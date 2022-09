Gli Stati Uniti e altri governi occidentali stanno armando l’Ucraina per difendersi dall’aggressione russa, ma finora sono solo a metà strada. Questo approccio deludente potrebbe finire in un disastro.

Le armi e l’assistenza attualmente fornite dall’Occidente non consentiranno all’Ucraina di recuperare il territorio perduto e sconfiggere in modo decisivo la Russia. Per raggiungere tale obiettivo, l’Ucraina richiederà aerei da combattimento avanzati, carri armati e veicoli corazzati per il trasporto di personale, sistemi missilistici a lancio multiplo (MLRS), finanziamenti sostenuti e supporto logistico e altre armi. Senza questi, c’è il pericolo che l’Ucraina sanguini e muoia di fame fino a quando non potrà più combattere.

Gli argomenti contro la fornitura di tale assistenza si basano su due presupposti errati. Il primo è che fornire all’Ucraina armi più sofisticate oltrepasserà una linea rossa e indurrà il presidente russo Vladimir Putin a rischiare una guerra nucleare. Il secondo è che l’Occidente ha bisogno di mantenere una relazione funzionante con la Russia.

Le preoccupazioni per una possibile guerra nucleare ignorano la logica della deterrenza nucleare e non tengono conto degli interessi di Putin. Putin è omicida, non suicida. L’uso di armi nucleari rischia un’escalation incontrollata che potrebbe significare la fine del suo regime e della stessa Russia. Non è un rischio che Putin è disposto a correre.

La dottrina della ‘escalation to deescalation’ della Russia è essenzialmente un tintinnio di sciabole nucleari per l’intervento forestale occidentale. Ha avuto successo a causa della paura e dell’irrisolvibilità da parte dei leader statunitensi ed europei. Per decenni, la deterrenza nucleare ha dimostrato di essere stabile e duratura. Abbiamo investito trilioni di miliardi nei nostri sistemi nucleari e nelle nostre capacità per costruire e mantenere questo deterrente. Perché ora non crediamo più nella sua efficacia e durata?

Putin ha scommesso sull’invasione dell’Ucraina perché credeva che la democrazia ucraina costituisse una minaccia esistenziale per il suo stesso regime in Russia e perché dubitava che la NATO sarebbe intervenuta. L’invasione di quest’anno è stato l’ultimo e più drastico passo nella lunga campagna di Putin per rimuovere la minaccia percepita rappresentata da un’Ucraina sempre più democratica e orientata all’Occidente.

Nel 2004, Putin è stato accusato di aver ordinato l’avvelenamento del candidato presidenziale filo-occidentale ucraino Viktor Yushchenko. Un decennio dopo, nel 2014, la Russia ha invaso la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk nell’Ucraina orientale. Nel frattempo, il Cremlino ha cercato di indebolire l’Ucraina con qualsiasi cosa, dai tagli al gas agli attacchi informatici. Nessuno di questi sforzi è riuscito a distruggere l’indipendenza ucraina o a far deragliare le ambizioni di integrazione euro-atlantica del Paese.

È vero che la persistenza dell’Ucraina e l’assistenza degli Stati Uniti fanno infuriare Putin, ma la furia non si traduce in suicidio. Sia l’Ucraina che l’Occidente possono vivere indefinitamente con la furia di Putin. L’Ucraina, tuttavia, non può sopravvivere a una guerra indefinita.

Non è corretto presumere che abbiamo bisogno di una relazione funzionante con la Russia e che questo imperativo debba trascendere l’indipendenza e la sovranità ucraine. Di cosa ha esattamente bisogno l’Occidente dalla Russia? Dove collabora ora la Russia con gli Stati Uniti? Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU? Non per decenni. Antiterrorismo? È sempre stato un mito. Putin definisce terroristi chiunque e qualsiasi organizzazione che si opponga al suo regime. Commercio? Prima dell’invasione, la Russia era il ventiseiesimo partner commerciale dell’America, mentre i mercati russi rappresentavano solo il quattro per cento delle esportazioni europee. Questo rivolo difficilmente rappresenta una relazione insostituibile o inestimabile.

L’energia è al centro del rapporto disfunzionale con la Russia. La dipendenza europea e soprattutto tedesca dall’energia russa a basso costo è servita solo a incoraggiare e finanziare l’aggressione russa in Europa. Lo stesso vale per le merci esportabili russe come grano e fertilizzanti, che sono state usate come armi per scoraggiare il sostegno all’Ucraina e ad altri vicini minacciati.

Il comportamento russo ha dimostrato in modo definitivo che è impossibile collaborare con un interlocutore che definisce il proprio successo in base ai nostri fallimenti. Non possiamo giocare un gioco a somma positiva con un partner che gioca a somma zero.

Da anni ormai i leader europei ci implorano di ‘parlare con la Russia’, come se le insistenti suppliche potessero migliorare l’intransigenza e l’aggressività russe. Molti accademici statunitensi ed esperti russi hanno ripetuto questo ritornello. Anni di negoziati dalla presa della Crimea nel 2014 non hanno portato la pace. Al contrario, questi interminabili colloqui hanno posto le basi per l’attuale invasione e occupazione dell’Ucraina.

Ormai dovrebbe essere chiarissimo che Putin non vuole un’integrazione economica, un allentamento delle tensioni o un rapporto costruttivo con l’Occidente. Tutto ciò lo priverebbe della logica principale del suo governo autocratico. Infatti, se gli Stati Uniti e la NATO non esistessero, Putin dovrebbe inventare qualche altra minaccia esistenziale che giustifichi la sua dittatura.

Non dovremmo cercare una via di uscita per evitare le minacce di Putin. L’Ucraina non sarà al sicuro finché tutte le truppe russe non avranno lasciato ogni centimetro del territorio sovrano ucraino. Ciò non accadrà per negoziazione o compromessi. Accadrà quando il popolo ucraino reclamerà la propria terra e la propria sovranità con la forza.

Inoltre, questa guerra riguarda più dell’Ucraina. Putin ha messo in discussione la sovranità dei tre stati baltici, Georgia, Kazakistan e Moldova. Gli Stati Uniti dovrebbero chiarire che, coerentemente con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, sostengono l’integrità territoriale e la sovranità di tutti gli stati, inclusa la Russia. Ci aspettiamo che la Russia faccia lo stesso e subisca conseguenze quando non lo fa.

La versione originale di questo intervento è qui.