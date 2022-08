Il 24 febbraio, la Russia ha invaso l’Ucraina per la seconda volta in otto anni. Mentre molti presumevano che la guerra sarebbe stata breve, una rigida difesa ucraina si è fermata per poi contrattaccare con successo contro l’avanzata russa su Kiev, Sumy e Kharkiv.

Dopo aver catturato Kherson, anche la principale avanzata russa dalla Crimea occupata a sud verso Mykolaiv si è bloccata. Al momento in cui scrivo, le forze ucraine stanno iniziando un contrattacco in quella regione e si trovano a circa 12 miglia dal centro di Kherson.

Mariupol, sulla costa del Mar d’Azov, è caduta in mano ai russi il 22 maggio dopo che le forze ucraine hanno fatto un’eroica ultima resistenza nelle acciaierie Azovstal. Questa cattura ha permesso alla Russia di creare un ponte terrestre dalla Federazione Russa alla Crimea occupata. La cattura di Mariupol ha anche trasformato il Mar d’Azov in un lago russo. Nel Donbass, che è probabilmente lo sforzo principale della Russia in questa fase della guerra, le truppe russe hanno fatto progressi limitati a un costo molto alto in equipaggiamento e manodopera. Alla fine di giugno, le forze russe hanno catturato Sievierdonetsk, dopo settimane di pesanti combattimenti, lasciando la Russia al controllo dell’oblast di Luhansk in Ucraina.

Gli ucraini stanno attualmente difendendo una linea del fronte lunga circa 1.250 miglia, pari alla distanza in linea retta da Washington, DC, a Houston, in Texas. L’opinione pubblica russa sostiene ancora la guerra. Sebbene i progressi della Russia nel Donbass siano stati lenti e costosi, non vi è alcuna indicazione che Mosca interromperà presto la sua offensiva. Il presidente Vladimir Putin sa che la sua eredità si basa sulla vittoria o sulla sconfitta della Russia in Ucraina.

La posta in gioco è alta

Dopo quasi cinque mesi di combattimenti, due cose sono chiare. In primo luogo, la Russia non sta raggiungendo gli obiettivi militari previsti che prevedeva di raggiungere a questo punto della campagna. Eppure Mosca non ha intenzione di arrendersi. In secondo luogo, questa guerra sarà lunga e si misurerà in anni, non mesi. I responsabili politici in Occidente devono iniziare a prepararsi a sostenere l’Ucraina a lungo termine.

L’Ucraina è in una lotta nazionale che determinerà il suo futuro geopolitico: il Paese sarà o un membro della comunità euro-atlantica o una colonia russa. L’esito di questa lotta avrà implicazioni a lungo termine per la comunità transatlantica e la nozione di sovranità nazionale nel ventunesimo secolo.

L’Ucraina rappresenta l’idea europea secondo cui ogni Paese ha la capacità sovrana di determinare il proprio percorso, scegliere i propri leader e decidere con chi intrattenere relazioni. Nessun attore esterno (in questo caso, la Russia) dovrebbe poter porre un veto sull’adesione di un Paese o su una relazione più stretta con organizzazioni come l’Unione Europea o l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. In un certo modo, la guerra nel Donbas deciderà la fattibilità futura di questa idea e della comunità transatlantica.

È nell’interesse dell’America che l’Ucraina rimanga indipendente e sovrana e che Kiev possa scegliere il proprio destino senza interferenze esterne. Le implicazioni dell’esito della guerra per l’America non si limitano all’Europa.

La Cina segue da vicino la guerra in Ucraina. La Russia è il partner minore della Cina. Una Russia indebolita o sconfitta significa una Cina più debole. Pechino sta osservando come le potenze occidentali sostengono l’Ucraina, quindi una Ucraina forte e vittoriosa rende più forte anche Taiwan. Alcuni hanno suggerito che gli Stati Uniti dovrebbero sacrificare i loro interessi di sicurezza in Ucraina per concentrarsi sulla minaccia proveniente dalla Cina. La scelta tra sicurezza in Europa o sicurezza nell’Indo-Pacifico è una falsa dicotomia. In termini di interessi nazionali statunitensi, queste due regioni sono intimamente collegate.

