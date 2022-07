Come si mette in rete un nuovo sito Internet? Oggi la pubblicazione online di un sito web è decisamente meno complessa rispetto al passato, anche chi non ha competenze in fatto di programmazione può realizzare quest’obiettivo, andiamo dunque a scoprire cosa è necessario.

L’acquisto di dominio e hosting

Partiamo dagli elementi imprescindibili per la realizzazione di un sito, ovvero dominio e pacchetto hosting, i quali di norma vengono acquistati in maniera congiunta.

Il dominio è sostanzialmente il nome del sito web, è l’indirizzo con cui si presenta ai navigatori (il dominio del nostro sito, ad esempio, è lindro.it), bisogna dunque scegliere un dominio che non sia già occupato, verifica che può essere effettuata direttamente dal sito Internet ufficiale di una società che offre servizi hosting.

L’hosting, appunto, è lo spazio server che ospita il sito Internet e che lo rende fruibile online; tale spazio, in realtà, può essere procurato anche disponendo di un server di proprietà, tuttavia questa soluzione è meno pratica e più onerosa, di conseguenza, nella grande maggioranza dei casi, si preferisce acquistare un hosting professionale da società specializzate come Flamenetworks.

L’installazione di un CMS

Acquisiti dominio e hosting il sito deve essere strutturato, e oggi, da questo punto di vista, si può contare su una soluzione davvero molto pratica, ovvero far ricorso ad un CMS.

CMS è acronimo di Content Management System, si tratta appunto di piattaforme specifiche dedicate alla gestione dei contenuti grazie alle quali il sito Internet può essere strutturato e gestito senza dover metter mano al relativo codice; anche un “profano”, dunque, può occuparsi di tali attività.

Il CMS più diffuso in assoluto è senz’altro WordPress, uno strumento pratico, efficace e flessibile, ma ve ne sono anche di altri molto performanti; è utile sottolineare, a questo riguardo, che esistono anche CMS specifici per i siti di e-commerce.

La produzione dei contenuti testuali

Quando il CMS è stato installato, un’operazione, questa, piuttosto semplice, bisogna ovviamente iniziare a produrre i contenuti, una fase che non richiede particolari competenze tecniche, ma che rappresenta comunque il fulcro del lavoro: anche il sito web tecnicamente più impeccabile sarebbe pressoché inutile in assenza di contenuti interessanti e di qualità!

Nella gestione di questa fase, ovviamente, molto dipende dalle aspettative: se si vuol realizzare un semplice blog personale, la scrittura dei vari articoli può essere effettuata personalmente, ma se si parla invece di un sito aziendale, o comunque con obiettivi editoriali di un certo livello, può essere senz’altro una buona idea quella di affidarsi a dei copywriter esperti.

La cura del GDPR e delle informative legali

Nella realizzazione di un sito Internet, oggi, non si può trascurare tutta la parte relativa agli obblighi legali, per la quale può essere opportuno farsi affiancare da un avvocato specializzato.

Le aziende, anzitutto, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet ufficiale la propria partita IVA, la ragione sociale e quant’altro, inoltre tutti i siti Internet devono essere in linea con il GDPR, General Data Protection Regulation.

La conformità al GDPR prevede procedure specifiche per il trattamento dei dati personali (anche l’installazione di un semplice software di analisi degli accessi configura un trattamento di dati di questo tipo) le quali consistono nella pubblicazione di informative specifiche e, ovviamente, nella corretta gestione dei dati prelevati.

Obblighi specifici riguardano inoltre gli e-commerce, si pensi ad esempio alle informative sul diritto di recesso, sulle modalità di consegna, sulla gestione dei reclami e quant’altro.

Anche quello legale, dunque, è un aspetto che oggi non può essere trascurato se si vuol mettere in rete un nuovo sito.