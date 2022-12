Prodotti a base di cannabis: la rilevanza del re-branding

Un marchio forte può dare alle aziende riconoscimento del nome e longevità – una considerazione chiave per le aziende di marijuana che si espandono in Stati con mercati recentemente regolamentati. Le aziende si sottopongono a rebranding per una miriade di motivi, ma farlo nel modo giusto è una sfida. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha pubblicato un rapporto speciale sulla canapa industriale, che si concentra su come le economie in via di sviluppo possano “sfruttare il suo potenziale economico e sociale”. Secondo il rapporto dell’UNCTAD, un approccio basato sullo sfruttamento di tutte le parti della pianta dovrebbe essere al centro di qualsiasi strategia di sviluppo settoriale. La marijuana coltivata con un permesso di coltivazione medica in Colorado può ora essere riclassificata come vendita al dettaglio e venduta nei negozi per adulti, una delle nuove regole che sono entrate in vigore nello Stato giovedì. I parlamentari dello Utah dicono che stanno spingendo per nuove regole che disciplinino la presenza di THC delta-8 e altri cannabinoidi sintetici consentiti nella fornitura di marijuana medica dello Stato.

Il rebranding delle confezioni di marijuana può attirare i consumatori, creare coesione, riflettere i valori

Un marchio forte può dare alle aziende riconoscimento del nome e longevità – una considerazione chiave per le aziende di marijuana che si espandono in Stati con mercati recentemente regolamentati.

Le aziende si sottopongono a rebranding per una miriade di motivi, ma farlo nel modo giusto è una sfida, ha dichiarato Elizabeth Corbett, vicepresidente delle vendite di AE Global, un’azienda di soluzioni di packaging con sede in Florida che aiuta gli operatori del settore della cannabis nel rebranding.

Secondo Corbett, le aziende effettuano il rebranding per quattro motivi principali:

Riposizionano il marchio per riflettere meglio il suo spirito e la sua identità.

Il marchio è diventato stantio e ha bisogno di una rinfrescata.

Il prodotto è cambiato in termini di ingredienti, efficacia o caratteristiche.

L’azienda sta affrontando il tema della sostenibilità, sia attraverso il prodotto stesso sia attraverso il suo imballaggio, che può cambiare in modo significativo l’aspetto e l’atmosfera di un marchio.

«Con la maturazione dell’industria della cannabis, in particolare in Stati come la California, il mercato è diventato saturo e molto competitivo», ha detto Corbett.

«Ottenere il giusto design del marchio e del packaging è un must assoluto per distinguersi dalla massa e per ottenere ricavi».

MJBizMagazine ha parlato con aziende che si sono recentemente sottoposte a un rebranding. Ecco cosa ci hanno detto:

Cambiamento nel Rhythm

Rhythm, con sede a San Francisco, ha lanciato una linea di bevande infuse di CBD e derivate dalla canapa nell’agosto 2020.

Inizialmente l’azienda offriva i suoi prodotti esclusivamente online attraverso vendite dirette ai consumatori, ma da allora si è espansa fino a includere più di 40 punti di distribuzione all’ingrosso in cinque stati.

La confezione originale dell’azienda è stata disegnata da uno dei suoi fondatori, che aveva un background in design grafico.

Ma dopo più di un anno di vendite e dopo aver ascoltato il feedback dei clienti, l’azienda ha deciso che aveva bisogno di un nuovo look che fornisse ai consumatori informazioni sul prodotto in modo facilmente digeribile, ha dichiarato il cofondatore e amministratore delegato Ian Monat.

L’azienda ha collaborato con Voicebox Creative, un’agenzia di branding e packaging design della Bay Area, per rinfrescare l’identità e creare una presentazione più memorabile.

La confezione originale di Rhythm assomigliava a un seltz duro, dando ai consumatori l’impressione che contenesse alcol piuttosto che CBD.

