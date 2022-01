L’elezione del Presidente della Repubblica dall’interno dei Grandi Elettori. Testo, contesto, scena, retroscena. L’Alias riprende l’avo Costantino Mortati. GP

Quarta giornata di voto per il nuovo Presidente. Della Res publica, comunemente detta Repubblica, mica dell’Assemblea di Condominio. Anche se sembrerebbe. Infatti ancora una volta, come ampiamente previsto, niente. Le mie frequentazioni dirette ed indirette dei luoghi in cui più si esprime l’infantilismo umano poca cosa sono rispetto a quest’Aula di Montecitorio (più correttamente: Monte Citorio) in cui stiamo, con marginali defezioni, in 1009 disgraziati aventi diritto al voto. Al confronto di questo Romanzo Quirinale 2022, gli Asili d’infanzia, le Case di riposo per anziani benestanti e le Redazioni dei quotidiani sono luoghi di sennatezza. Ché questo Götterdämmerung è un Crepuscolo degli Dei senza grandezza wagneriana, musicato da un Mardocheo Stonatelli qualunque.

‘Aspettando la svolta’, scrive e dice qualcuno. Quandanche, attenti che dietro l’angolo non ci sia un muro. Tra i nomi emergenti ora addirittura Elisabetta Belloni, Direttrice del Dipartimento Informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio, con compiti di Coordinamento e vigilanza sulle attività dei Servizi segreti. Più gli altri evergreen pronti allo scatto di reni finale, ma tutti durano in genere lo spazio di un mattino. Massimo due.

Oggi poteva essere il ‘Berlusconi’s Day’. E, invece no. Attenzione però, mai sottovalutare Silvio. I giardinetti sono pieni di politici che hanno fatto questo errore. E anche ‘questo’ Berlusconi, non troppo anziano però provato nel fisico e pure un po’ nella mente, non è sorianescamente ‘Triste, solitario y final’. Anzi. ‘Final’ troppe volte lo si è fallacemente pensato per pensare davvero che ora lo sia. ‘Solitario’ (politicamente) figuriamoci: se fa un fischio sai quanti Grandi Elettori accorrono. E tutt’altro che ‘Triste’ mi sembra. Forse quasi euforico…

Oggi 261 schede bianche e 441 astenuti. Più votato ancora Mattarella, 166 voti, poi Nino Di Matteo 56, Luigi Manconi 8, Marta Cartabia 6, Mario Draghi 5, Giuliano Amato 4, Pierferdinando Casini 3, Elisabetta Belloni 2. Mah…

Tra protagonisti, coprotagonisti e quelli che vorrebbero tanto esserlo ma non lo sono trascorrono le giornate. E stoicamente Enrico Letta incontra e sente Matteo Renzi, Giuseppe Conte addirittura Matteo Salvini. Vedi un po’ quali prove ti riserva la vita quando hai deciso di volere la bicicletta, e senza pedalata assistita. Poi ti tocca pedalare. Comunque è la dimostrazione del paradigma nenniano che la politica si fa con qualche sentimento e senza nessun risentimento.

Per quanto, proprio nessuno nessuno…

E allora consoliamoci ripensando al meglio del settenato del nobile Sergio Mattarella (mi piace usare per lui questo aggettivo). In cui ne abbiamo viste cose che noi italiani non potevamo neppure immaginarci, come da claim del mio amico Gabriele Della Rovere. In questo caso addirittura in positivo. Abbiamo visto il giovane campano Luigi Di Maio, ormai neppure più tanto giovane, divenire rispettato Ministro degli Esteri. Di rito Andreottiano, più che altro, ma non tutti hanno l’animus del ‘Che’, e comunque già è tanto. Abbiamo visto Giuseppe Conte, ben conosciuto Avvocato e Docente legato all’Avvocato e Docente Guido Alpa (dimostrazione quasi fisica che si può navigare tra i flutti del potere vero con dignità e profitto), guidare quasi miracolosamente il Paese nei mesi più bui della pandemia, quelli iniziali. Quando da febbraio 2020 occorreva navigare a vista. Dimostrazione che nella nostra Italia esistono straordinarie professionalità politiche che non fanno direttamente plolitica, e che basta valorizzarle. A pescarlo dal mazzo è andata bene, un po’ per intuitus personae un po’ per fortuna, al Movimento Cinque Stelle. Ma soprattutto a noi. Comunque si sia politicamente schierati, nel Paese e in quest’Aula che non auspico certo sorda e grigia, ma che almeno un po’ più composta non guasterebbe.

E ancorabbiamo visto il ‘Vecchio reprobo’ Silvio Berlusconi diventare quasi uno statista (quasi) di fronte a pandemia e vicende europee. Abbiamo visto il Reddito di cittadinanza, chiamiamolo pure così anche se è solo un Reddito di sussistenza ma già è qualcosa, salvarci dalla macelleria sociale inevitabilmente derivante dall’irrompere della pandemia. Abbiamo visto finalmente il benemerito taglio del numero dei parlamentari, anche se pure personalmente rischio di pagarla cara. Che prefigura un disegno reale di cambiamento e razionalizzazione istituzionale. Abbiamo visto persino l’irruento Salvini farsi più carico delle necessità generali, il centrosinistra a guida lettiana sacrificarsi per il bene comune, e molti altri, in somma, fare del proprio meglio. E comunque meglio del previsto. E adesso tutto questo sembra svanire come lacrime nella pioggia di nomi per il nuovo inquilino del Quirinale. Almeno speriamo che non venga presto per questa legislatura il tempo di morire.

Ma come Della Rovere aveva preconizzato (‘La corsa più pazza del mondo, Assange, NoVax‘) già dal 10 dicembre scorso, 2021, ci apprestavamo a vederne, di cose, che neppure i più coriacei avrebbero potuto immaginarsi. E, beh, se ha sbagliato ha sbagliato per difetto. Comunque andare a vedersi, o magari rivedersi, l’omonimo film, appunto ‘La corsa più pazza del mondo‘, o ‘The Rocky Horror Picture Show‘ può aiutare nel comprendere. Forsanche nel sopportare.

Per fortuna che ad accompagnarmi e accompagnarci, personale Virgilio di questo viaggio infernale, è l’olandese Hieronymus Bosch, operante alla metà dello scorso millennio. Per ora ci guida attraverso il ‘Trittico del Giudizio’. Confidare nel passaggio al ‘Giardino delle Delizie’ è certo frutto dell’ottimismo della volontà, ma la oggettività della ragionevolezza ancor prima del pessimismo della ragione, ci dice che sarà dura. Ma comunque un po’ consola. Giusto un po’.

