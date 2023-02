Presentata la proposta di ASAS per le piccole e medie imprese spaziali

«A differenza del resto del mondo, in Italia le piccole e medie imprese spaziali stanno crescendo, ma in modo pigro». Così il presidente di ASAS Silvano Casini ha aperto ieri il seminario “Proposte di indirizzo per una strategia nazionale di posizionamento e sviluppo delle PMI del settore aerospaziale”. Un attacco molto forte da parte del capo dell’Associazione per i Servizi e le Applicazioni e le Tecnologie per lo Spazio aderente a Confindustria, motivato da preoccupazioni per il futuro della politica spaziale nazionale sempre rallentata dalle gabbie di burocrazia e disattenzione pubblica, ma anche dettato da una forte determinazione a trovare e condividere soluzioni che adeguino la competizione italiana a quella dei paesi produttori e utilizzatori delle attività spaziali europei e mondiali. Una considerazione condivisa dal gen. di Corpo d’Armata Franco Federici, consigliere militare a Palazzo Chigi, che ha partecipato in remoto alla giornata di studi, constatando il ruolo sempre più geopolitico che rappresenta la capacità spaziale per una nazione industrializzata. «Senza però dover mai trascurare l’aspetto securitario -ha aggiunto Federici nei saluti- perché ogni parte critica del Paese va protetta e tutelata». E tutto quanto offrono gli strumenti spaziali oggi, rappresentano un’avanguardia in ambito della difesa nazionale.

Una rivisitazione della dualità del settore, dunque, sempre più connessa tra necessità di un Paese nel garantire la sicurezza ai propri cittadini e la difesa di un tessuto produttivo che sia la parte sana della ricchezza nazionale in termini tecnologici, occupazionali e di relazioni internazionali. Un mix necessario e strategico. Ma le buone intenzioni cozzano con una realtà che appare ancora dura da smantellare.

«C’è una grande vitalità delle piccole e medie imprese in Italia» ha seguitato Casini prima di aprire il seminario alla testimonianza di alcuni degli associati a ASAS. Dopo Federici, infatti hanno partecipato alla discussione Diego Malcangi, capo redattore di Euronews e gli imprenditori Veronica La Regina, Guido Arista, Davide Rossetti, Roberto Tartaglia e per l’ASIAugusto Cramarossa.

E Casini ha aggiunto: «Il nostro è un comparto che ha idee, competenze ed esperienze in grado di rispondere alle sfide del mercato internazionale». Ma poi c’è il lato oscuro della Luna che stiamo tutti osservando con sempre meno incanto: in Italia le piccole e medie imprese si scontrano continuamente con un apparato statale complicato e sempre ammalato di diffidenza verso i suoi imprenditori; questi sono ostacoli del tutto sconosciuti ai competitor del resto d’Europa e portano il comparto ad uno stato di svantaggio a causa dei tempi lunghi ed impegnativi per compiere ogni funzione attuativa di per sè necessaria ma fortemente appesantita dalle imposizioni normative.

Le dinamiche di confronto competitivo su scala globale e regionale si stanno giocando ormai da più di un decennio sul terreno della capacità di innovazione tecnologica: su questo campo stanno dunque parallelamente convergendo gli impegni degli investitori verso i settori ad alto tasso di rischio, quale quello spaziale, ma capaci di aprire mercati radicalmente diversi dagli scenari tradizionali.

L’elaborazione di una strategia nazionale di posizionamento e di sviluppo del settore spaziale è priorità delle autorità politiche e governative competenti. Nello specifico, la Presidenza del Consiglio e il comitato interministeriale per lo spazio devono intervenire con una presa decisiva e con carattere di urgenza, non solo per supportare l’evoluzione delle competenze scientifiche, tecnologiche e industriali nazionali, ma anche in maniera sempre più determinante per orientare lo sviluppo economico e industriale stesso del Paese, la sua politica di sicurezza e la diplomazia sia europea che internazionale. Le linee di intervento su cui si dovrà orientare l’impiego dei fondi del PNRR dedicati al settore spazio dovranno essere attentamente e oculatamente rivolte a servire tali obiettivi nazionali globali, adottando una visione di politica industriale nazionale complessiva e di sistema che sia coerente e funzionale al quadro socio-economico e industriale in cui il settore viene a trovarsi nella attuale congiuntura locale e internazionale.

Come recita un documento fornito dall’Associazione, le PMI sono considerate la spina dorsale dell’economia dell’Unione Europea, per cui la garanzia di un loro più ampio accesso alle gare e l’aumento delle probabilità di successo costituiscono una finalità primaria di politica economica e sociale rispetto alla massimizzazione del rapporto qualità/prezzo che continua ad essere uno degli obiettivi del procurement pubblico. Dunque un riconoscimento che non racchiude la necessità di crescita di un segmento per larga parte produttivo, ma anche componente dei servizi proposti al mercato. E proprio per questo, una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio reca tra i propri principi essenziali il facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. La direttiva poi è ispirata dallo Small Business Act del 2008 che declama l’obiettivo di adeguare l’intervento politico pubblico per facilitare la partecipazione agli appalti pubblici e usare al meglio le possibilità degli aiuti di Stato. Niente di trascendentale, quindi. Anzi, di fortemente terreno!

Però se esistono tanti strumenti nel nostro ordinamento, si vede che non sono adeguatamente utilizzati. Quali siano le cause, ce lo siamo domandato spesso nelle nostre riflessioni, ma in questo momento siamo d’accordo con Casini e con ASAS che sia più necessario intervenire energicamente con un riposizionamento sostanziale dell’apparato burocratico, ponendo sul tavolo tutte le difficoltà e abbattendo ogni ostacolo che paralizza la competizione.

Possono sembrare parole in libertà. In realtà siamo convinti che per frammentare queste barriere che limitano la parità competitiva occorre un dialogo continuo tra chi fa e chi è chiamato a decidere. Ovvero tra chi opera sul campo, progettando, costruendo ed esportando idee e prodotti e chi deve amministrare e riproporre una governance che apra correttamente le porte alle attività che stanno rappresentando la nuova frontiera del mondo.

Ieri Silvano Casini -già capitano d’industria, manager pubblico e pure, tra l’altro amministratore straordinario di ASI con il governo Dini- ha ribadito proprio questo messaggio: l’Italia ha competenze, capacità e asset su tutta la catena del valore del settore spaziale; in questo contesto le PMI che spesso sono protagoniste di innovazioni tecnologiche, dovranno avere un ruolo adeguato alla vita politica del Paese. Occorre quindi semplificare e rendere più consoni alle realtà del momento -post pandemia, guerra in Ucraina- gli accessi al credito e al finanziamento privato, scorporandosi da posizioni subordinate nelle catene di prodotto e di servizio tradizionali delle commesse pubbliche italiane. Potrebbe essere questa, a nostro parere, la vittoria di una guerra a costo zero che vedrebbe la manifestazione delle capapacità industriali e gestionali di un paese che non ha niente da invidiare all’estero. Niente, tranne che una maggior semplicità all’approccio di fare impresa!