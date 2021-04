La morte del principe Filippo, il duca di Edimburgo, segna la fine di un capitolo non solo per la famiglia reale britannica, ma per la stessa monarchia europea. Filippo apparteneva a quel mondo cosmopolita di reali interconnessi che aveva governato l’Europa prima della prima guerra mondiale e che è stato in gran parte spazzato via dal tempo, dalla guerra o dalla rivoluzione.

Nato a Corfù dal principe greco-danese Andrea e dalla principessa inglese-tedesca Alice di Battenberg, avrebbe potuto vivere come un oscuro principe europeo se la sua famiglia non fosse stata coinvolta nella politica rivoluzionaria del dopoguerra e bandita dalla loro patria. Filippo rimase amareggiato per tutta la vita che i suoi parenti Romanov fossero stati assassinati dai bolscevichi: nel 1993, il suo DNA fu usato per identificare i loro corpi.

Trasferitosi prima a Parigi e poi a Londra, Philip ha studiò in Inghilterra, Germania e infine alla Gordonstoun School, fondata dal rifugiato ebreo tedesco Kurt Hahn. È stato al duro regime di costruzione del carattere di Gordonstoun che Philip ha sempre attribuito il suo approccio pragmatico e non sentimentale alla vita, ma che a volte ha colpito gli altri come duro o insensibile.

Nella seconda guerra mondiale prestò servizio con distinzione nella Royal Navy, ma fu dopo la guerra che fu proiettato nel ruolo reale che definì la sua vita. Innamoratosi della sua lontana parente, la principessa Elisabetta, la sposò nel 1947 nel primo di una serie di matrimoni reali di alto profilo che avrebbero scandito la storia britannica del dopoguerra.

Per celebrare il matrimonio, Filippo, che aveva rinunciato ai suoi titoli stranieri quando prendeva la nazionalità britannica, ricevette il titolo di Duca di Edimburgo. Con sua intensa irritazione, tuttavia, sua moglie mantenne il suo cognome reale di Windsor per se stessa e per i loro primi due figli piuttosto che prendere il nome del marito, Mountbatten. Alla fine è stato raggiunto un compromesso costituzionale in base al quale al principe Andrea e al principe Edoardo è stato dato il cognome Mountbatten-Windsor.

Filippo sembrava una boccata d’aria fresca rinvigorente, che entrava a grandi passi a Buckingham Palace in pantaloni e camicia a collo aperto, in una monarchia che rischiava di apparire soffocante e fuori dal mondo. Ma quando la principessa Elisabetta salì al trono nel 1952, scoprì le ambiguità e le frustrazioni del ruolo di consorte del monarca britannico. A differenza del principe Alberto, non gli fu dato il titolo formale di principe consorte, anche se nel 1957 gli fu dato il titolo di cortesia di principe Filippo.

Come il suo antenato vittoriano, si è dedicato a programmi di beneficenza, scientifici, sportivi ed educativi, in particolare a capo della National Playing Fields Association e del Worldwide Fund for Nature. Forse la sua eredità più duratura è il Duke of Edinburgh Award Scheme, un programma graduale di avventura all’aria aperta e impegno per i giovani basato sugli stessi principi di Gordonstoun.

Philip sviluppò rapidamente una reputazione per ciò che una volta definì, al Consiglio Odontoiatrico Generale, come “dentopedologia – la scienza di aprire la bocca e metterci il piede”. Le sue ‘gaffe’ erano tipiche dell’umorismo da club della classe degli ufficiali, anche se meno apprezzate, a volte persino offensive, per altre orecchie.

Il suo commento al presidente della Nigeria, che indossava l’abito nazionale, “Sembra che tu sia pronto per andare a letto”, o consiglia agli studenti britannici in Cina di non rimanere troppo a lungo o finirebbero con “gli occhi a fessura”, è probabilmente è meglio definirlo umorismo mal giudicato. Dire a un fotografo di “fare solo quella cazzo di foto” o dichiarare “questa cosa aperta, qualunque cosa sia”, erano espressioni di esasperazione o stanchezza con cui chiunque poteva simpatizzare.

Era anche capace di uno spirito genuino, anche se terrestre, dicendo della sua figlia amante dei cavalli, la principessa Anna: “Se non scoreggia o non mangia fieno, non è interessata”. Molte persone potrebbero averlo pensato, ma pochi hanno osato dirlo. Se le famose gaffe del principe Filippo hanno provocato tanto divertimento quanto rabbia, è stato proprio perché sembrano dare voce allo sconcerto e alle frustrazioni represse con cui molte persone vedevano il mondo moderno in continua evoluzione.

Fu nel ruolo della sua famiglia che Filippo fu oggetto di molte critiche. La regina non ha mai mancato di rendere omaggio al suo sostegno – per molti anni ha iniziato le sue dichiarazioni pubbliche con le parole “Io e mio marito”. E i loro figli sembravano equilibrati e felici. Eppure la serie di scandali e divorzi che hanno travolto i giovani reali negli anni ’80 sembrava sempre più indicare una genitorialità inadeguata.

In particolare, il principe Carlo, una figura più sensibile di suo padre ma che Filippo aveva comunque sottoposto ai rigori di Gordonstoun e della Marina, soffriva dell’approccio concreto di suo padre. Fu Filippo che costrinse Carlo a porre fine alla speculazione pubblica e a sposare Lady Diana Spencer nel 1981 e, quando il matrimonio finì con il divorzio, molta colpa fu attribuita al modo preciso in cui il duca aveva allevato suo figlio maggiore. La crisi provocata dalla morte di Diana nel 1997 ha portato allo scoperto le critiche alla monarchia, ma il Duca svolse un ruolo importante nella pianificazione del funerale che ha fatto molto per ricostruire la fiducia del pubblico.

Nei suoi ultimi anni, il Duca di Edimburgo iniziò a dimettersi dalla sua vasta gamma di ruoli pubblici – ha ricoperto più di 800 presidenze e patrocini – tra cui il cancelliere delle università di Cambridge, Salford, Galles e, opportunamente, Edimburgo.

Ha ricevuto ampi elogi nel 2012 quando è rimasto per tre ore sotto la pioggia accanto alla Regina al suo spettacolo sul fiume Diamond Jubilee, e poi ha subito un’infezione alla vescica. Tuttavia, la sua insistenza nel continuare a guidare ha attirato le critiche quando, nel 2019, è entrato in collisione con un’altra auto vicino alla tenuta di Sandringham.

Con il peggioramento della sua salute, ha comunque mantenuto il suo programma di doveri pubblici, dimettendosi solo nel 2017, all’età di 96 anni.

Adatto a un uomo della marina militare, il suo ultimo dovere pubblico è stato quando ha trasferito il suo ruolo di colonnello in capo dei Fucili a sua nuora Camilla, duchessa di Cornovaglia nel luglio 2020.

