Anton Troianovski, capo dell’ufficio di Mosca per il ‘New York Times‘, scrive oggi: ‘Putin vede la guerra in Ucraina come parte della sua battaglia per annullare l’eredità di Gorbaciov‘. Forti di questa considerazione si riesce forse a capire meglio quello che per Vladimir Putin è in gioco in Ucraina.

Matthew Sussex, Fellow dello Strategic and Defence Studies Centre, presso l’Australian National University, afferma essere «sconfortante che Gorbaciov sia morto in un momento in cui la repressione politica nella sua nativa Russia è tornata a soffocare, e lo spettro del conflitto in Europa, che a lungo oscurava la regione durante la Guerra Fredda, è diventato realtà. Questi erano i risultati che Gorbaciov si sforzava di evitare. Era un uomo che è stato associato all’apertura della società sovietica, incoraggiando la speranza e il dibattito piuttosto che soffocarlo. Ha cercato di rivitalizzare l’URSS, prevedendo un prossimo secolo di pace in cui l’Unione Sovietica entrasse in una ‘casa comune europea’».

‘Sconfortante’ se visto dall’Occidente, più probabilmente è stato per lui un ‘bene’ non dover assistere a una nuova caduta della Russia.

Gorbaciov ha chiuso gli occhi al mondo mentre Vladimir Putin è al lavoro per distruggere tutto quanto da lui creato o tentato di creare. E sembra esserci già riuscito.

Putin rimpiange l’Unione Sovietica nata grazie al ‘grande ottobre’, la rimpiange in quanto indiscussa superpotenza mondiale in continuità con un grande impero, destinato a frantumarsi. «Il giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina, il 24 febbraio, l’eredità di Mikhail S. Gorbaciov incombeva sul discorso del Presidente Vladimir V. Putin prima dell’alba. “La paralisi del potere e della volontà è il primo passo verso il completo degrado e l’oblio”, ha intonato Putin, riferendosi al crollo dell’Unione Sovietica. “Abbiamo perso la fiducia per un solo momento, ma è stato sufficiente per sconvolgere l’equilibrio delle forze nel mondo”», afferma Anton Troianovski. «Per Putin, la fine dell’Unione Sovietica è stata la “più grande catastrofe geopolitica del secolo”, una “vera tragedia” per milioni di russi perché li ha lasciati dispersi attraverso i confini nazionali appena formati. Il disastro è stato causato, secondo quanto racconta Putin, dai nervi deboli di un leader troppo disposto a piegarsi alle richieste di un Occidente infido e ambiguo -un errore, la propaganda televisiva del Cremlino ora ricorda spesso agli spettatori, che Putin è determinato per non ripetere». Dove il leader dai ‘nervi deboli’ è Gorbaciov.

«In Ucraina, Putin sta combattendo all’ombra dell’impero la cui fine è stata presieduta da Gorbaciov, dopo aver iniziato una guerra che ha ucciso migliaia di persone nel nome del ripristino del dominio di Mosca su quelle che il Cremlino sostiene essere terre russe», prosegue Troianovski.

Putin, di fatto, esprime quanto molti russi pensano del loro ex Presidente. Sebbene Gorbaciov fosse venerato in Occidente come l’uomo che pose fine alla Guerra Fredda, ricorda Matthew Sussex, «in patria fu quasi ugualmente insultato come un leader sciocco che aveva portato a qualcosa che non aveva nemmeno intenzione di fare: il crollo dell’URSS. E mentre sarà ricordato soprattutto in Europa e negli Stati Uniti come uno dei grandi pacificatori della storia, i russi hanno visto un volto completamente diverso in Gorbaciov, come la personificazione dell’instabilità e del declino». Gli ossessionati dalla nostalgia sovietica, vedevano Gorbaciov come il distruttore del loro impero e accusavano le sue politiche di aver incoraggiato i nazionalisti che avevano spinto con successo per l’indipendenza nelle repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia e Lituania e altrove nell’ex blocco sovietico.

Nell’aprile 2012, Christiane Amanpour della ‘CNN‘ ha chiesto a Gorbaciov se avesse progettato il crollo dell’Unione Sovietica. Gorbaciov ha detto che non c’era stato nulla nei suoi discorsi «fino alla fine» che ne avesse sostenuto la disintegrazione: «Lo scioglimento dell’Unione è stato il risultato del tradimento della nomenklatura sovietica, della burocrazia, e anche del tradimento di Eltsin. Ha parlato di cooperazione con me, lavorando con me su un nuovo trattato, ha firmato il progetto di trattato, siglato quel trattato. Ma allo stesso tempo, stava lavorando alle mie spalle».

«In un sondaggio del 2021, oltre il 70% dei russi ha affermato che il proprio Paese si era mosso in una direzione negativa durante il suo governo, mentre in precedenza era stato classificato come il leader russo più impopolare del secolo scorso, ha affermato un sondaggista statale», annota ‘The Guardian‘.

