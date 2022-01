‘Tanto rumore per nulla‘ si potrebbe sintetizzare con le parole del Bardo questa folle corsa verso il cambio di inquilino al Quirinale. Che si è risolta con un giro attorno alla scrivania ed il risedersi allo stesso posto del medesimo occupante.

Ma non è così. O, meglio, non è solo così. Ché se per quanto riguarda la posizione apicale l’inquilino del Colle rimane lo stesso, per tutto il resto nulla è cambiato (alla Presidenza della Repubblica) perché tutto è cambiato. E niente sarà più come prima. Non lo è mai, ma questa volta men che mai. E ora affrontiamo la prima settimana dopo l’Apocalisse. O la mancata Apocalisse, dipende dai punti di vista, l’Apocalisse è avvenuta davvero, e più che mai, nei rapporti tra chi governa, in senso lato, il Paese, e chi ne è il ‘mandante‘, tutti i cittadini e per la massima parte senza partecipare direttamente alle scelte di vertice. Peraltro, naturalmente, appannaggio di pochi, peraltro, innaturalmente, nel nostro Paese e in questo caso, i pochi sono stati pochissimi. E pochissimo responsabili, ridando a questa bella e recentemente usurata parola il senso di chi ha senso di responsabilità e lo usa. Magari, toh, per il bene comune.

In questo pezzo metaletterario abbiamo provato a descrivere l’ineffabile, ché solo l’allontanarci dalla cronaca e camminare nani sulle spalle di giganti può dare un senso alla tragedia in veste di commedia che abbiamo attraversato. Prescindiamo da quanto avviene tra le macerie. Anche dalla convinzione di molti, sciocchi, che con il nobile sacrificio, reale, di Sergio Mattarella si sia ricostituito un legame tra la ‘gente‘, termine da usare con cautela ma in questo caso il più adeguato, e la classe dirigente. Altro termine da usare con cautela, soprattutto perché si è dimostrata ‘classe diriniente‘.

Del caso l’unico legame ricostituito è quello tra Mattarella e il popolo italiano, ma solo perché non si è mai interrotto. E si illudono, e di brutto, quanti pensano che il prestigio del nuovo e vecchio Capo dello Stato li porti con sé. Non stanno recuperando, non possono recuperare, dopo che hanno superato la squalificazione della classe politica esponenzializzata da Tangentopoli e Regionopoli. Dal Romanzo Quirinale 2022 si ritorna al Romanzo Criminale. Da nani sulle spalle di briganti.

E infine, siccome a ciascuno il suo mestiere, chi fa il cronista qui ha riportato cosa succede nel Paese reale, altro termine usato quasi sempre a sproposito ma esiste, ah se esiste. E chi ha fatto parte dei Grandi Elettori per sei giorni, e precisamente centocinque ore e trentanove minuti dall’avvio delle operazioni di voto di lunedì 24 sino alla loro conclusione di sabato 29, tira le conclusioni. Ricollegandosi all’apertura scespiriana, e facilmente parafrasando. La corsa per l’elezione del Presidente della Repubblica italiana è stata una vicenda «told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing».

