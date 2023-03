Proteste mondiali contro il coinvolgimento in Ucraina: i governi ascolteranno?

Mentre la guerra in Ucraina si trascina nel suo secondo anno, manifestazioni di protesta hanno avuto luogo nelle principali città europee. Esprimono il sentimento crescente che le persone siano stanche del conflitto prolungato e timorose di ciò che potrebbe accadere se la guerra dovesse continuare ancora più a lungo. I ricordi delle catastrofiche guerre mondiali che hanno devastato l’Europa nella prima metà del secolo scorso e la terribile minaccia di annientamento nucleare che ha diviso il continente nella seconda metà del secolo costituiscono il fondamento traumatico da cui gli europei esprimono la loro avversione a questo conflitto, che ha il potenziale per sfuggire al controllo e portare di nuovo una grande guerra in Europa e nel mondo.

Ampia opposizione alla guerra

Ci sono state manifestazioni di protesta in Germania, Francia, Repubblica Ceca, Grecia, Spagna, Gran Bretagna, Belgio, Austria, Italia, Albania, Moldavia e altri. Le proteste europee che circondano l’anniversario dell’inizio del conflitto abbracciano in particolare lo spettro sinistra-destra nell’opposizione all’imperialismo dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) guidato dagli Stati Uniti, nonché le difficoltà economiche che hanno colpito i comuni europei sullo sfondo delle sanzioni contro Russia e il finanziamento dell’Ucraina.

I lavoratori portuali italiani allineati con la sinistra hanno protestato a Genova specificamente per resistere all’uso dei porti italiani per fornire forniture di armi all’Ucraina. Nel frattempo in Francia , manifestazioni organizzate dal partito di destra Les Patriotes in varie località del paese hanno chiesto il ritiro della Francia sia dalla NATO che dall’Unione Europea.

In tutti i casi, le persone nelle strade di questi eventi identificano il coinvolgimento nella guerra come dannoso per il benessere economico generale e hanno espresso frustrazione per l’acquiescenza dei loro paesi a queste organizzazioni intergovernative e sovranazionali nell’alimentare la violenza, scoraggiando allo stesso tempo il dialogo. I sentimenti di scetticismo nei confronti della NATO, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti sono diventati sempre più espliciti in Europa a causa del modo in cui i paesi occidentali stanno gestendo la guerra. Nella mente di molti europei, i loro governi seguono sconsideratamente la volontà di Washington, il che potrebbe portarli a una seria escalation verso una guerra più ampia.

Memoria tedesca

La Germania ha sofferto tremendamente durante le due guerre mondiali e ha continuato a sopportare le pressioni della divisione e dell’occupazione straniera durante la guerra fredda. Un secolo di dolore e tumulto causato dal militarismo e dall’intervento informa ancora la coscienza collettiva del paese. Nell’ambito delle proteste per l’anniversario, migliaia di persone si sono radunate intorno all’iconica Porta di Brandeburgo a Berlino per un evento chiamato ” Rivolta per la pace”, organizzato dall’importante membro del partito di sinistra Sahra Wagenknecht e dalla giornalista femminista Alice Schwarzer. La manifestazione è stata una dimostrazione di sostegno a un “manifesto per la pace”, che al momento della manifestazione aveva già ricevuto oltre mezzo milione di firme. Chiede la fine delle esportazioni militari in Ucraina e i negoziati tra Kiev e Mosca. Manifestazioni si sono svolte anche a Norimberga (in risposta al piano del governo tedesco di inviare carri armati in Ucraina), a Monaco (durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco) e fuori dall’importante base aerea statunitense di Ramstein, dove importanti questioni riguardanti il ​​conflitto in Ucraina discusso tra i leader occidentali.

