Proteste in Iran: la rigidità USA fa comodo al regime di Teheran

Le proteste che dalla metà di settembre interessano l’Iran sono seguite con attenzione (e non senza preoccupazione) dalla comunità internazionale. Innescate dalla morte di Mahsa Amini dopo il suo fermo a Teheran da parte della Gasht–e Ershad (la ‘polizia morale’ iraniana) e presto estesesi a buona parte del Paese, essa hanno visto dapprima la partecipazione soprattutto di donne e giovani quindi si sono estese ad altri gruppi sociali, interessando anche le attività economiche del bazar e sfociando nello sciopero generale il 5-7 dicembre scorso. La repressione è stata pesante, con centinaia di morti e di arresti riferiti dalle organizzazioni umanitarie e con varie sentenze capitali già emesse dai tribunali. Le autorità sembrano, comunque, fare fatica a riportare la situazione sotto controllo, anche a causa delle divisioni che esistono fra gli stessi vertici politici del Paese. Alcuni commentatori hanno parlato di situazione prerivoluzionaria. Senza spingersi tanto avanti, è tuttavia chiaro come le proteste abbiano ormai superato lo stadio della contestazione al ruolo e alle azioni della ‘polizia morale’, per mettere in discussione l’assetto politico e sociale che regge la Repubblica islamica della fine degli anni Settanta.

È difficile ipotizzare una possibile traiettoria di sviluppo degli eventi. Le proteste di questi mesi si innestano su una situazione economica deteriorata, che già in passato aveva alimentato contestazioni spesso sfociate in tumulti dalle forti connotazioni politiche. L’età avanzata e le cattive condizioni di salute della Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, sollevano interrogativi sui futuri assetti al vertice del Paese, mentre lo scenario politico è da anni irrigidito nella contrapposizione fra la fazione ‘pragmatica’ e quella ‘conservatrice’ dell’élite al potere. L’elezione, nell’agosto 2021, dell’attuale presidente, Ebrahim Raisi, è stata vista da molti una vittoria delle forze della conservazione; una vittoria che confermava gli esiti delle precedenti elezioni politiche, che gli elementiriformisti avevano largamente invitato a boicottare. Centrale nell’equazione è, infine, il ruolo del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (‘pasdaran’), la cui influenza nella vita politica ed economica iraniana si è ampliata in modo costante soprattutto con l’arrivo alla presidenza di Mahmoud Ahmadinejad, alla metà degli anni Duemila.

Per l’amministrazione Biden, questa situazione delinea un problema complesso. Sin dall’epoca del suo insediamento, il Presidente ha ripetutamente espresso l’intenzione di rilanciare il dialogo con Teheran, soprattutto sul tema del programma nucleare iraniano, anche se la svolta conservatrice del Majles e l’elezione di Raisi hanno influito negativamente sulle sue possibilità di successo. Questa posizione ha concorso, fra l’altro, al deterioramento dei rapporti fra Washington e le monarchie conservatrici del Golfo e ha esposto la Casa Bianca agli attacchi di quanti la accusavano di mantenere una sorta di ‘doppio standard’ in materia di diritti umani. Oggi, tuttavia, l’ipotesi di un dialogo appare tramontata. La fine dei colloqui con Teheran è stata confermata da diverse figure all’interno dell’amministrazione e lo stesso presidente ha recentemente parlato dell’accordo del 2015 come di qualcosa di ormai ‘morto’. Il maggiore interrogativo riguarda, piuttosto, se e quanto la Casa Bianca si muoverà per dare sostegno ai dimostranti, che, nelle settimane passate, Biden ha pubblicamente elogiato in numerose occasioni.

Il ruolo che le autorità di Teheran stanno svolgendo sulla scena ucraina, con il loro aperto sostegno allo sforzo militare di Mosca, concorre a complicare ulteriormente la situazione. Di fronte alla crescente vicinanza fra Mosca e Teheran, Washington ha annunciato l’intenzione di adottare misure per impedire all’industria militare iraniana di continuare a fornire alla Russia i droni impiegati da alcune settimane per gli attacchi su Kiev e sulle altre città ucraine. L’adozione di nuove restrizioni commerciali profila, tuttavia, l’apertura di un ennesimo fronte di scontro con la Repubblica islamica e rischia di rafforzare le posizioni di una leadership che, dagli anni della rivoluzione, ha costruito sull’antiamericanismo una parte importante dalla sua legittimazione. In questo senso, un irrigidimento della posizione statunitense potrebbe addirittura risultare controproducente, portando acqua al mulino di quanti, all’interno della classe dirigente iraniana, vedono nella ripresa dell’ostilità nei riguardi di Washington il modo migliore per rivitalizzare un sistema politico che le proteste di questi mesi stanno sfidando apertamente.