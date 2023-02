Può un accordo ad interim rompere l’impasse nucleare iraniano?

Con tutti gli impegni diplomatici effettivamente interrotti dal settembre 2022, la crisi sul programma nucleare iraniano in corso è passata sullo sfondo della politica internazionale. Entrambe le parti sono caute nell’escalation della situazione, ma l’isolamento economico e politico dell’Iran sta mettendo a dura prova mentre il suo programma nucleare sta accumulando una scorta crescente di materiale fissile altamente arricchito.

Attualmente, l’Iran sta accumulando abbastanza “materiale nucleare per diverse armi nucleari”, secondo Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Dopo 17 mesi di crisi diplomatiche, il moribondo piano d’azione globale congiunto rimane il quadro più pulito per porre fine alla crisi, eppure la sua ripresa è sfuggente. Le proposte dell’amministrazione Biden di riprendere la conformità si sono esaurite, nonostante i primi segnali che l’Iran potrebbe accettare una conformità per un accordo di sollievo dalle sanzioni. Mentre l’inviato statunitense per l’Iran Robert Malley ha ribadito la scorsa settimana che sta ancora cercando un “risultato diplomatico”, un altro diplomatico statunitense ha affermato che l’Iran “continua a rifiutare” colloqui diretti.

La missione permanente iraniana presso le Nazioni Unite ha dichiarato alla fine del mese scorso che “il ritorno delle parti al JCPOA e l’attuazione degli impegni dell’accordo sarebbero l’unica opzione”. L’Iran vuole chiudere un’indagine dell’AIEA sulle tracce di uranio trovate in tre siti non dichiarati e ha chiesto che l’AIEA non apra mai più un’indagine sul suo passato nucleare. Entrambe le richieste esulano dall’ambito del JCPOA e gli altri membri del JCPOA non possono limitare le indagini dell’Agenzia.

La pressione sta crescendo quando l’AIEA ha riferito di un “cambiamento sostanziale” nella configurazione di alcune delle centrifughe iraniane presso il suo impianto di Fordow profondamente sepolto, che ha suscitato una condanna congiunta di Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Anche se nessuna delle due parti intensificasse deliberatamente la crisi, senza una ripresa del monitoraggio intrusivo e limiti a determinate attività nucleari, la situazione potrebbe sfuggire al controllo politico. È tempo di iniziare a parlare seriamente di come potrebbe essere un JCPOA-lite o un ragionevole accordo provvisorio.

Non ci sono buone alternative alla diplomazia

Da settembre, nove round di sanzioni hanno giustamente preso di mira la brutale repressione del regime nei confronti di manifestanti pacifici, e l’Iran è politicamente più isolato che mai da quando ha iniziato a fornire droni alla Russia, uccidendo ucraini innocenti. Il 24 gennaio Grossi ha avvertito il parlamento europeo che l’Iran ha accumulato 70 kg di uranio arricchito al 60% di uranio-235 (U-235) e altri 1.000 kg arricchito fino al 20% di U-235. Senza il riavvio di un dialogo, l’Iran continuerà ad accumulare uranio altamente arricchito. Anche se l’Iran si è fermato prima del livello di armi, o circa il 90% di U-235, questa è una limitazione politica, non tecnica. L’Iran potrebbe alzare la posta a qualsiasi provocazione o cambiamento nella sua valutazione della sicurezza.

I partecipanti al JCPOA dell’UE hanno la possibilità di “ritornare indietro” alle precedenti sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Iran, reintroducendo l’embargo delle Nazioni Unite sulle armi e revocando la revoca dell’ottobre 2023 del divieto di importazione o esportazione di alcuni tipi di missili e droni. Sebbene ciò indicherebbe la serietà dell’Occidente riguardo alle violazioni dell’Iran, il suo impatto sarebbe in gran parte simbolico in quanto gli effetti delle nuove sanzioni sarebbero insignificanti rispetto alle sanzioni primarie e secondarie statunitensi già in vigore. Qualsiasi passo o minaccia di questo tipo dovrebbe essere attentamente calibrato per influenzare l’Iran a impegnarsi diplomaticamente. Senza una strategia per offrire all’Iran una rampa d’uscita, potrebbe mettere l’ultimo chiodo nella bara del JCPOA e rendere più difficile la ripresa dei negoziati. Potrebbe anche aggiungersi alla futura lista di richieste dell’Iran. Reimpostare le sanzioni è molto più facile che ricostruire un programma nucleare, quindi l’Iran probabilmente chiederebbe che un nuovo accordo rifletta questo fatto. L’attivazione del meccanismo di snapback dovrebbe essere considerata l’ultima risorsa, nel caso in cui tutti gli sforzi diplomatici fallissero.