La guerra ha implicazioni economiche per gli americani in patria. Se l’invasione russa dell’Ucraina si estendesse ad altre parti del continente, il conflitto avrebbe maggiori implicazioni per l’economia statunitense. Le economie dell’Europa e del Nord America rappresentano circa il 45% dell’economia globale. L’anno scorso, gli Stati Uniti e l’Europa sono stati il più grande mercato di esportazione l’uno dell’altro. Quarantotto dei 50 Stati, inclusi gli Stati dell’Oceano Pacifico di California, Oregon, Washington, Alaska e Hawaii, hanno esportato più in Europa che in Cina nel 2021.4 Anno dopo anno, gli Stati Uniti e l’Europa sono anche reciprocamente la principale fonte di investimenti esteri diretti. La sicurezza e la stabilità dell’Europa, che la Russia ora minaccia, porta benefici indicibili all’economia statunitense e, per estensione, ai lavoratori americani. Quindi ciò che accade a Kiev, Odessa e Leopoli potrebbe alla fine influenzare Kansas City, Orlando, ecc…

La guerra potrebbe causare fame nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA). La regione MENA dipende fortemente dal grano e da altri prodotti alimentari provenienti da Ucraina e Russia. Dall’invasione russa dell’Ucraina a febbraio, la marina russa ha bloccato i porti ucraini e fermato le esportazioni critiche di grano e altri generi alimentari verso il resto del mondo. In numerose occasioni negli ultimi 50 anni, i picchi dei prezzi alimentari hanno portato a instabilità, rivolte e rivoluzioni nella regione MENA. Le rivolte per il cibo del 1977 in Egitto5 e la Primavera araba del 2011 sono due ottimi esempi. Il grido di battaglia per i manifestanti in gran parte del mondo arabo durante la Primavera Araba era “pane, libertà e giustizia sociale”.6 Se la Russia continua il suo blocco, c’è una reale minaccia di fame e instabilità in alcune parti della regione MENA. Questo non è nell’interesse dell’America.

Una lunga guerra

La Russia è un grande avversario geopolitico per gli Stati Uniti. Per gli americani che credono in confini nazionali forti e sicuri, nel primato della sovranità nazionale e nel diritto all’autodifesa, il sostegno all’Ucraina di fronte all’aggressione russa è naturale. Considerando le altre preoccupazioni geopolitiche dell’America come una Cina in ascesa, una sana relazione economica con l’Europa a vantaggio del lavoratore americano e l’instabilità nella regione MENA, il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina è un imperativo.

Durante i primi giorni della guerra, la Russia perseguì una strategia che cercava di catturare rapidamente le principali città dell’Ucraina decapitando e sostituendo il governo di Volodymyr Zelinskyy. Dopo il fallimento della strategia originale, il conflitto si trasformò in una guerra di logoramento.

Nessun presidente o politico americano può definire come sarebbe ‘vincente’ la guerra per l’Ucraina. Essendo quelli che pagano un prezzo alto nella vita, gli ucraini sono gli unici che dovrebbero essere in grado di definire cosa significhi vincere la guerra contro la Russia. Tuttavia, fintanto che gli ucraini saranno disposti a difendere la loro patria,l’ipotesi di base della pianificazione dei responsabili politici statunitensi circa ‘vincere‘ dovrebbe essere il pieno ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina e la conservazione della sovranità ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, che include la Crimea. Fino a quando il governo ucraino non dichiarerà diversamente, questa è la definizione di ‘vincere’ che gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero utilizzare per sviluppare una strategia per aiutare l’Ucraina a combattere la Russia.

I politici devono capire che la guerra in Ucraina durerà anni e devono iniziare a pianificare di conseguenza. Ad oggi, il sostegno degli Stati Uniti e degli alleati all’Ucraina ha avuto un impatto importante sui combattimenti, ma è necessario fare di più.