Dopo il restyling del marchio, Rhythm si presenta in lattine dai colori vivaci con la scritta “Sparkling Hemp Beverage” (bevanda frizzante alla canapa) in alto e la destinazione d’uso del prodotto – Energy, Hydrate, Recover, Sleep (energia, idratazione, recupero, sonno) – accanto al nome del marchio e al sapore.

«Abbiamo invertito l’ordine di importanza“, ha detto Monat. «Abbiamo tolto l’immagine della frutta e abbiamo promosso la funzionalità della bevanda.

«Se si vede solo una fragola sulla lattina, non si sa nulla del magnesio o delle vitamine del gruppo B».

Rhythm ha anche cambiato il nome degli “effetti” per tre delle sue quattro bevande: Dream è diventato Sleep, Awake è diventato Energy e Sport è diventato Hydrate. L’iconografia illustra la funzionalità dei prodotti: Sleep ha una luna e delle stelle; Hydrate ha un corridore e Energy è rappresentato da un fulmine.

Sfuggire a un vecchio look

Escape Artists, azienda produttrice di marijuana che offre pre-roll, tinture e prodotti topici, con sede a Denver, ha rinnovato la sua immagine per garantire che i suoi prodotti si distinguano mentre il marchio si espande in nuovi mercati.

Per ora l’azienda si concentra sui mercati regolamentati del Midwest e del Sud-Ovest, ma ha in programma di espandersi su entrambe le coste.

«Mentre ci prepariamo a espanderci in nuovi mercati, sono entusiasta di portare i nostri prodotti topici sugli scaffali di tutto il Paese», ha dichiarato Alison Di Spaltro, CEO di Escape Artists.

Quando Escape Artists ha cambiato marchio, ha colto l’occasione per migliorare la sostenibilità delle sue confezioni e aumentare la sua visibilità sugli scaffali dei negozi.

Le confezioni, che una volta erano in bianco e nero, ora sono color verde acqua e oro. Gli elementi sono ripresi in tutte le linee di prodotti Escape Artists per dare al marchio un aspetto più coeso.

«Non è brillante e visibile, ma è riconoscibile, anche nel modo in cui abbiamo disposto le etichette e il carattere», ha detto Di Spaltro.

«Ci sono molte informazioni obbligatorie (sui prodotti a base di marijuana regolamentati). Pensiamo che il layout e il modo in cui lo abbiamo presentato sia più facile da capire».

In termini di sostenibilità, i barattoli di vetro, i coperchi di plastica e i tubi di pre-roll di Escape Artists sono riciclabili. L’azienda si è anche rivolta a un produttore nazionale per le scatole esterne, che sono fatte di carta di cartone riciclabile.

«La scatola serve a proteggere il prodotto», ha detto Di Spaltro. «Durante il trasporto, il prodotto viene trasportato su furgoni sconnessi e i barattoli rimbalzano e potrebbero rimuovere parte del contenuto delle etichette. Abbiamo fatto dei test senza scatole, e spesso vengono sbattuti senza uno strato protettivo».

Navigare nel Canna River

Il rebrand di Canna River, azienda con sede a Thousand Oaks, in California, ha portato l’immagine dei suoi prodotti a base di CBD da terrosa e rustica a vivace e colorata – un’operazione che, secondo l’azienda, ha contribuito ad aumentare le vendite del 134%.

Quando Canna River ha lanciato il suo packaging industriale e terroso nel 2019, offriva esclusivamente prodotti derivati dalla canapa.

Il rebrand coincide con l’introduzione da parte di Canna River di sei nuove collezioni che includono prodotti a base di THC delta-8, THC delta-9 ed esadrocannabinolo (o HHC) – un altro probabile motivo per cui le vendite sono aumentate.

«Abbiamo scoperto che l’aspetto rustico non si rivolgeva veramente a un’ampia gamma di consumatori di cannabinoidi“, ha dichiarato Amanda Wallace, responsabile marketing dell’azienda. «Sembrava molto hippy o rustico-industriale».