«Quando il domino comunista dell’Europa orientale cadde, nel 1989, culminato con l’abbattimento del muro di Berlino a novembre, e la defezione di gran parte della forza lavoro di Berlino Est in Occidente praticamente da un giorno all’altro, l’URSS aveva perso il suo impero. Stava anche perdendo la sua idea nazionale unificante», dice Sussex. Una ‘disgrazia’ secondo Putin e molti russi, dalla quale si sentono perseguitati.

Ma «la battaglia di Putin per invertire l’eredità di Gorbaciov», afferma Troianovski, «si estende oltre il controllo territoriale, alle libertà personali e politiche che l’ultimo Presidente sovietico ha inaugurato -e che il Cremlino sta ora rapidamente invertendo». Un fronte, quello delle libertà personali e politiche, sul quale Putin ha avuto ‘ottime prestazioni’, a differenza di quello ucraino, dove l’esercito dell’ex impero arranca -in una guerra, per altro, in cui nessuno potrà vincere, almeno non con la potenza delle armi.

«Tutte le riforme di Gorbaciov sono ora zero, in cenere, in fumo», ha detto, in un’intervista di luglio, un suo amico, il giornalista radiofonico Aleksei A. Venediktov, e le riforme, afferma il giornalista «erano il lavoro della sua vita». Venediktov è l’ex capo della stazione radio ‘Ekho Moskvy‘, che è stata costretta dal Cremlino a chiudere, causa la copertura della guerra in Ucraina. ‘Echo of Moscow‘, andò in onda per la prima volta nel 1990, quando ancora Gorbaciov era al potere, e divenne il simbolo delle ritrovate libertà della Russia.

Molti in queste ore ricordano come Gorbaciov abbia aiutato a dare il via al giornalismo russo indipendente, utilizzando parte del suo premio Nobel per la pace del 1993 per aiutare a creare il quotidiano ‘Novaya Gazeta‘, un giornale che è diventato il quotidiano indipendente più elogiato del Paese, facendo luce su alcuni dei capitoli più oscuri della Russia. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, anche ‘Novaya Gazeta‘ è stata costretta a chiudere.

«Siamo diventati tutti orfani. Ma non tutti l’hanno ancora capito», ha detto Venediktov. E in effetti questo è lo spiraglio sul quale ha costruito il successo Putin. La Russia non aveva una reale esperienza con la libertà che le veniva offerta, scrisse nel 2017, il biografo di Gorbaciov, William Taubman, per tanto i russi non hanno saputo cosa farne di tutta quella libertà. Tanto che nella maggior parte dell’opinione pubblica russa, la distruzione di quel sistema di libertà compiuta da Putin, è passata praticamente inosservata, quasi un ritorno alla ‘normalità’ sovietica, dopo un tuffo nella evasione.

Vladimir Putin ha dedicato il tempo in cui è stato in carica, prima di tutto, a far rivivere l’impero russo, a creare esattamente l’opposto di ciò che Mikhail Gorbaciov voleva per la Russia, e a distruggere tutta la sua eredità, afferma il politologo Ian Bremmer, fondatore e Presidente di Eurasia Group, una società di ricerca e consulenza sui rischi politici. «E la Russia del 2022 è esattamente l’opposto di tutto ciò che Gorbaciov aveva sperato che fosse. Siamo tutti i peggiori per questo. E soprattutto, gli stessi russi».

Gorbaciov, malato da tempo, quest’anno non ha detto pubblicamente nulla sulla guerra in Ucraina, afferma Anton Troianovski. La Fondazione Gorbaciov, ha rilasciato una dichiarazione due giorni dopo l’inizio dell’invasione chiedendo una «rapida cessazione delle ostilità» e «l’avvio immediato dei colloqui di pace». E però, annota il capo dell’ufficio di Mosca del ‘New York Times‘, «Gorbaciov, figlio di madre ucraina e padre russo, ha appoggiato la visione di Putin dell’Ucraina come una ‘Nazione fraterna‘ che dovrebbe essere giustamente nell’orbita della Russia. Ha sostenuto l’annessione della penisola di Crimea da parte di Putin, nel 2014, descrivendo la mossa come rappresentante della volontà della popolazione della regione. E ha rimproverato l’Occidente per “aver cercato di attirare l’Ucraina nella NATO”, avvertendo che tali tentativi “non porteranno altro che discordia tra Ucraina e Russia”.Ma sembrava fiducioso che il peggio potesse essere evitato. Alla domanda sulle tensioni tra Ucraina e Russia nel 2014, ha detto a una testata giornalistica siberiana: “Una guerra tra Russia e Ucraina: questo è assurdo”».

