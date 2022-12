Prestiti: TAN, TAEG e tutto quello che c’è da sapere per richiedere un finanziamento oggi

Una delle modalità più diffuse per entrare in possesso di maggiore liquidità è la richiesta di un prestito.

Le ragioni per le quali ci si rivolge a una società finanziaria per ottenere un finanziamento possono essere varie, anche se in genere le più comuni sono per far fronte a spese impreviste, per avviare dei lavori di ristrutturazione, per sostenere l’organizzazione di un matrimonio o di un viaggio, oppure per acquistare un bene necessario come, ad esempio, un veicolo.

I prestiti vengono utilizzati da numerosi utenti per sopperire alle proprie esigenze economiche, del resto secondo un’indagine di Nomisma il 65% degli italiani ritiene che il proprio reddito sia inadeguato.

Tuttavia, per ottenere un finanziamento occorre seguire un iter ben preciso che prevede la comunicazione dei propri dati personali alle società finanziarie e le informazioni relative al reddito in possesso e alla propria storia creditizia.

Non è detto, infatti, che la domanda di prestito venga accettata, soprattutto se nel passato del soggetto richiedente sono presenti degli episodi di difficoltà nel pagare le rate oppure se esso viene considerato un ‘cattivo pagatore’.

Prima di richiedere un finanziamento, inoltre, è consigliabile conoscere come viene calcolata la rata finale, in modo da avere una panoramica sulle diverse opzioni presenti sul mercato.



Cosa influisce su un prestito: TAN e TAEG

Come sottolineato anche dagli esperti di Facile.it, prima di richiedere un finanziamento è fondamentale comprendere la differenza tra TAN e TAEG, perché sono questi due tassi di interesse a determinare l’entità della rata si andrà a pagare.

Il TAN, ovvero il Tasso Annuo Nominale, è il tasso di interesse puro che viene applicato e rappresenta l’interesse su base annua. Si tratta, quindi, della somma che l’utente dovrà corrispondere in più per far fronte agli interessi maturati, la quale viene ripartita mensilmente andando a costituire una parte della rata.

Nei cosiddetti ‘piani di ammortamento alla francese’, per esempio, la quota di interessi iniziali da restituire sono inizialmente più alti della quota capitale, per poi andare a diminuire man mano che si rende la cifra erogata. Per quanto riguarda il TAEG, invece, questa sigla indica il Tasso Annuo Effettivo Globale ed è un indicatore che permette di quantificare il costo totale del finanziamento.



Cosa bisogna sapere prima di chiedere un prestito

È importante tenere presente che TAN e TAEG possono influire sull’importo finale da restituire ogni mese, tuttavia fra loro vi è un’importante differenza.

Il TAEG, infatti, esprime il costo totale del finanziamento e comprende tutte le spese ad esso legate (spese di istruttoria, costi di perizia, di amministrazione, nonché costi legati all’apertura del conto), mentre il TAN indica in percentuale gli interessi relativi al prestito su base annua.

Per questo motivo, quando si confrontano le diverse opzioni presentate dalle società finanziarie, è fondamentale tenere in considerazione non tanto il TAN, quanto il TAEG, in quanto esso comprende tutti gli aspetti che poi incidono sul valore della rata mensile.

Questi due elementi svolgono una funzione essenziale e per legge devono essere riportati chiaramente sia sul contratto vero e proprio che poi l’utente andrà a sottoscrivere, che sul documento pre-contrattuale.

Conoscerli in anticipo, tuttavia, permette di verificare qual è l’offerta migliore per le proprie esigenze e l’eventuale durata del piano di rientro, pertanto si consiglia sempre di dedicare del tempo al confronto tra i diversi tassi applicati dagli enti erogatori.