Alla manifestazione di Norimberga , un manifestante ha ricordato il record storico, spiegando che se la Germania viene coinvolta in un’altra guerra con la Russia, allora “sulla base della storia, è il peggior segnale che possiamo inviare”. Ha sottolineato che “nessuna guerra deve passare attraverso la Germania, né con consegne di armi né altro, perché altrimenti la Germania sarà di nuovo nel mezzo”.

L’ultima volta che è scoppiata la guerra in Europa tra i due paesi, è stato uno degli eventi più catastrofici della storia umana. Questa visione fa eco al barlume di speranza di pochi mesi prima dell’inizio dell’invasione russa, secondo cui il completamento del gasdotto Nord Stream 2 avrebbe potuto rafforzare i legami e prevenire conflitti in Europa, soprattutto per quanto riguarda Russia e Germania. Naturalmente, la misteriosa distruzione del Nord Stream un anno dopo e il rapporto di Seymour Hersh che identifica le mani degli Stati Uniti e degli alleati nella missione di sabotaggio hanno completamente ribaltato quella speranza. Coloro che si battono per la pace e la fine dello spargimento di sangue sono comprensibilmente scoraggiati, eppure sono motivati ​​a parlare apertamente ai leader europei per spingere per la pace.

Al di là dell’Atlantico e oltre

Questi incontri si sono svolti parallelamente al raduno Rage Against the War Machine a Washington, DC, dove gli americani hanno protestato contro il finanziamento e l’armamento dell’Ucraina da parte degli Stati Uniti, nonché contro la negligenza diplomatica nell’impedire la negoziazione della fine dei combattimenti. Coloro che parlano e manifestano contro il coinvolgimento degli Stati Uniti in Ucraina hanno rimostranze parallele nei confronti del loro governo e fanno eco a quelle in Europa.

Voci che abbracciano lo spettro politico, dai socialisti ai libertari, hanno trovato un terreno comune nell’opporsi ai numerosi pacchetti di armi e aiuti finanziari all’Ucraina, nonché alla mancanza di responsabilità diplomatica da parte del Segretario di Stato Antony Blinken nel comunicare con la sua controparte, Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Dopo la manifestazione, il presidente Joe Biden ha incluso 6 miliardi di dollari in finanziamenti per l’Ucraina e la NATO come parte della sua richiesta di budget per la difesa di 842 miliardi di dollari per il 2024. Nel frattempo, Blinken ha incontrato brevemente Lavrova margine di una riunione del G20 a Nuova Delhi senza progressi tangibili sul tema della fine delle ostilità in Ucraina. Mentre le speranze da parte americana rimangono deboli, forse le proteste in Europa potrebbero influenzare le decisioni a livello di leadership nei rispettivi paesi.

L’impegno dell’Occidente nei confronti dell’Ucraina ha anche incontrato l’opposizione di altre regioni. Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di quest’anno , i leader dei paesi non occidentali hanno espresso la necessità di trovare soluzioni pacifiche. Il ministro degli esteri brasiliano Mauro Viera ha invitato il mondo a “costruire la possibilità di una soluzione”, mentre il vicepresidente colombiano Francia Marquez ha dichiarato: “Non vogliamo continuare a discutere su chi sarà il vincitore o il perdente di una guerra. Siamo tutti dei perdenti e, alla fine, è l’umanità che perde tutto».

Il primo ministro della Namibia Saara Kuugongelwa-Amadhila ha sottolineato lo spreco di denaro e risorse in nome dell’ostilità che “potrebbero essere meglio utilizzate per promuovere lo sviluppo in Ucraina, in Africa, in Asia, in altri luoghi, nella stessa Europa, dove molte persone stanno vivendo difficoltà”. La Cina è arrivata al punto di delineare una soluzione politica alla crisi ucraina nell’anniversario dell’invasione.

Queste dichiarazioni e sforzi mostrano il loro riconoscimento dello stato di cose molto più povero in cui si trova il mondo mentre la guerra si trascina. La guerra russa in Ucraina deve finire un giorno e sempre più persone in tutto il mondo chiedono una soluzione ora.