Wallace ha detto che la confezione ispirata alla pop art si rivolge a un pubblico più ampio con la sua estetica allegra e luminosa. “I cannabinoidi dovrebbero essere felici”, ha aggiunto.

Anche se il linguaggio sulla confezione non è cambiato, il design è più incentrato sulla forza dei prodotti Canna River, aumentando la dimensione dei caratteri per la quantità di ciascun cannabinoide utilizzato.

«I prodotti dei nostri concorrenti hanno la metà della forza e il doppio dei soldi», ha detto Wallace, aggiungendo che i prodotti di Canna River hanno tutti un prezzo inferiore ai 100 dollari.

Cannabis per le donne

Miss Grass vuole essere il marchio a cui le donne si rivolgono quando cercano cannabis di qualità.

Per questo, quando all’inizio di quest’anno l’azienda di Venice, in California, ha rinnovato il proprio marchio, ha cercato un modo per rompere l’immagine tradizionale del fumatore di marijuana.

«Molti di questi marchi maschili hanno colori scuri, grafiche psichedeliche e un linguaggio che si rivolge ai fumatori maschi“, ha detto Priyanka Pulijal, responsabile creativo dell’azienda.

“In questo modo si perpetua lo stigma dell’erba come droga da usare per sfuggire alla realtà, piuttosto che un rapporto più consapevole con la pianta».

Pensando a un pubblico femminile, Miss Grass ha esaminato la sua confezione al neon “party” e ha stabilito che doveva essere cambiata per riflettere meglio le consumatrici più mature.

«Le donne sono il segmento di consumatori in più rapida crescita in questo settore e il più sottoservito», ha dichiarato Pulijal.

«Ci sforziamo di offrire qualcosa che faccia leva su questa femminilità e che rompa il tradizionale tropo dello stoner. Si tratta di un’opportunità per esprimere l’energia femminile attraverso i colori e le espressioni del packaging».

Il colore è stato fondamentale per dare vita all’idea

L’obiettivo della nuova confezione di Miss Grass è quello di riflettere il contenuto di barattoli, tubetti e scatole e l’effetto che il prodotto avrà sul consumatore.

Per esempio, la varietà Fast Times, a predominanza sativa, è confezionata in un imballaggio arancione, perché sia l’effetto che il colore suscitano sensazioni di luminosità e fisicità.

Al contrario, la varietà Quiet Times, a predominanza indica, è confezionata in blu zaffiro per dare un senso di calma, sensualità e beatitudine.

«Se ci si concentra sull’intenzione di confezionare un prodotto per uno scopo più grande, si può contribuire a sfatare la cultura dei fattoni e a cogliere ciò che il pubblico desidera», ha detto Pulijal.

«Fa davvero la differenza… essere intenzionali e consapevoli e distinguersi in un settore dominato dagli uomini».

Il rapporto delle Nazioni Unite si concentra sul “potenziale economico e sociale” della canapa industriale

La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha pubblicato un rapporto speciale sulla canapa industriale, che si concentra su come le economie in via di sviluppo possano “sfruttare il suo potenziale economico e sociale”.

«Secondo il rapporto dell’UNCTAD, un approccio basato sullo sfruttamento di tutte le parti della pianta dovrebbe essere al centro di qualsiasi strategia di sviluppo settoriale.

«Questo approccio potrebbe facilitare la creazione di filiere produttive in grado di contribuire alla crescita delle aree rurali, dell’industria manifatturiera e dell’industria di trasformazione alimentare».

Il rapporto di 93 pagine contiene informazioni su:

Tassonomia e botanica della canapa.

Gli usi industriali della canapa.

I trattati internazionali che regolano la produzione di canapa industriale.

La catena del valore della canapa industriale e le “potenziali sfide e opportunità per i trasformatori”.

Le preferenze dei consumatori e le tendenze del mercato.

Dati sulla produzione di canapa.

Informazioni sul commercio internazionale dei prodotti di canapa e sulle tariffe.

I prezzi dei prodotti di canapa industriale.

Questioni politiche per i governi interessati a promuovere la canapa industriale.

