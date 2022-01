L’elezione del Presidente della Repubblica dall’interno dei Grandi Elettori. Testo, contesto, scena, retroscena. L’Alias riprende l’avo Costantino Mortati. GP

Ma allora di cosa stiamo parlando! Di Maria Elisabetta Casellati, di astenuti, schede bianche, nulle, voti dispersi ed altre lepidezze. Basta!

Sarà che oggi ce l’ho più del solito con l’umana imbecillità, con l’egoismo ammantanto di severi principi e tutto il resto, ma non li reggo più. Anzi, quasi, non reggo più. Non vorrei ritrovarmi in piedi su uno scranno dell’aula di Monte Citorio, che essendo in legno posso quasi equiparare al felliniano albero di ‘Amarcord’, e come lo zio matto mettermi ad urlare «Voglio un Presidente». Lui voleva una donna, a me di una donna Presidente stanno facendo passare la voglia. Ché se dopo questa Presidente del Senato, incidentalmente la Seconda carica dello Stato, poi viene Marta Cartabia e via dicendo, subito dopo verrebbe proprio voglia di gridare «Ma non voglio una donna».

Comunque, tra una cosa e un’altra e tra una cosca e l’altra siamo arrivati al quinto giorno di voto. E alla quinta fumata nera (per ora). La Casellati non supera il quorum di 505 voti, si ferma a 382 preferenze. Ben al di sotto dei numeri dei Grandi Elettori del centrodestra (453) e comunque meno di 400, soglia fissata dalla coalizione per riproporla nella votazione del pomeriggio. Ché da oggi si vota, finalmente, due volte al dì. Dalle 17. Il clamoroso insuccesso scuote il centrodestra e apre la caccia al franco tiratore. Lega e Fratelli d’Italia assicurano di averla votata compattamente. Rimane Forza Italia. All’appello mancano… Ma no, ribasta!, è umiliante doversi profondere in tali umilianti calcoli. Anche se ho una mia ben chiara idea, addirittura lampante, sul perché. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati, cause, pretesto e le attuali tristi conclusioni, credetemi avrei fatto altro. Ma qui sono, e qui resto. Per senso del dovere, per quanto non importi, mi pare, davvero molto a nessuno.

I dati reali. Astenuti 406. Sergio Mattarella ottiene 46 voti, 38 a Di Matteo, 8 a Berlusconi, 7 a Tajani e altrettanti a Cartabia. Casini incassa 6 voti mentre Draghi ne ottiene 3, Belloni 2. Schede bianche 11, nulle 9. In tutto 530 votanti su 936 presenti.

E qui, scusate, ma per oggi chiudo.

Quanto a Bosch (Hieronymus), il suo era uno pseudonimo. Jeroen Anthoniszoon van Aken il nome reale. Nascondeva senza nascondersi. E i suoi deliziosi personaggetti celati sotto il ponte avevano una certaqual poesia immanente. Qui, invece, attendiamo gli agguati dei franchi tiratori come passeri sul ramo. Inevitabilmente destinati all’uccellaggio. Ed è subito sera. Anzi notte, e buio fitto.

