Dopo aver ottenuto un mutuo o aver stipulato un qualsiasi altro contratto che preveda il prestito di denaro può succedere, per vari motivi, di non riuscire a ridare indietro la somma dovuta alla banca, in tali condizioni si è definiti debitori. Questa situazione si può risolvere in differenti modi, la maggior parte delle volte, però, si incorre in situazioni sfavorevoli per colui che ha contratto il debito; infatti si parla di pignoramento dei beni o detrazioni sullo stipendio.

Una possibilità che, invece, potrebbe essere ottimale anche per l’insolvente consiste nello stralcio e saldo dei debiti. La proposta di procedere con tali operazioni è fatta dal debitore e deve essere corredata di specifica documentazione. Se si è all’oscuro di tale soluzione potrebbe essere molto interessante capire come muoversi in queste circostanze, soprattutto se si ha un mutuo attivo in questo momento.



Qual è il significato di saldo e stralcio?

Si sente spesso parlare di saldo e stralcio come uno dei metodi per ottenere una possibile risoluzione immediata di un debito.

Prima di addentrarsi nell’argomento è bene capire il significato di questi due termini. Colui che non riesce a ridare indietro la somma ottenuta propone all’istituto bancario un accordo in cui offre una cifra inferiore a quella realmente dovuta per chiudere il contratto.

A tal proposito si parla di:

• S aldo : termine che indica la somma che si intende versare ;

• S tralcio : parola che si riferisce al denaro che, in seguito a tale operazione, non si dovrà corrisponde.

Tale soluzione potrebbe essere vantaggiosa anche per la banca in quanto ricalcolando un sistema di rientro con rate inferiori o sovvenzionando un esperto di recupero crediti i tempi per ottenere il denaro si allungherebbero con il rischio effettivo di non avere mai l’importo che si è dato. Anche l’alternativa di aprire un contenzioso è svantaggioso in quanto vedrebbe l’investimento di ulteriori fondi.

Con il saldo e lo stralcio, invece, si può ottenere, in breve tempo, parte di ciò che è stato dato chiudendo definitivamente la vertenza. Inoltre, è importante sapere che il saldo e stralcio dei debiti bancari prevede una o poche rate da accreditare in un ristretto periodo di tempo.



Ciò che c’è da sapere su stralcio e saldo dei debiti

Un altro aspetto da considerare quando si parla di stralcio e saldo dei debiti è che la proposta fatta all’istituto di credito potrebbe essere rigettata, quindi bisogna fare varie valutazioni prima di inoltrare il documento alla banca e si sconsiglia di agire da soli ma chiedere sempre consiglio a un professionista del ramo.

Questo perché possono presentarsi differenti situazioni che influenzano molto la decisione finale, ad esempio se il creditore ha già inviato lettere di diffida, il numero di rate che mancano al saldo, il valore del bene che si sta pagando con il mutuo, ecc.

Bisogna anche valutare molto bene quanto offrire per indurre l’istituto di credito ad accettare senza sborsare una cifra non equa, così da fare un accordo poco conveniente per le proprie finanze.



Come richiedere lo stralcio e saldo a una banca

Come spiegato su Chescelta, portale dove trovare guide, approfondimenti e contenuti dedicati a diversi argomenti tra cui, appunto, anche quelli di natura finanziaria, la domanda di stralcio e saldo deve essere fatta per iscritto.

Di solito viene inviata tramite raccomandata alla banca con cui si ha un debito. Nella missiva viene palesata la proposta finanziaria accompagnata dalle motivazioni che hanno portato alla decisione. La scrittura di questo documento è molto importante perché è quella che può o meno convincere l’istituto ad accettare le condizioni e quindi chiudere il debito in un’unica o in poche rate.

Il versamento della quota pattuita, in entrambi i casi, non deve protrarsi troppo a lungo, si parla massimo di un anno, altrimenti non si tratta di una transazione conveniente. In tale sistema anche l’offerta che si propone ha un’elevata importanza, normalmente, le richieste che vanno a buon fine saldano tra l’80 e il 90% della cifra ottenuta. Non bisogna mettere in secondo piano nemmeno le motivazioni che devono prevedere un beneficio per entrambe le parti, si parla di win-win.

Tra le dichiarazioni che fanno maggiormente colpo su un istituto di credito, spingendolo ad accettare una proposta, ci sono l’assenza di altri beni immobili che possono essere aggrediti, l’impossibilità di pagare a causa di una disoccupazione, la presenza di altri debiti e il manifestarsi di irregolarità durante la sottoscrizione del mutuo o di un altro tipo di contratto.

Quando lo stralcio e il saldo vengono accettati dalla banca il debito è chiuso e il creditore firma un atto in cui dichiara di non dover più pretendere altro dal debitore. Quest’ultimo, inoltre, può richiedere di essere cancellato dalla Centrale Rischi Finanziari o CRIF che annovera i cattivi pagatori che non possono ottenere ulteriori finanziamenti.

Questo sistema, quindi qualora vada a buon fine è favorevole per entrambe le parti. Si ricorda, però di usarlo esclusivamente quando ci sono dei presupposti reali e non per cercare di pagare meno in quanto, in questi casi, verrebbe sicuramente rifiutato dall’istituto bancario.