Gli Stati Uniti dovrebbero fare quanto segue

Collaborare con i membri della NATO per creare un programma ‘Train Today for Tomorrow’. Gli Stati Uniti dovrebbero fornire tutto l’equipaggiamento di cui l’Ucraina ha bisogno per sconfiggere l’invasione russa. Ciò include armi a lungo raggio per colpire obiettivi militari all’interno della Federazione Russa, jet da combattimento, sistemi avanzati di difesa aerea, veicoli aerei senza pilota (UAV), missili anti-nave e carri armati principali. Negli ultimi mesi, l’indecisione della Casa Bianca ha impedito agli Stati Uniti di trasferire in Ucraina piattaforme più capaci e avanzate. Quando gli Stati Uniti alla fine approveranno tali piattaforme per il trasferimento, gli ucraini avranno bisogno di diverse settimane di addestramento prima di poter utilizzare l’attrezzatura in prima linea. Gli Stati Uniti dovrebbero iniziare ad addestrare gli ucraini su sistemi d’arma avanzati che attualmente non hanno in programma di fornire, come il sistema missilistico terra-aria MIM-104 Patriot, Aerei da combattimento F-16 e altri. In questo modo, se la Casa Bianca deciderà finalmente di fornire all’Ucraina questi sistemi, gli ucraini saranno pronti a farli funzionare immediatamente.

Sviluppare un programma sistematico per riparare e sostituire le apparecchiature fornite all’Ucraina che la Russia distrugge o danneggia durante le operazioni di combattimento. Gli Stati Uniti e i suoi partner hanno fornito all’Ucraina centinaia di veicoli blindati e sistemi di fuoco indiretto. Inevitabilmente, le forze russe distruggeranno o danneggeranno alcuni di questi durante la guerra. Mentre il combattimento continua, gran parte dell’equipaggiamento donato dovrà essere riparato o sostituito. Mentre gli Stati Uniti possono addestrare gli ucraini a eseguire la manutenzione sul campo, è probabile che la manutenzione di sostegno dovrà avvenire nei Paesi vicini della NATO come la Polonia e la Romania. Gli Stati Uniti dovrebbero collaborare con i partner per creare centri di preparazione logistica per riparare e mantenere le apparecchiature ucraine.

Affamare la Russia di pezzi di ricambio e munizioni il più possibile. L’Ucraina sta esaurendo le munizioni e i pezzi di ricambio dell’era sovietica e di fabbricazione russa. Con le sanzioni economiche che iniziano a farsi sentire, anche la capacità della Russia di ricostituire le scorte diventerà sempre più difficile. Gli Stati Uniti dovrebbero rivolgersi ai Paesi di tutto il mondo che utilizzano l’equipaggiamento militare russo e sovietico con un accordo che non possono rifiutare. Questo accordo li convincerebbe a vendere o trasferire questi pezzi di ricambio e munizioni in Ucraina. Per i Paesi che sono riluttanti a sostenere l’Ucraina, gli Stati Uniti dovrebbero convincerli almeno a non vendere o trasferire queste forniture alla Russia.

Creare una Missione di addestramento della NATO in Ucraina (NTM-U). Come obiettivo principale, NTM-U dovrebbe addestrare nuove reclute per l’esercito ucraino. L’Ucraina non ha problemi di reclutamento, ma manca di risorse sufficienti per formare le reclute. Gli inglesi si sono impegnati ad addestrare 10.000 soldati ucraini ogni 120 giorni. Anche se questo è un buon inizio, l’assistenza sarà insufficiente perché l’Ucraina mantenga i livelli di truppe necessari per una lunga guerra di logoramento. Gli Stati Uniti dovrebbero collaborare con Londra e Kiev per valutare gli obiettivi di manodopera a breve e lungo termine dell’Ucraina per la guerra. Quindi gli Stati Uniti e il Regno Unito dovrebbero collaborare con altri alleati che la pensano allo stesso modo per aumentare rapidamente un programma di addestramento e equipaggiamento per l’esercito ucraino per raggiungere questi obiettivi di manodopera.

Creare una cellula di sfruttamento della tecnologia russa (R-TEC). Le forze ucraine hanno catturato alcune delle più avanzate apparecchiature di guerra elettronica, sistemi di difesa aerea e carri armati principali della Russia. Gli Stati Uniti dovrebbero riunire i migliori e più brillanti strateghi militari, ingegneri, scienziati e rappresentanti dell’industria della difesa, da entrambe le sponde dell’Atlantico, per analizzare questo equipaggiamento. Sulla base di ciò che hanno appreso, l’R-TEC dovrebbe a breve termine modificare o modificare rapidamente, quando possibile, le piattaforme occidentali esistenti per essere più efficaci contro i sistemi d’arma russi. A lungo termine, dovrebbe sviluppare nuove piattaforme che gli ucraini possano utilizzare per sconfiggere le apparecchiature russe in modo più efficace.

