Oggi è il Primo Aprile (2022), e dopo aver riproposto ieri alcuni dei più sapidi scherzi degli ultimi tempi (‘Attendendo il Primo Aprile, riepilogo delle burle fuori stagione‘) proseguiamo con i tanti altri fatti nel mondo, e in Italia. E pensare che c’è addirittura chi li prende sul serio…

Quello del Virus è stato il migliore. Anche se il buon vecchio detto «un bel gioco dura poco» avrebbe dovuto ammonire a farlo proseguire un po’ meno, e qui siamo già abbondantemente oltre i due anni da inizio 2020. (E oltretutto è un bel po’ che stava in preparazione). Meno male che quegli scaltri dei No Vax hanno subito capito come fosse tutto finto. I morti a mucchi sono veri, gli invalidati a frotte sono veri, ma ogni gioco ben congegnato deve essere il più realistico possibile. Purtroppo sono veri anche gli Antivaccinisti, e su questi assassini ingiustamente a piede libero anche con la migliore predisposizione del mondo non c’è proprio niente da ridere.

David Arakhamia, Capo della delegazione negoziale ucraina, ribadisce che il suo Paese ha riproposto con forza l’incontro tra leader dei due Paesi belligeranti, la Russia risponde che prima occorre lavorare ulteriormente su una Bozza di accordo. Dopo l’ultimo round di negoziati conclusosi in Turchia i colloqui di pace tra Ucraina e Russia riprendono, a quanto pare solo online. Putin sbandiera la massima buona volontà di trovare un’intesa a partire dalla giornata di oggi. Oggi è il Primo Aprile.

(Continuiamo ad ottemperare alla nostra innata funzione pedagogica ripercorrendo le possibili più recenti origini della tradizione del Primo Aprile, e del suo Pesce. Prima dell’adozione del Calendario Gregoriano, 1582, il Capodanno era celebrato tra il 25 marzo, ‘vecchia’ data dell’Equinozio di Primavera, e il primo di aprile. Quanti non si adeguarono vennero additati come ‘Gli sciocchi d’aprile‘. L’usanza nacque nella Germania degli Asburgo e nella Francia di Carlo IX dove molti, contrari al cambiamento o sbadati, continuavano a scambiarsi regali a cavallo dei due mesi festeggiando il vecchio Capodanno. Per sbeffeggiarli gli si consegnavano regali assurdi o vuoti, il biglietto diceva ‘Poisson d’avril‘, Pesce d’aprile. ‘Pesci‘ come poi in gran parte dei Paesi latini, perché abboccano facilmente all’amo, esattamente come i gabbati. In Portogallo dedicati agli scherzi sono la domenica e il lunedì prima della Quaresima, interi pacchi di farina vengono gettati sugli amici. Figuriamoci sui nemici… L’uso si diffuse poi in Inghilterra, XVIII secolo, e negli altri Stati europei. In Germania ‘Aprilscherz‘ è più semplicemente lo ‘Scherzo d’Aprile‘. Nei Paesi anglofoni, come Regno Unito e USA, si chiama ‘April fool’s day‘, ‘Il giorno dello sciocco d’aprile‘, a richiamare il Fool, il giullare delle Corti medioevali. Nella Scozia delle Highlands dura due giorni e nel secondo, il Taily Day, si attacca sulla schiena dei malcapitati, sciocchi o gawls, un cartello con la scritta ‘Kick me!’, Dammi un calcio. In Italia l’usanza arriva tardi, tra il 1860 e il 1880, parte da Genova e si radica prima tra i ceti medio-alti ma prende velocemente piede popolare. In India si festeggia lietamente il giorno precedente, 31 marzo, quando con la festa Huli si celebra la Primavera).

«Dice Umberto: “Dai, giochiamo a una cosa assai carina, tu fai un palombaro che scende giù in piscina”, mi mette un tubo in gola e dopo va in cucina e apre tutto il gas, poi scappa, anzi vola e meno male che io me so’ slegato in fretta sennò tutto quel gas, chissà quant’era la bolletta…». Scherzi stupidi, Valerio Lundini (cover di Pippo Franco).

