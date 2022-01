Iniziati oggi, lunedì 24 gennaio 2022, i giorni pesanti e convulsi dell’elezione del ‘nuovo‘ Presidente della Repubblica. Li racconta, dall’interno e in esclusiva per L’Indro quotidiano digitale, chi fa parte dei 1.009 (in realtà 1008) Grandi Elettori, cioè Senatori, Deputati e 58 Delegati Regionali. Per maggiore libertà nel riferire le cose come realmente stanno e vanno, si firma riferendosi al proprio illustre avo Costantino Mortati, Padre Costituente ed autore del più autorevole Testo di Diritto Costituzionale, su cui si sono formate generazioni di giuristi, politici, politologi… Quorum ego. Nome quindi oltre che evocativo, estremamente calzante in una circostanza in cui il rispetto della Costituzione, sia reale che materiale, è sempre sul filo. E anche di questo con cognizione ed autorevolezza da status, personale competenza e personale discendenza, ci riferirà. Oltre che di testo e contesto, scena e retroscena.



Gabriele Paci

E, insomma, abbiamo incominciato. Incominciato a votare, dico, per il nuovo Presidente della Repubblica.

Beh, ‘nuovo’ è una parola grossa. Diciamo non ancora esperito nel ruolo. Ché escludo nella maniera più assoluta che Sergio Mattarella, Capo dello Stato uscente, ceda alle lusinghe moleste che da tanta parte d’Italia salgono a lui (cit.). “Un grido di dolore” che sarebbe patetico non fosse che… No, non c’è ‘che’ che tenga. È patetico e basta. Oltre che offensivo verso Mattarella, o meglio lo sarebbe se ‘questi’ potessero offendere la sua intelligenza e il suo rigore. E a definirle ‘moleste’ non sono io, che pur condivido, ma è Pierluigi Castagnetti, del quale ben si conosce la vicinanza, e pure qualcosa di più, all’Uscente che non vede l’ora di diventare Uscito. E se Castagnetti dice una cosa sul Presidente Mattarella è ben pensata e calibrata. «Sta resistendo a lusinghe moleste, così da non creare un precedente pericoloso». E ancora. «Il Presidente diventa poi Senatore a vita perché non sia neanche lambito dalla tentazione di ascoltare le lusinghe moleste come quelle di chi propone ‘Richiediamoglielo’. Ma cosa richiediamogli?». Infine «Mattarella sta resistendo perché non vuole che l’eccezione che portò alla conferma di Napolitano diventi una regola. La Costituzione che sinora ha difeso la nostra democrazia potrebbe, anche solo per questo aspetto, avere un punto di cedimento, di fragilità». Lo ha detto il 13 gennaio scorso, 2022. Ma è come fosse oggi (e domani, dopodomani, dopodopodomani…). Insomma su quel versante game over. Grazie a Dio, ma grazie anche a Mattarella per il lavoro fatto e per come lo sta nobilmente concludendolo.

La cosa più divertente in questi giorni e tantopiù in queste ore, con clamorosa e ironica accelerazione, sono le telefonate. Ne riferirò a tempo e luogo, adesso incombe questa prima seduta, inutile ma solenne, con una distopica aria del ritrovarsi tra vecchi, e privilegiati, compagni di scuola. E come lì si parla di quelli ‘che ce l’hanno fatta’ (in generale), e di quelli ‘che potrebbero farcela’ (nello specifico a diventare Presidente della Repubblica).

A partire da Casini. Già Casini. Nel senso di Pierferdinando, o Pierferdy come lo chiama da sempre Dagospia, saggiamente defilatosi e muto. Ma ora procedente affabile, ironico ma molto Presidenziale tra i ristretti manipoli che di volta in volta, causa regole anticontagio, si avvicendano al voto. E poi Berlusconi. E già, Silvio nostro, ché lo si ami o lo si detesti oramai è un patrimonio comune. Non c’è, ovviamente, essendo ‘solo’ Parlamentare Europeo. Volendo avrebbe potuto farsi indicare come Delegato Regionale. Magari della Lombardia. Sarebbe servito per le relazioni da intrecciare, e le seduzioni da esercitare, ma il rischio di mostrare ‘dal vivo’ le sue reali condizioni psicofisiche era troppo grosso, meglio rinunciare. Mentre è a tutti evidente che la sua rinuncia alla Corsa più pazza del mondo è solo strategica. Ci spera, oh se ci spera… Intanto ha già incassato il formidabile risultato di essere ritornato grande protagonista politico e mediatico. In Italia e in Europa. E non solo. Comunque vada sarà stato un successo.

Da segnalare inoltre. Santanchè (Daniela) talmente irriconoscibile che ci si stupisce l’abbiano fatta entrare. Le altre per l’occasione si sono rifatte la permanente, lei è, più radicalmente, ripassata dal suo chirurgo estetico, ma ‘estetico’ si fa per dire visti i risultati. Sgarbi (Vittorio) più agitato del solito. E ce ne vuole. D’Alema (Massimo) non presente in quanto non eletto da nessuna parte, ma gli rode, oh quanto gli rode. Brunetta (Renato) che sembra chiedere con gli occhi come mai non venga posta fine a questa inutile perdita di tempo eleggendolo immediatamente Presidente della Repubblica, per acclamazione.

Ma la netta impressione è che, in realtà, siano in tanti ad avere una tale altissima, ed altissimamente ingiustificata, considerazione di sé stessi.