«Siamo lieti che la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo abbia investito nella creazione di questo numero speciale sulla canapa industriale», ha dichiarato in un comunicato il presidente della National Hemp Association Geoff Whaling.

«Si tratta di un enorme passo avanti nell’abbattimento delle barriere per l’industria della canapa».

La marijuana medica del Colorado ora può essere riqualificata come uso per adulti

La marijuana coltivata con un permesso di coltivazione medica in Colorado può ora essere riclassificata come vendita al dettaglio e venduta nei negozi per adulti, una delle nuove regole che sono entrate in vigore nello Stato giovedì.

Tra le altre modifiche alla legge statale annunciate dalla Colorado Marijuana Enforcement Division (MED) ci sono nuove protezioni di sicurezza per i dipendenti impegnati nella produzione di cannabis e un periodo di ammissibilità esteso per gli aspiranti licenziatari di social equity.

I lavoratori impegnati in “certe” attività produttive sono ora tenuti a indossare respiratori, maschere e occhiali.

Inoltre, i richiedenti di licenza sociale hanno ora due anni di tempo per affrontare il processo di rilascio delle licenze dopo l’accertamento dell’idoneità, rispetto a un anno.

Inoltre, il 1° gennaio è prevista la presentazione alla legislatura del Colorado di una relazione sui “prodotti di canapa intossicanti“, come il THC delta-9 derivato dalla canapa, ha annunciato il MED in un comunicato stampa.

Il rapporto potrebbe raccomandare modifiche alla legge statale.

La possibilità di spostare la cannabis da un tipo di licenza a un altro dovrebbe semplificare le operazioni di alcune aziende.

In Colorado ci sono 431 coltivatori medici autorizzati e 789 coltivatori al dettaglio autorizzati, secondo i dati statali, ma alcune aziende detengono entrambi i tipi di licenza.

Per quanto riguarda i punti vendita al dettaglio, il Colorado ha 399 negozi medici autorizzati e 669 negozi per uso adulto autorizzati.

Gli osservatori del settore stimano che il numero totale di dispensari fisici in loco si aggiri intorno alle 700 unità.

Secondo una legge recentemente firmata dal governatore Jared Polis, i licenziatari che possiedono entrambi i permessi di coltivazione per uso medico e per uso adulto potranno ora trasferire la marijuana medica al dettaglio, a condizione che entrambi i permessi abbiano almeno un proprietario in comune.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024, i pre-roll e i fiori di cannabis venduti in Colorado dovranno essere etichettati con una “data di scadenza” e con le istruzioni per una corretta conservazione, ha annunciato il MED.

I licenziatari sono invitati a condurre “test di stabilità a scaffale” per determinare una data di scadenza appropriata.

Se non vengono effettuati test, la cannabis avrà una durata di conservazione di nove mesi.

La cannabis può ancora essere venduta dopo la data di scadenza se l’acquirente ne è informato, secondo il MED.

Lo Utah vuole porre dei limiti al THC delta-8 e ad altre sostanze sintetiche nel mercato della marijuana medica

I regolatori dello Utah dicono che stanno spingendo per nuove regole che disciplinino la presenza di THC delta-8 e altri cannabinoidi sintetici consentiti nella fornitura di marijuana medica dello Stato.

I parlamentari stanno reagendo dopo che i sostenitori dei pazienti, i produttori di prodotti e i ricercatori hanno lanciato l’allarme sui problemi di sicurezza in un mercato di MMJ che gli elettori dello Utah hanno legalizzato nel 2018.

Le prime farmacie di cannabis medica – come vengono chiamati i dispensari di MMJ nello Utah – hanno aperto nel 2020 dopo che la legislatura statale e l’allora governatore repubblicano Gary Hebert hanno apportato modifiche successive.

Secondo i sostenitori dei pazienti e i ricercatori, queste modifiche rendono lo Utah un’eccezione tra i suoi vicini più liberali come il Colorado e il Nevada.

