Meno sei. Oggi, martedì 18 gennaio 2022, mancano dunque solo sei giorni allo start della corsa più pazza del mondo. Quando leggerete questo pezzo magari ancora meno. Se vi capita o ricapita sotto gli occhi più in là nel tempo magari tutto è concluso e avremo probabilmente fatto una brutta figura anche azzardando pronostici, cosa che una persona saggia e dabbene (ma siamo giornalisti, quindi ontologicamente esclusi da queste categorie) ben si guarderebbe dal fare. Ma una volta iniziato ti prende la mano. E il digitale ha lo svantaggio, rispetto alla carta stampata che il giorno dopo non ci si incarta il pesce (cit.) ma rimane e magari risalta fuori quando meno dovrebbe.

Intanto. Notizie utili, in aggiunta a quelle già precedentemente fornite. Inizio lunedì 24 gennaio 2022. Ore 15. Aula della Camera dei Deputati. Presiedono i Presidenti dei due rami del Parlamento. Una sola votazione al giorno. Massimo duecento presenze in aula, appelli di cinquanta votanti per volta. Dibattito apertissimo sul voto a distanza, o in altra modalità utile, per gli eventualmente certi sottoposti a misure di restrizione causa pandemia. Ingresso con Green pass, prova del Termoscanner e mascherina Ffp2.

E dunque, dopo avere azzardato ieri il nome di Marta Cartabia, ora, dopo una notte ed un’alba di riflessioni, non bisogna proprio avere niente di meglio da fare, ci siamo convinti che toccherà a Mario Draghi. Che diventerà quello che è stato già auspicato, la guida di un sistema semipresidenziale, quasi alla francese nonostante la nostra Costituzione non lo preveda affatto. Anzi. Certo, continuando a fare previsioni, ce ne eravamo sinora astenuti ma una volta che si cede ad una tentazione ci si scivola dentro e tanto più quanto più il peccato è tardivo, ci esponiamo a clamorose smentite. Ma ci consola il fatto di affiancarci, indegnamente, al grande Gianni Brera che sulle previsioni di risultati e carriere calcistiche non era un gran meteorologo, e lo ammetteva con acre autoironia. (Però che gran scrittore, ragazzi! Notazione che non c’entra proprio niente con il presente pezzo, ma già che ci siamo…).

Quanto al nobile Sergio Mattarella (e non a caso reiteriamo questo termine per definirlo, che sussume tutti gli altri)… Beh, che dire se non che sbagliare è umano ma perseverare diabolico. Il perseverare di piccoli untorelli che non spianteranno oltre che Milano (cit.) neppure il suo Mandato. Quelli che, politici giornalisti grandi commentatori intellettuali arguti, continuano a dire ed augurarsi, qualcuno perfino in buona fede, che succeda a sé stesso. Mancandogli proprio di rispetto dopo che ha ribadito in tutti i modi che non ci pensa neppure. E facendo ben capire che un secondo bis dopo quello di Giorgio Napolitano comincerebbe, o continuerebbe, a picconare la Costituzione. E di Picconatori ne è bastato e avanzato uno. E allora, per chi non lo avesse capito, riprendiamo le parole di Pierluigi Castagnetti, già al fianco di Mino Martinazzoli, suo braccio destro e anche qualcosina di più, nella trasformazione della Democrazia Cristiana in Partito Popolare. Parlamentare per molte legislature. Legatissimo da sempre a Mattarella, ancora di più in questi anni e in questi giorni. Che se dice una cosa su di lui non solo è ben pensata e calibrata, ma pure in qualche modo funzionale. E, dunque, Sergio Mattarella «sta resistendo a lusinghe moleste, così da non creare un precedente pericoloso». E ancora. «La Costituzione non impedisce la rielezione, ma di certo ha inserito tanti e tali argomenti dissuasivi perché ciò non accada. Non a caso il Presidente diventa poi Senatore a vita, perché non sia neanche lambito dalla tentazione di ascoltare le lusinghe moleste come quelle di chi propone ‘Richiediamoglielo’. Ma cosa richiediamogli?». Concludendo: «Mattarella sta resistendo perché non vuole che l’eccezione che portò alla conferma di Napolitano diventi una regola. Perché, se diventa regola, d’ora in poi un Presidente potrebbe essere tentato di accattivarsi una maggioranza. La Costituzione che sinora ha difeso la nostra democrazia potrebbe, anche solo per questo aspetto, avere un punto di cedimento, di fragilità». Lo ha detto giovedì 13 gennaio scorso (2022, ma tanto per chi non vuole intendere è come se lo avesse detto nel 2002, o mai), intervenendo ad un incontro del Movimento ecclesiale di impegno culturale. Cinque giorni fa, ma assai spesso niente è più inedito di quanto è pubblico.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CRONACHE DELLA CORSA PIÙ PAZZA DEL MONDO /8 (continua)