Che poi, magari, tu dici «Con i tempi che corrono, tra Virus, Guerra, Guerre e magari l’invasione degli Extraterrestri alle porte, chi vuoi che abbia voglia di fare altri scherzi…». Ma giocare, e scherzare, è il miglior modo per provare ad ingannare disgrazie, malattie, catastrofi varie. Vedi il Decameron di Boccaccio e quei dieci giovani che si rifugiano dieci giorni fuori Firenze per fuggire la Peste nera, vedi La maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe e il Gran ballo per esorcizzare quella terribile pestilenza. E allora, a maggior ragione ora dovrebbe proliferare lo scherzo, e gli scherzi ché quanto a sciagure assortite non scherziamo di sicuro. E poi «Il bimbo che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che è dentro di sé. E gli mancherà molto», Pablo Neruda.

Per quanto riguarda i Pesci, o Scherzi, d’Aprile freschi di giornata, segnaliamo. L’amichevole fusione tra Roma e Lazio (nella realtà più facile quella tra Inghilterra e Scozia o tra Emilia e Romagna). La Regina Elisabetta si risposa con uno stalliere, suo devoto amico da molti anni. Sergio Mattarella dichiara di non escludere un Terzo mandato Presidenziale, dal 2029 al 2036. Il Rabbino capo di Israele si converte all’Islam (anche in versione inversa, in ogni caso ci sono degli storici, e non marginali, casi reali). Kirill I, Cirillo per gli amici, sedicesimo Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, dopo aver definito l’aggressione di Putin all’Ucraina come «un conflitto che ha assunto significato metafisico, le parate dei gay dimostrano come il peccato sia una variabile del comportamento umano perciò questa guerra è contro chi sostiene gli omosessuali come il mondo occidentale», chiede asilo politico a Zelensky assieme ad un suo giovane Vescovo, barbuto e bellissimo. Elvis Presley e Bob Marley rispuntano finalmente fuori, assieme a Moana Pozzi, rivelando la simulazione della propria morte. Ma che le cose stessero effettivamente così lo sapevamo tutti, e da tempo. Si attendono notizie da Jim Morrison. Elon Musk e The Space, famoso locale di Ibiza, hanno siglato un accordo per l’apertura di una sede orbitante del club, riservata solo a cento persone. Ogni settimana razzi Starlink del creatore di SpaceX e Tesla porteranno nello spazio i soci. Anche se, trattandosi di Musk, più che fare uno scherzo gli hanno forse dato una brillante idea. Come quella dei ‘Frollini al radicchio’, ideazione italiana, che francamente ci sembra non disprezzabile prospettiva alimentare. (Comunque questo elenco tenetelo da parte, ne riparliamo tra qualche anno, hai visto mai…).

Belle storie, niente da dire, però vuoi mettere quei sapidi e ruspanti scherzi dei politici italiani, prolungati nel tempo e ancora in corso. Come le fantastiche, continue, trovate del simpatico burlone Silvio Berlusconi, uno dei nostri comici preferiti, forse il più grande dopo Totò (vedi anche in apertura il link al pezzo precedente, contenente pure il racconto della sua ultima, formidabile, invenzione). Entra ed esce dal San Raffaele di Milano (Clinica) come fosse il San Clemente di Venezia (Hotel), sempre semimoribondo e sempre, poi, vispo come un Ercolino sempreinpiedi, un furetto dal’ammiccar furbetto e l’irresistibile, bianchissimo e costoso, sorriso come a dire «Ve l’ho fatta un’altra volta, eh, adorabili sciocconi». Ormai allegramente ci cascano persino i giudici dei suoi innumerevoli processi. Una straordinaria maschera, e non solo per le due dita di cerone, da Commedia dell’Arte. Che Dio e Zangrillo ce lo conservino a lungo.

E che dire dello spettacolo itinerante del suo, seppur modesto, epigono, Matteo Salvini. Si esibisce impavido ovunque, persino all’estero vedi recente tournée polacca, indomito pur dinnanzi agli sbeffeggiamenti come quei comici felliniani che imperterriti si beccavano gatti morti volanti dalla platea al palcoscenico. Quando hai una vocazione, e vera, nulla e nessuno può fermarti. Neppure il senso del ridicolo.

A Giuseppe Conte, poi, hanno fatto addirittura credere di essere il Capo dei Cinque Stelle. Beh, dai, Beppe, è stato una beffa davvero crudele. Quanto a Di Maio Ministro degli Esteri l’accuratezza, sin internazionale, della messinscena sfiora il sublime.

E dunque, con l’animo ritemprato da questi ed altri simpatici scherzi, ci prefiguriamo i prossimi. Sai le risate…

SCHERZI D’APRILE FUORI STAGIONE /2 (continua)