A differenza di questi due Stati, la legge dello Utah attualmente consente l’uso di “analoghi del THC” in edibili, cartucce per vaporizzatori e altri prodotti venduti nelle farmacie con licenza statale.

Gli analoghi sono definiti come “una sostanza strutturalmente o farmacologicamente simile o rappresentata come simile al delta-9-THC”.

I funzionari statali ammettono che questo ha reso legale per le farmacie MMJ la vendita di prodotti che contengono delta-8 THC e altri derivati sintetici controversi con profili di sicurezza sconosciuti, tra cui il delta-6 e il delta-10 THC.

A sottolineare le preoccupazioni di ricercatori e sostenitori, i pazienti dello Utah hanno riportato effetti negativi come svenimenti dopo aver usato prodotti contenenti delta-8 THC, che altri Stati hanno vietato.

In gran parte sconosciuto al pubblico prima dell’approvazione del Farm Bill del 2018 – che ha dato il via a un’ondata di canapa e prodotti derivati a livello nazionale – il THC delta-8 può essere creato dall’isolato di CBD attraverso un processo chimico.

Tale processo è quasi del tutto non regolamentato.

Gli esperti hanno affermato che il processo chimico potrebbe anche contaminare il prodotto finale con sostanze sconosciute alla scienza e non rilevate durante le analisi di laboratorio.

Le autorità hanno anche incolpato il THC delta-8 per la morte, avvenuta a maggio, di un bambino della Virginia, la cui madre è stata accusata di omicidio.

Sebbene, ad oggi, “nessun organismo di salute pubblica abbia riconosciuto un cannabinoide sintetico come sostanza tossica o deleteria”, il Dipartimento dell’Agricoltura e dell’Alimentazione dello Utah (UDAF) sta chiedendo modifiche alla legge statale “che ci permettano di limitare la presenza di cannabinoidi sintetici nei prodotti dello Utah, anche se non è stata dimostrata la loro tossicità», ha dichiarato Brandon Forsyth, direttore della Divisione Cannabis e Canapa dell’agenzia.

«Questo viene fatto per abbondanza di cautela», ha detto Forsyth a MJBizDaily via e-mail.

Se le modifiche impongano limiti o un divieto assoluto è “ancora in discussione”, ha aggiunto.

«Come sono sicuro che potete capire, ci sono molti dettagli da considerare».

Un affare scottante

La decisione dell’UDAF di prendere in considerazione nuove regole segue una campagna di sicurezza pubblica durata mesi, condotta da produttori di marijuana e pazienti, alcuni dei quali affermano che i prodotti contenenti delta-8 THC acquistati nelle farmacie MMJ con licenza statale hanno causato complicazioni preoccupanti.

Altri critici hanno detto che le autorizzazioni dello Utah per il THC delta-8 e altri analoghi permettono alla cosiddetta “canapa calda” di entrare nel programma statale di cannabis medica, accuse che i regolatori hanno negato.

«Questo è un affare molto scottante», ha detto Blake Smith, biochimico di formazione e responsabile scientifico della Zion Medicinal, un produttore autorizzato di Salt Lake City che produce oli e altri prodotti venduti nelle farmacie MMJ di tutto lo stato.

Smith ha espresso le note preoccupazioni per i profili di sicurezza sconosciuti di questi analoghi poco studiati.

Lui e altri sostenitori hanno chiesto alle autorità statali di regolamentare più severamente i prodotti di MMJ dello Utah e, se necessario, di vietare del tutto gli analoghi.

«Ecco come stanno le cose: La mancanza di dati non equivale alla sicurezza», ha detto. Se non sappiamo nulla di queste cose che abbiamo appena scoperto, probabilmente non dovremmo darle ai pazienti affetti da cancro».

«Penso che sia perfettamente ragionevole, eppure nessuno sembra muoversi in questa direzione».

Alex Iorg è il co-fondatore della WholesomeCo Cannabis, con sede a Salt Lake City, che vende prodotti come cartucce per vaporizzatori che contengono THC delta-6 e delta-10, secondo il sito web dell’azienda.

