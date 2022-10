Processo ai ‘Media’: un silenzio assordante

Chi “avrà durata l’eroica fatica” di andarsi a rileggere qualche editoriale che ha caratterizzato la linea di comunicazioneculturale e sociale di alcuni tra i maggiori quotidiani italiani, ma anche degli inesausti e ripetitivi talk-show di questi anni, potrà vedere nei fatti quanto quel modello di informazionesia stato lontano dalla verità e l’abbia dimenticata, colpevolmente , senza fare un minimo di autocritica ma appiattendosi su una comunicazione frammentata , distorta e frutto di un pensiero unico trasversale che rende omogeni i principali quotidiani. La storia narrata, quella ufficiale, è sembrata spesso più funzionale ad interessi diversi da quelli che dovrebbe avere un’informazione che si possa definire indipendente ma invece è servile ed acefala; solo alcuni quotidiani più indipendentihanno sfidato il monoblocco culturale che è sembrato sempre più essere una consunta riedizione del “Minculpop” (Ministero della cultura popolare) del ventennio fascista; termine, questo, poi paradossalmente usato dagli stessi media per definire il pensiero contrario al loro.

L’anno in corso con la drammaticità della guerra, in continuità con i precedenti, è un esempio da manuale di questa distorta, superficiale e manipolata informazione dettata ed intimidita dai finanziatori dei media che hanno suggerito che cosa e come dirlo. L’attacco neoliberista e della finanza alla società ha reso la stessa più aggredibile, ha separato il potere dalla politica diventando sovraordinato alla stessa e ha usato i canali di comunicazione per la realizzazione di interessi lontani da un bene comune troppo spesso sbandierato come foglia di fico per mascherare invece un’azione lobbistica di comando e di orientamento a senso unico e non indipendente delle informazioni.

Già con il COVID-19, l’informazione è stata dedicata più alla quantità che non alla qualità la quale èpiù funzionale a porre in evidenza i problemi reali che hanno inciso profondamente sulla minore tenuta della società lasciata sola di fronte al dramma della pandemia disumanizzante che ha colpito tutti ed in particolare i più deboli e tra questi i giovani e gli anziani. Il lockdonw ha logorato e spaccato il sistema delle relazioni sociali creando una disgregazione sociale a cui un’iperinformazionetutta orientata ad una cronaca parcellizzata ha contribuito allo stato di isolamento , di paura e di incertezza e mai nessuno ha affrontato il tema del disagio psichico crescente che si èinasprito con continui atti di conflittualità , spesso criminali , che ora si sono accentuati con l’impatto sociale ed economico della guerra.

L’informazione quasi autistica era funzionale ad un flusso continuo di informazioni quantitative solo sui dati. lasciando l’interpretazione ad esperti spesso in contraddizione tra di loro , più desiderosi di apparire che interpretare i fatti ; questa continua e contrastante informazione ha contribuito a creare malessere sociale , confusione ed aumentare la paura che invece una corretta informazione avrebbe dovuto provare a stemperare . Una società confusa è più aggredibile e manovrabile come scriveva Gustave Le Bon nel suo lavoro “ Psicologia delle folle “ in cui dava evidenza che una bugia ripetuta sempre diventa una verità . Sono mancate azioni di sostegno al malessere generale che avrebbe finito , come vediamo oggi, in una forma di deprivazione sociale e lasciare le persone sole di fronte al dramma quotidiano; la colpa dei media è stata di aumentare lo stato di disagio sociale esattamente il contrario di quello che avrebbe dovuto fare per mantenere le persone socialmente legate e non lasciate indifese ed aggredibili a fronte di un pensiero unicodominante.

Con il covid sono sorti i problemi economici e finanziari che si sono aggravato con l’impatto della guerra in Ucraina, la sospensione dei flussi produttivi ha creato blocchi produttivi e situazioni di diseconomicità in molte aziende produttive e di vuoti produttivi con conseguenti effetti negativi sull’occupazione e nella creazione di bisogni rimasti pericolosamente insoddisfatti. L’informazione corretta avrebbe dovuto dare rilievo, cosa non fatta , ad un fenomeno così evidente che creava distorsioni nelle produzioni e vuoti lavorativi sollecitando le politiche economiche e l’opinione pubblica ad interventi atti a ridurre e contenere gli aspetti negativi che stavano minando la coesione sociale ed alimentando la protesta ed i conflitti sociali che avrebbero portato alle elezioni anticipate ed ai risultati di capovolgimento delle maggioranze .

