezza e ha affermato che continueranno a intensificare le esercitazioni militari congiunte. Nel frattempo, Lukashenka ha confermato che la Bielorussia ha ricevuto missili russi e sistemi di difesa aerea.

Entrambi gli ‘uomini forti’ hanno minimizzato i precedenti suggerimenti secondo cui la Russia era pronta ad annettere la Bielorussia o stava progettando di costringere il Paese a unirsi all’invasione dell’Ucraina, con Putin che ha invece parlato del partenariato strategico tra i due regimi autoritari. A queste smentite ha fatto eco il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che è sembrato escludere la possibilità di un coinvolgimento bielorusso su vasta scala nell’invasione russa in corso.

Non rimane una reale chiarezza su ciò che è stato discusso a porte chiuse a Minsk. Molti osservatori ritengono che i colloqui su una possibile offensiva congiunta contro l’Ucraina debbano essere stati al centro dei negoziati e notano che la presenza di Putin difficilmente sarebbe stata richiesta per l’agenda ufficiale di discussioni relativamente di routine su questioni non essenziali. Tuttavia, altri hanno suggerito che l’incontro di Minsk potrebbe non essere stato altro che un’opportunità per entrambe le parti di dimostrare la propria lealtà reciproca in un momento in cui ogni governante deve affrontare un crescente isolamento internazionale.

Se le questioni militari sono state effettivamente discusse, ciò non indica necessariamente piani per la Bielorussia di partecipare direttamente a una nuova offensiva di Kiev. Altre opzioni potrebbero includere un’espansione dell’attuale ruolo bielorusso come base operativa per l’esercito russo o la fornitura di armature e munizioni dall’arsenale bielorusso. In alternativa, l’evento potrebbe far parte di un elaborato stratagemma per bloccare le forze ucraine e impedire il loro ridispiegamento negli attuali punti caldi dell’invasione nell’Ucraina meridionale e orientale.

Lukashenka è già ampiamente visto come una parte del conflitto dopo aver permesso a Putin di utilizzare la Bielorussia come porta per l’invasione iniziale dell’Ucraina nel febbraio 2022. Negli ultimi dieci mesi ha permesso alla Russia di basare truppe in Bielorussia e lanciare attacchi aerei dal paese contro obiettivi ucraini. In seguito all’annuncio di settembre della prima mobilitazione della Russia dalla seconda guerra mondiale, anche la Bielorussia ha iniziato a fungere da base di addestramento per le truppe mobilitate.

Nonostante questo ovvio coinvolgimento, il leader bielorusso è irritato dalle affermazioni di essere un partner minore nell’invasione di Putin. Sin dallo scoppio delle ostilità, ha negato che la Bielorussia partecipi attivamente al conflitto e ha invece cercato di posizionarsi come potenziale mediatore. Allo stesso tempo, in un apparente cenno ai suoi mecenati del Cremlino, Lukashenka ha rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche riconoscendo la necessità di sostenere la vicina Russia.

Questo atto di bilanciamento imbarazzante è comprensibile. C’è poco entusiasmo pubblico in Bielorussia per l’invasione dell’Ucraina, il che fa sorgere dubbi sull’affidabilità dell’esercito bielorusso se Lukashenka dovesse dare l’ordine di attraversare il confine ucraino. Tuttavia, il dittatore bielorusso dipende quasi interamente da Mosca per la sua sopravvivenza politica e rischia di diventare sacrificabile se rifiuta le richieste dirette della Russia di entrare in guerra.

Per il momento, le intenzioni di Putin e Lukashenka rimangono avvolte nel mistero. Pochi sono disposti a prendere per oro colato le loro smentite, ma è ancora troppo presto per identificare eventuali preparativi specifici per una nuova grande offensiva. I pianificatori militari ucraini non possono certamente permettersi di respingere questa minaccia. Trascorreranno il periodo delle vacanze di Natale osservando da vicino la situazione mentre si preparano a una potenziale escalation sul fronte settentrionale.

Per Putin, costringere la Bielorussia a entrare in guerra sarebbe una scommessa disperata che potrebbe facilmente ritorcersi contro. Ha già subito perdite catastrofiche in Ucraina e non può permettersi un’altra umiliante sconfitta militare. Tuttavia, con i suoi piani di invasione che si stanno rapidamente disfacendo e le sue opzioni che si restringono, Putin potrebbe decidere che vale la pena rischiare.

La versione originale di questo intervento è qui.