Questa divulgazione è uno sviluppo recente, un aggiornamento fatto “per migliorare la trasparenza della presenza di questi cannabinoidi”, ha detto Iorg.

«Alla fine, ci affidiamo e ci atteniamo alle linee guida dello Stato sui requisiti dei test e sulla sicurezza dei pazienti», ha detto, sottolineando che “molto è sconosciuto su questi cannabinoidi».

Ha anche messo in dubbio che anche altri Stati possano avere cannabinoidi sintetici nelle loro forniture di prodotti di cannabis medica regolamentati.

«I regolatori statali hanno suggerito che questo potrebbe non essere solo un problema dello Utah ma, piuttosto, un problema nazionale della cannabis», ha detto.

«Siamo curiosi di scoprire anche questo, dato che gli standard e le pratiche di produzione della cannabis dello Utah non sono nati nello Utah».

In un comunicato stampa del 3 novembre, l’UDAF ha riconosciuto «il recente aumento della disponibilità di prodotti che contengono cannabinoidi poco caratterizzati», tra cui «cannabinoidi prodotti in modo semi-sintetico/sintetico», come il delta-8.

Il dipartimento ha ritirato alcuni prodotti dagli scaffali per problemi di sicurezza, ma queste restrizioni sono state revocate dal Dipartimento di Salute e Servizi Umani (DHHS) – che supervisiona direttamente il programma di cannabis terapeutica dello Utah – dopo che l’agenzia non è stata «in grado di trovare alcuna prova che questi cannabinoidi siano dannosi per la salute umana in questo momento», secondo l’UDAF.

OK, purché sia etichettato

Questo comunicato ha fatto seguito a un’udienza del 25 ottobre in cui Rich Oborn, direttore del Centro per la Cannabis Medica del DHHS, ha confermato che lo Utah permette «cannabinoidi sintetici e derivati», a condizione che «siano elencati sulle etichette dei prodotti di cannabis».

I pazienti preoccupati per la sicurezza di tali prodotti «dovrebbero parlare con il loro medico curante e/o con un farmacista specializzato in cannabis medica per determinare se dovrebbero usare prodotti con cannabinoidi sintetici e derivati», ha aggiunto, secondo i verbali della riunione e una registrazione.

Il DHHS non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di MJBizDaily.

Si prevede che i legislatori statali rivedranno i regolamenti sulla marijuana medica durante la sessione legislativa che inizierà a febbraio.

Questo non è abbastanza per Smith della Zion Medicinal e per osservatori esterni come il dottor Ethan Russo, neurologo e riconosciuto esperto nazionale.

In una lettera inviata alle autorità statali e condivisa con MJBizDaily, Russo ha sottolineato che «è possibile affermare in maniera generalizzata che tutti i prodotti con contenuto di delta-8-THC in concentrazioni significative sono contaminati da delta-6-, delta-10-THC, eventualmente da altri isomeri, e da solventi residui, il che li rende rischiosi per la salute pubblica».

Poiché «non sono stati condotti studi formali» sulla tossicologia e sugli effetti di questi analoghi nell’uomo, questi prodotti dovrebbero essere ritirati dagli scaffali e non venduti fino a quando non saranno studiati.

Blackout, mancanza di fiducia

Durante l’incontro del 25 ottobre, diversi pazienti hanno raccontato ai regolatori statali di aver sofferto di vuoti di memoria e altri gravi effetti dopo aver usato prodotti con licenza statale che contenevano delta-8 THC e che i prodotti sintetici pongono seri problemi.

Prima di fare un recente acquisto, «ho avuto una conversazione di un’ora con un farmacista, esprimendo che avevo bisogno di una medicina buona e pulita», ha detto il paziente Mitchell Butterfield.

Quel farmacista lo ha portato ad acquistare una cartuccia per vaporizzatore che indicava di contenere THC delta-8, ha detto.