In un’intervista alla ‘CNN‘ nel 2019, Gorbaciov ha affermato che gli Stati Uniti e la Russia devono sforzarsi di evitare che si sviluppi una «Nuova Guerra Fredda» nonostante il peggioramento delle tensioni. «Questa potrebbe rivelarsi una guerra calda che potrebbe significare la distruzione della nostra intera civiltà. Questo non deve essere permesso», ha detto.

E alla domanda sulla fine del trattato del 1987 che ha firmato con Reagan, Gorbaciov ha espresso la speranza che tali accordi sul controllo degli armamenti possano essere rianimati.

«Tutti gli accordi che ci sono sono preservati e non distrutti», ha detto. «Ma questi sono i primi passi verso la distruzione di [ciò che] non deve essere distrutto in ogni caso». L’obiettivo finale del controllo degli armamenti, ha aggiunto, deve essere quello di sbarazzarsi completamente delle armi nucleari.

Gorbaciov inizialmente aveva elogiato la capacità di Putin di unire la Russia, ma come ha rivelato Alexei Venediktov, nel 2022, è rimasto amaramente deluso dal fatto che Putin avesse distrutto tutto ciò per cui aveva lavorato.

Aveva lavorato e aveva ottenuto risultati. Dalla negoziazione di trattati di riduzione degli armamenti con gli Stati Uniti, alla discussione sulla distruzione delle armi nucleari, nel 1986, quando, faccia a faccia con il Presidente americano Ronald Reagan in un vertice a Reykjavik, Gorbaciov fece la proposta sbalorditiva di eliminare tutti i missili a lungo raggio detenuti dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica. Era l’inizio della fine della Guerra Fredda.

Il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio è durato come pilastro del controllo degli armamenti fino a quando, nel 2019, gli Stati Uniti si sono formalmente ritirati e il governo russo ha dichiarato che era stato gettato nella spazzatura. Ancora: nell’86 ha ammesso il disastro di Chernobyl.

Nel 1988 ha ritirato unilateralmente le forze del Patto di Varsavia in Europa senza attendere un accordo reciproco con le Nazioni della NATO. Ha ritirato le forze sovietiche dall’Afghanistan nel 1988-89 e ha ammesso che la loro presenza era una violazione del diritto internazionale. Prosegue Sussex: «Si è rifiutato di intervenire in molte delle manifestazioni spontanee che cercavano di rovesciare i leader comunisti trincerati in tutto il Patto di Varsavia, facendo pressioni su di loro affinché non usassero la forza contro i propri cittadini. E forse, in particolare, è stato il principale artefice di un grande piano per rivitalizzare l’economia dell’Unione Sovietica (attraverso la ‘perestrojka’, o ristrutturazione), la sua società (tramite ‘glasnost’, che significa apertura) e la sua politica (‘demokratizatsiya’, o democratizzazione)».

Gorbaciov sembrava riconoscere il marciume –politico ed economico– che stava corrodendo il sistema sovietico negli anni ’80 e «voleva salvare l’URSS riformandola. Mirava ad attingere alle strategie scartate delle idee riformiste sovietiche del passato che avrebbe potuto sostenere, ai suoi compagni e forse a lui stesso, erano socialiste e sovietiche ma avrebbero modernizzato il Paese, rendendolo competitivo con l’Occidente», afferma Daniel Fried, già ambasciatore USA in Polonia e membro è il membro dell’Atlantic Council. «Quello che voleva non era possibile. Il comunismo sovietico non poteva essere riformato. L’impero sovietico non poteva essere mantenuto, anche con le implicite promesse di Gorbaciov di dargli un volto umano. Quindi i suoi sforzi fallirono e l’URSS crollò».

La tragedia di Gorbaciov, afferma Matthew Sussex, «è stata la sua fede mal riposta nell’economia sovietica e quanto male avesse scambiato il desiderio del popolo dell’URSS per l’autodeterminazione nazionale per la volontà di rivitalizzare l’idea sovietica.

Tuttavia, la sua perenne fede in un progresso illuminato e una prontezza a correre dei rischi per raggiungerlo, sono in netto contrasto con la caricatura a cui la Russia assomiglia oggi, che celebra ciò che divide piuttosto che ciò che potrebbe unire.

Purtroppo l’umanesimo di Gorbaciov, per quanto imperfetto fosse, non ha posto nella Russia di Vladimir Putin, che ha voltato le spalle alla modernità, coltivando una cultura del vittimismo e glorificando lo sciovinismo russo nella cinica ricerca del potere personale.

Come altri tragici riformatori della storia, quindi, l’eredità principale di Gorbaciov è di ricordarci ciò che avrebbe potuto essere, piuttosto che ciò che è poi accaduto».

«Forse la tragedia più vera di uno statista è quando sopravvivi alla tua eredità, e forse niente potrebbe essere più vero per Gorbaciov», afferma Ian Bremmer.