L’elezione del Presidente della Repubblica raccontata dall’interno dei Grandi Elettori: testo e contesto, scena e retroscena. Firmata con un Alias riferito all’avo Costantino Mortati.

Come l’Appeso trafitto di Hieronymus Bosch (un particolare del ‘Trittico del Giudizio’) se ne stanno gli aspiranti Presidenti della Repubblica in questa terza giornata di voto per la successione a Sergio Mattarella. Altrettanto ed ancor più inutile delle precedenti, anche con i 125 voti per lo stesso Mattarella, e i 114 per Guido Crosetto. Comunque tanti quelli per il gigante pienontese, segno che la Meloni ‘tira’. Seguono Paolo Maddalena, Pierferdinando Casini, Giancarlo Giorgetti e Marta Cartabia, ma lei con soli 8 voti. Domani si rivota come oggi dalle 11, e per il momento basta. Ma due votazioni al giorno sarebbero un dato di ragionevolezza. E di assunzione di responsabilità.

Ripresisi, tutti gli esseri senzienti tra cui io, dal ‘Sara Cunial Show’ che tanto mi era stato personalmente pesante, rimangono tutti gli altri protagonisti impazziti. Dall’irresistibile duo comico ‘Matteo & Matteo‘, più che altro ridicoli ma non per questo sono meno perniciosi Salvini e Renzi, allo sconcertato Enrico, Letta. Da Giorgia quasi in my mind, Meloni naturalmente, all’ineffabile Renato, Brunetta. Il quale deve aver mutuato dall’omonimo Rascel anche la macchietta di Napoleone. Solo che l’attore la condiva di ironia, lui muove truppe inesistenti convinto di esserlo veramente. Anzi quell’altro (il francese) gli è almeno un gradino sotto come statura strategica e politica, pensa convinto. Uno spasso.

Il giochino dei ‘voti strambi‘ (ma validi) in questi giorni di libera uscita lo trovo talmente infantile che non lo evidenzio neppure. Non goliardico, ché Goliardi erano gli universitari, ma proprio da Seconda elementare. Massimo Terza, toh. Che gusto ci sia ad indicare da Claudio Lotito a Rocco Siffredi non lo capisco proprio più. Allora tanto vale Rocco Buttiglione… Quanto al ‘santino‘ aureolato del Presidente Mattarella che girava a Montecitorio, più che una invocazione affettuosa mi sembra un sintomo di impotenza e ignavia. Magari ignavia operosa, ma sempre ignavia. E assumetevi le vostre responsabilità, vivaddio!

Però da domani, giovedì 27 (gennaio 2022, a scanso di equivoci visto il ricorrente contesto) la ricreazione è finita, per mutuare l’immagine del Presidente De Gaulle dopo il ’68 francese. E non si scherza più, visto che il quorum dal quarto scrutinio si abbassa alla maggioranza semplice, 50% più uno, 505 voti su 1009 aventi diritto. Che sono, cioè, 321 Senatori, 630 Deputati, 58 Delegati regionali. Insomma si fa sul serio. Forse.

Che farà Silvio Berlusconi è la domanda che attraversa tutto. E tutti. Io sono tra quanti, la stragrande maggioranza dei senzienti ritengono che abbia pianificato attentamente, e proficuamente, la possibilità di un colpo di mano. Non velleitario. E lo possa mettere in atto in ogni momento. Forte del consenso che, uno per uno, va rccogliendo con lusinghe e promesse. E non solo da membri dei Gruppi Misti di Senato e Camera e non solo da quanto resta del Movimento Cinque Stelle. La previsione, quasi fondata certezza, è che del caso possa davvero pescare un po’ ovunque, in tutti i Gruppi. E tutti significa veramente tutti. Se non è abbastanza chiaro: tutti!