Gli ho chiesto cosa contenesse e lui mi ha risposto: «È comunque solo THC. Lo Stato lo fa solo etichettare in questo modo», ha detto Butterfield.

L’ha comprata e l’ha portata a casa. L’ha assunta e, «dopo cinque minuti, ho iniziato a sbadigliare in modo incontrollato e poi sono svenuto“, ha detto.

«In 50 anni di esperienza con questa pianta, non ho mai avuto un’esperienza del genere», ha detto Butterfield, che ha aggiunto che la farmacia MMJ si è rifiutata di rimborsarlo e gli ha offerto solo la metà dello sconto su un futuro acquisto.

«Non mi fido dei prodotti a base di CBD presenti sul mercato a causa di tutti i prodotti sintetici. … Il delta-9 e il -6 e tutta quella spazzatura», ha detto Emily Tucker, una paziente che ha detto di avere un figlio adolescente che vuole trattare l’ansia con il CBD ma che teme la qualità del prodotto, durante l’incontro con i regolatori.

«Voglio tenerlo al sicuro. Non voglio che si sballi perché la gente cerca di produrre uno sballo a basso costo».

Christine Stenquist, fondatrice e presidente del gruppo no-profit Together for Responsible Use and Cannabis Education (TRUCE), ha detto che l’unico livello accettabile di analoghi del THC “è zero”.

«Se non potete creare prodotti di qualità, non dovreste avere una licenza in questo Stato», ha detto a MJBizDaily.

Pur accogliendo con favore i limiti sui prodotti sintetici, ha rimproverato ai regolatori statali di aver cercato di «minimizzare i problemi di sicurezza fin dall’inizio» e dice di aver sentito voci che gli analoghi sintetici saranno ancora consentiti dalla nuova legislazione, anche se con limiti di età.

«Non abbiamo mai voluto che le sostanze sintetiche entrassero nel programma“, ha detto. «Stanno agendo solo per abbondanza di cautela perché io sto sollevando Caino ovunque».

Il marchio di biscotti inizierà a vendere semi di marijuana per la coltivazione domestica, dice il CEO Berner

Il marchio internazionale di marijuana Cookies inizierà a vendere semi per la coltivazione domestica, ha detto l’imprenditore della cannabis e rapper Berner mercoledì sul palco principale della MJBizCon.

«Voglio davvero iniziare a spingere la coltivazione domestica“, ha detto.

L’amministratore delegato e cofondatore di Cookies ha condiviso altre informazioni nella sua intervista sul palco con Bart Schaneman di MJBizDaily mercoledì:

Sulla cannabis medica: Dopo la sua recente diagnosi di cancro e il successivo trattamento, Berner ha detto di sentirsi come se fosse una «seconda possibilità di vita”. … Ho visto i benefici della cannabis in prima persona e ho potuto sperimentarli io stesso“.

Sulle collaborazioni: «Amo lavorare con le persone“, ha detto. “Sono sempre stato una farfalla sociale“. Berner ha detto che Cookies collabora con operatori che amano la cannabis, la pianta e ciò che fanno. «Cerchiamo operatori che capiscano le vibrazioni. Se riesco a entrare in sintonia con te, posso lavorare con te“.

Per quanto riguarda l’eredità: «Voglio essere sicuro che quando morirò, soprattutto dopo aver sfiorato la morte, ci sia un piano per Cookies“, ha detto Berner. «Non voglio un mucchio di edifici blu sparsi per il mondo senza un piano e una visione“.

Sulle opportunità della East Coast: Berner ha detto di essere così entusiasta delle prospettive della East Coast che sta cercando di comprare una casa lì. «Adoro New York. … New York è un’atmosfera completamente diversa in questo momento“. Ha anche detto: «Penso che la Pennsylvania diventerà grande“.

Sul superamento del mercato illegale: «È facile: si coltiva qualcosa che le strade non hanno“, ha detto Berner. «È difficile competere con il mercato nero perché l’erba costa molto meno, ma se hai un po’ di roba che nessun altro ha, verranno. Il modo per competere è venire con il fuoco. È così che si vince. È tutta una questione di genetica“.