Per ora, lasciare che la crisi ribollisca mentre si cerca un nuovo accordo è la migliore delle povere opzioni. L’Iran non ha un’arma nucleare, e se l’Iran decidesse di lanciarsi per produrne una, secondo una stima israeliana del novembre 2022, ci vorrebbero ancora un minimo di uno o due anni perché l’Iran assemblasse una bomba e una testata con un missile – ed è improbabile che possano farlo senza essere individuati. Queste stime sono confermate dalla valutazione del direttore della CIA Bill Burns secondo cui gli Stati Uniti “non vedono alcuna prova che il leader supremo dell’Iran abbia preso la decisione di passare all’armamento”.

Tuttavia, l’AIEA non tiene d’occhio alcuni siti che supportano il programma nucleare dal febbraio 2021 e il monitoraggio intrusivo stabilito dal JCPOA è andato perso nel ciclo di ritorsioni tit-for-tat da quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo nel 2018 Senza gli occhi sul programma nucleare (come quelli forniti dal sistema di verifica del JCPOA) e una linea di dialogo aperta, un’errata interpretazione delle attività iraniane o delle posizioni delle forze USA-Israele potrebbe sconvolgere l’equilibrio strategico. Un ciclo di escalation può sfuggire rapidamente al controllo dei leader nella nebbia.

Come potrebbe essere un accordo provvisorio?

In parole povere, la priorità è far uscire l’Iran dall’orlo del baratro nucleare. Mentre il tempo di evasione sotto il JCPOA era di un anno, l’Iran può ora accumulare il materiale fissile per un’arma nucleare in meno di una settimana. In teoria, l’Iran potrebbe farlo tra una visita e l’altra degli ispettori dell’AIEA, che è lo scenario da incubo che il JCPOA è stato costruito per evitare.

Ecco cosa potrebbe includere un accordo provvisorio:

Limiti alla purezza dell’arricchimento dell’uranio e alle scorte . È improbabile che l’Iran spedisca gran parte dell’uranio che ha accumulato poiché considera le scorte come una leva per un accordo più ampio, ma il congelamento della crescita sarebbe una metrica misurabile per costruire la fiducia. Tappi su numero e tipi di centrifughe . Ancora una volta, è improbabile che un accordo provvisorio possa tornare ai livelli del JCPOA, ma il congelamento della capacità dell’Iran di ricercare e sviluppare centrifughe avanzate arrenerebbe il progresso del suo programma di arricchimento in avanzamento. Ristabilire l’accesso degli ispettori dell’AIEA ai livelli JCPOA . Sebbene sia la richiesta più ambiziosa, farlo è il più necessario perché aumenterebbe notevolmente la fiducia che l’Iran non possa dirottare alcun materiale per attività non dichiarate. L’Iran dovrebbe essere incentivato a dimostrare che sta facendo ciò che dice di fare e garantire che non ci sia motivo per uno stato di condurre un’operazione di controproliferazione preventiva contro il suo programma multimiliardario.

In cambio di queste attività nucleari, l’Iran avrebbe bisogno di sentire immediatamente un sollievo economico poiché le azioni nucleari reciproche potrebbero essere influenzate immediatamente. Un’opzione è che il P5+1 fornisca esenzioni dal petrolio, che consentirebbero ad alcuni paesi, come quelli colpiti dalla perdita di petrolio russo, di importare greggio iraniano. Un’altra opzione è sbloccare le attività iraniane detenute in banche all’estero come in Corea del Sud e Giappone.

Certo, un simile accordo provvisorio assomiglierebbe molto al JCPOA originale. Oggi, gli Stati Uniti mantengono funzionalmente la campagna di sanzioni di massima pressione imposta dall’amministrazione Trump, ma con una differenza cruciale: c’è una chiara rampa di uscita per l’Iran per alleviare parte di questa pressione se mette a freno il suo programma nucleare.

Finora, l’Iran non ha dato il segnale di svolta. C’è poco altro che gli Stati Uniti possono fare per spremere l’economia iraniana oltre a reprimere il movimento di protesta che cerca di sostenere e alienare gli alleati degli Stati Uniti. Per evitare che le circostanze vadano oltre il controllo politico, potrebbe essere il momento di spingere per un accordo provvisorio e all’interno del JCPOA si possono trovare opzioni creative.