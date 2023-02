Proteste in Iran: un déjà vu mediorientale con un tocco di ironia

Un recente sondaggio dell’opinione pubblica iraniana suggerisce che la mancanza di fiducia in un regime mediorientale è più evidente in Iran, anche se il Libano, l’Egitto o la Siria devastati dalla crisi potrebbero competere.

Interpellato alla fine di dicembre dal Gamaan Institute, con sede nei Paesi Bassi, la stragrande maggioranza dei 158.000 intervistati in Iran e dei 42.000 iraniani della diaspora in altri 130 paesi, ha rifiutato il regime islamico iraniano. Il sondaggio è stato pubblicato pochi giorni prima che l’Iran commemorasse il 44° anniversario della rivoluzione islamica del 1979.

La portata del sondaggio è stata raggiunta in parte da Voice of America e Iran International TV, con sede a Londra e sostenuta dai sauditi, che ha aiutato con la distribuzione dei questionari. Iran International non ha fatto menzione del suo coinvolgimento nella sua relazionesull’indagine.

L’Iran, che ha accusato Iran International di fomentare proteste antigovernative e lo ha citato come prova del coinvolgimento dell’Arabia Saudita, è probabile che tenti di screditare il sondaggio su tali basi.

Da parte sua, Iran International ha affermato lo scorso novembre che l’ Iran aveva complottato per uccidere due dei suoi giornalisti .

Di conseguenza, l’uso da parte di Gamaan di canali di distribuzione faziosi solleva domande legittime.

Ciò non toglie che gli intervistati abbiano partecipato al sondaggio sullo sfondo delle proteste antigovernative che sono continuate per quattro mesi nonostante la dura repressione del regime, inclusa la condanna a morte e l’esecuzione dei manifestanti.

Gli autocrati mediorientali hanno meno paura che le proteste iraniane siano contagiose come le rivolte arabe popolari del 2011 che hanno rovesciato i leader autocratici di Tunisia, Egitto, Libia e Yemen.

C’è un tocco di ironia nella ridotta ansia mediorientale. Dodici anni fa, i leader iraniani ora in guerra affermavano che le rivolte arabe erano state ispirate dalla loro rivoluzione del 1979 che rovesciò lo Shah, un monarca e un’icona del potere degli Stati Uniti nella regione.

Questo non vuol dire che gli autocrati arabi non abbiano preoccupazioni oggi. Al contrario, gli anni 2010 sono stati segnati dalle rivolte del 2011 e dalle proteste di massa del 2019 e del 2020 che hanno rovesciato i governi in Libano, Algeria, Iraq e Sudan.

I governanti in Egitto e Giordania , dove l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, unito nel caso dell’Egitto alla cattiva gestione economica, temono, insieme ai loro sostenitori del Golfo, che un cigno nero possa scatenare un’eruzione di frustrazione e rabbia che ribolle in superficie.

Tuttavia, la mancanza di preoccupazione per un effetto domino testimonia l’enorme divario tra l’Iran e gran parte del resto del Medio Oriente, nonché i dubbi sulle proteste iraniane che, almeno per ora, si stanno spegnendo a causa della repressione e delle pressioni economiche , porterà a un cambio di regime immediato.

Anche così, è probabile che i netti risultati del sondaggio sull’opinione pubblica iraniana facciano riflettere i governanti di Teheran e di altre parti della regione.

È probabile che le ricadute della protesta si riverberino nel tempo piuttosto che immediatamente in Iran e a livello regionale. Potrebbe anche contribuire a indurire gli atteggiamenti statunitensi e israeliani sullo sfondo del fallimento degli sforzi per rilanciare l’accordo internazionale del 2015 che ha frenato il programma nucleare della repubblica islamica e il presunto progresso iraniano verso una capacità militare nucleare.

Alcuni dei risultati del sondaggio non potrebbero essere più netti.

Alla domanda: “Repubblica islamica: sì o no?” un enorme 80,9 per cento delle persone in Iran ha detto di no. Non sorprende che quella cifra fosse del 99% per gli iraniani all’estero.

Allo stesso modo, l’80% degli iraniani ha sostenuto le proteste antigovernative, mentre il 67% credeva che avrebbero portato un cambiamento.

Quasi tre quarti, il 73%, voleva che le nazioni occidentali facessero pressioni sul governo iraniano a sostegno delle proteste. Il settanta per cento era d’accordo con i governi occidentali che potenzialmente proscrivevano il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) come organizzazione terroristica, espellendo gli ambasciatori iraniani, sanzionando i funzionari coinvolti nella repressione e sequestrando i beni iraniani.

Il 22% degli iraniani ha affermato di essersi unito alle proteste, partecipando anche a cori notturni contro il governo; Il 53% ha indicato di sì. Il 35 per cento si era impegnato in atti di disobbedienza civile come togliersi il velo o scrivere slogan; Il 44% ha partecipato a scioperi e il 75% era a favore del boicottaggio dei consumatori. Infine, l’otto per cento ha affermato di aver commesso atti di “sabotaggio civile”, mentre il 41 per cento ha suggerito che potrebbero farlo.

La maggioranza degli intervistati in Iran, l’85%, sembrava suggerire che le proteste e l’opposizione al regime necessitassero di una struttura organizzativa. Hanno detto che erano favorevoli alla creazione di un consiglio di solidarietà o di una coalizione di forze di opposizione. Il 42% ha convenuto che il consiglio dovrebbe includere quelli in Iran così come gli iraniani all’estero. Il 59% si aspettava che il consiglio istituisse un organo di transizione e un governo provvisorio.

La possibilità che un tale consiglio decida di decollare in Iran è quantomeno remota. Inoltre, gli iraniani erano divisi su quale sistema politico dovesse sostituire la repubblica islamica.

All’interno dell’Iran, il 28% e il 32% all’esterno preferivano un sistema presidenziale; Il 22% in Iran e il 25% all’estero era a favore di una monarchia costituzionale, presumibilmente con il ritorno di Reza Shah Pahlavi, il figlio residente in Virginia del deposto Scià, mentre il 12% in Iran e il 29% all’estero vorrebbero un sistema parlamentare.

Allo stesso modo, il 60% degli iraniani riteneva che il cambio di regime fosse un prerequisito per un cambiamento significativo, ma solo il 16% era a favore di una trasformazione strutturale e di una transizione dalla Repubblica islamica.

Nel sondaggio, Pahlavi è emerso con un vantaggio significativo come il potenziale candidato più popolare per l’adesione al consiglio su un elenco di 34 nomi presentati agli intervistati.

Altri candidati includevano i calciatori Ali Daei e Ali Karimi e attivisti come Hamed Esmaeilion e Shirin Ebadi.

Tuttavia, la probabilità di un ritorno al potere di un Pahlavi potrebbe essere ancora più remota della più recente ondata di proteste antigovernative che ha rovesciato il regime islamico.

Anche così, il pensiero che una rivolta popolare, l’incubo degli autocrati del Golfo, possa rovesciare il regime che considerano la più grande minaccia esterna alla loro sicurezza e restaurare una monarchia sembra per lo meno ironico.