Trasformare le sfide in opportunità

Sempre sul palco principale, i pesi massimi della marijuana e i sostenitori hanno condiviso con l’amministratore delegato di MJBiz Chris Walsh le loro prospettive sulle sfide e le opportunità dell’industria della cannabis in questo momento.

Troy Datcher, amministratore delegato della californiana The Parent Co. ha detto che lo stato in cui vive l’azienda si sta rivelando difficile, con un mercato illecito fiorente e tasse elevate.

Per superare la tempesta, l’azienda è rimasta fedele alla sua visione – diventare un marchio nazionale – e ha dovuto ridurre il numero di dipendenti del 33%.

«Era necessario proteggere il nostro bilancio“, ha detto Datcher. “Abbiamo uno dei più grandi bilanci della California.

«Dobbiamo prendere capitale e ci vorranno risorse per attrarre talenti che si uniscano a noi in questo viaggio“.

Che cosa mantiene Datcher motivato?

«Siamo entusiasti di ciò che stiamo creando come settore, di portare i neri e i marroni al tavolo delle trattative e di convincere il senatore degli Stati Uniti Cory Booker e tutti coloro che sono a Washington ad alzare il culo e ad aiutarci a portare a termine questo progetto“, ha detto.

Nancy Whiteman, amministratore delegato e cofondatrice dell’azienda di edibili Wana Brands, con sede in Colorado, ha detto che le normative statali, la mancanza di applicazione, la compressione dei prezzi e la prevalenza e i pericoli del THC delta-8 sono alcune delle sue maggiori sfide.

«C’è stato un bambino che è morto per aver ingerito prodotti delta-8“, ha detto.

«Cosa succederà quando questo verrà reso noto? Tutto il THC verrà dipinto con lo stesso pennello come pericoloso?“.

Whiteman ha invitato l’industria a sostenere la Food and Drug Administration statunitense affinché regolamenti la canapa e il CBD.

Le opportunità che ispirano Whiteman a superare le sfide includono il raggiungimento di nuovi mercati emergenti e l’attenzione all’innovazione.

«Stiamo ridefinendo ciò che la cannabis può essere“, ha detto.

Il Delta-8 THC è una sfida anche per il presidente e amministratore delegato del Marijuana Policy Project, Toi Hutchison, che ha detto che le campagne del gruppo di difesa stanno sperimentando la “stanchezza dei donatori”.

«Stiamo facendo capire alla popolazione generale che il nostro lavoro sulla cannabis non è finito“, ha detto. “Stiamo ancora arrestando 600.000 persone ogni anno“.

L’educazione, ha detto, è la chiave per combattere la proliferazione del delta-8 THC.

«I divieti non funzionano mai, il proibizionismo non funziona mai”, ha detto. “È davvero importante usare le parole ‘cannabinoidi sintetici‘”.

Peter Caldini, amministratore delegato dell’operatore multistatale Acreage Holdings, con sede a New York, ha detto che i prezzi bassi e le altre sfide attuali rendono cruciale l’uso di buoni fondamenti commerciali.

«I più forti sopravviveranno“, ha affermato. “Siamo nel processo di eliminazione“.

L’azienda ha ridotto il numero di dipendenti e si concentra sulla differenziazione.

«Siamo stati in un certo senso viziati da questi grandi tassi di crescita“, ha detto. «I veri top performer avranno successo nel lungo periodo“.

Per Ruben Lindo, fondatore e amministratore delegato della Blak Mar Farms di New York, la sfida consiste nel capire come posizionare l’azienda, ottenere le licenze e portare i prodotti sugli scaffali dei negozi quando lo Stato avvierà la vendita di marijuana per uso adulto.

Lindo ha detto che l’azienda ha deciso di rimanere artigianale piuttosto che espandersi e produrre cannabis in massa.

«Le sfide non sono sfide“, ha detto. «Sono aree di opportunità“.