L’impreparazione della stampa e delle televisioni è risultata evidente quando è scoppiata la guerra con l’invasione drammatica ed ingiustificabile dell’Ucraina, è mancata la lettura della storia per fare capire le relazioni di causa ed effetto che hanno legato i prodromi dell’invasione ai fatti criminali che la stanno contraddistinguendo . Come sempre la lettura dei fatti con il pensiero unico ha diviso , spesso arbitrariamente , i buoni dai cattivi senza vie di mezzo e coloro che provavano a trovare una linea di pensiero per capire il dramma e potere arrivare ad una forma di soluzione pacificasono stati condannati dal pensiero unicodominante . Una riflessione andava fatta sulla storia del ventennio del nuovo secolo per capire quanto l’azione di Putin derivasse dalla cultura della dominazione bellica che ha caratterizzato unilateralmente questo periodo con le drammatiche guerre in medio oriente spesso create per finti ed ingiustificati motivi umanitari funzionali all’uso del potere bellico come soluzione dei mali indicati. Di qui sonosono nati i drammi infiniti in Afganistan, Iraq, Libano, Siria, Libia e nel decennio precedente il dramma nella ex-Iugoslavia . Queste ultime guerre si sono caratterizzate per l’alto numero di morti , quasi un milione , in gran parte civili,ed in una spesa di oltre 6500mld / $ solo per gli Usa ; questa è una cultura che ci porta alla caos ed alla fine ; un minimo di autocritica ed analisi storica andava fatta per provare a seguire una strada di pacificazione e non quello di un rialzo al gioco del massacro . Il sistema informativo si è messo le bende sugli occhi ed ha generato un rialzo rinviando di continuo la via del confronto politico anche di fronte ad una giusta reazione al dramma della guerra con un crescendo di “ auto-sanzioni “che hanno finito per indebolire i paesi europei privi di una guida politica ma solo burocratica . Non ci sono state informazioni utili a spingere le parti al dialogo che per quanto difficile deve essere percorso e la colpevole disinformazione ha contribuito ad alimentare il vallo tra guerra e pace.

Sono cominciati a saltare nelle imprese gli equilibri tra costi crescenti e ricavi decrescenti, la aziende prive di un vero sostegno hanno cominciato a soffrire la dinamica negativa dei conti economici e finanziari sempre messi in una lettura di secondo piano da parte dei media che non hanno mai fatto una vera e corretta analisi di quanto il sistema produttivo italiano nei suoi territori di elezione , specie nelle aree del bergamasco e del bresciano , si sia trovato nella condizione di chiudere attività che diventavano difficili da sostenere . Non sono state fatte analisi di costi e benefici sul rovinoso declino della manifattura italiana che è la vera spina dorsale del paese ma i media si sono sempre tenuti a distanza incapaci di assumere una posizione di critica propositiva e costruttiva utile a farci uscire dal dramma in cui ci troviamo. Nemmeno è stata criticata l’azione di acquisizione da parte della finanza internazionale delle nostre imprese sempre più facilmente aggredibili , il caso dell’Atlantia è da manuale delle cose da non fare . Un’informazione debole e paurosa ha favorito questi comportamenti non criticandoli come dovrebbe fare un’informazione libera ed oggi rischiamo di diventare ostaggi di poteri più forti di noi .

Infine l’ultima performance negativa del sistema dei media che in occasione delle elezioni politiche non hanno mancato di cavalcare le possibili disgrazie finanziarie ,economiche e politiche che avrebbero colpito il paese nel caso della vincita del centrodestra ; ancora una volta una stampa ipocrita e suddita ha lanciato grida di allarme e di pericolo che , come prevedibile , si sono perse nell’aria come cantava Bob Dylan.

E’ necessario per provare e ricomporre le tessere disordinate del nostro sistema informativo che si è dimostrato privo di cultura storica, di autocritica e soffocato da una autoreferenzialità sorda ad ogni stimolo esterno ma arroccata su posizioni che la storia ha già condannato; non si può continuare in questo modo per il rischio , dimostrato in questi anni , di deteriorare il sistema e non invece quello di provare a ridurre le sterili conflittualità e l’autoesibizionismo fine a sé stesso e lontano drammaticamente dalla realtà . La mancanza di una stampa libera diventa un pericolo per lo sviluppo di una società che abbia responsabilità e rispetto delle persone che vanno guidate, informate ed essere messe in grado di esprimere opinioni proprie senza dovere essere condannate a priori, il percorso per una stampa libera sembra sempre piena di buone intenzioni ma anche di difficili ostacoli. Come scriveva, Virgilio le strade dell’inferno sembrano sempre lastricate da buone intenzioni.