Aiutare l’Ucraina a prendersi cura del suo personale di servizio ferito. Grazie ai progressi nella medicina sul campo di battaglia, dopo due decenni di operazioni di combattimento in Afghanistan e Iraq, gli Stati Uniti sono in una buona posizione per condividere le migliori pratiche con l’Ucraina. Gli Stati Uniti dovrebbero guidare gli sforzi per aprire ospedali da campo in Ungheria, Polonia, Romania o Slovacchia, mettendo a disposizione degli ucraini feriti le strutture militari statunitensi presso il Landstuhl Regional Medical Center in Germania. In extremis, gli Stati Uniti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di fornire assistenza medica e riabilitazione a lungo termine negli Stati Uniti ad alcuni dei soldati feriti più gravemente.

Impegnarsi in modo diplomatico nella regione utilizzando il formato GUAM. L’Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economico – GUAM è un blocco regionale che incoraggia la cooperazione tra Georgia, Ucraina, Azerbaigian e Moldova. Tutti e quattro i Paesi sono importanti per promuovere l’interesse nazionale degli Stati Uniti nella regione. La Russia è quasi esclusivamente consumata dagli eventi in Ucraina e dall’impatto delle sanzioni economiche. Gli Stati Uniti dovrebbero trarre vantaggio dall’equilibrio geopolitico squilibrato della Russia e impegnarsi maggiormente con raggruppamenti come il GUAM. L’ultimo incontro USA-GUAM a livello di ministri degli Esteri si è svolto nel 2017. Il segretario di Stato Antony Blinken dovrebbe chiedere immediatamente di ospitare un vertice USA-GUAM per rafforzare la cooperazione tra gli Stati Uniti e i paesi GUAM.

Rafforzare la sicurezza energetica europea. Ogni barile di petrolio e piede cubo di gas naturale che gli europei ottengono da un luogo diverso dalla Russia renderà il continente più sicuro. Mentre la priorità immediata per gli Stati Uniti è armare gli ucraini, Washington dovrebbe collaborare con l’Europa per sviluppare una nuova strategia energetica. Il recente accordo tra l’UE e l’Azerbaigian per aumentare le esportazioni di gas naturale dal Mar Caspio è un ottimo primo passo, ma l’Occidente può fare di più. Ad esempio, può incoraggiare la costruzione di un gasdotto transcaspico per portare il gas naturale dall’Asia centrale all’Europa aggirando la Russia, esplorare le possibilità energetiche nella regione del Mediterraneo orientale, aumentare il petrolio nazionale degli Stati Uniti e produzione di gas per l’esportazione e rafforzare l’iniziativa Three Seas per migliorare la connettività energetica nell’Europa orientale.

Collaborare con la NATO per aprire un Centro di eccellenza sulla guerra tra Stato e Stato. Negli ultimi due decenni, la NATO si è concentrata principalmente su operazioni di conflitto e controinsurrezione a bassa intensità. La situazione ora è diversa. Il recente Concetto strategico della NATO afferma che «la Federazione Russa è la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati e alla pace e alla stabilità nell’area euro-atlantica». I membri della NATO devono imparare le lezioni duramente guadagnate dalla guerra in Ucraina . La creazione di un centro di eccellenza per la guerra tra Stato e Stato sarebbe un buon modo per avviare questo processo. Il Centro di eccellenza offrirebbe agli alleati l’opportunità di impegnarsi in un dialogo significativo e in una formazione su come affrontare le sfide associate alla guerra tra stati nel ventunesimo secolo, utilizzando gli insegnamenti tratti dai combattimenti in Ucraina.

Tempo per la decisione

L’invasione russa dell’Ucraina serve a ricordare che non c’è motivazione più grande per prendere le armi che per difendere la propria patria. Gli ucraini hanno dimostrato di essere combattenti coraggiosi e capaci. L’ingegnosità ucraina sul campo di battaglia non ha eguali nella storia militare recente.

Gli ucraini non chiedono, né vogliono, truppe statunitensi per aiutarli a combattere la Russia. Tutto ciò che chiedono è l’equipaggiamento, le armi, le munizioni e le risorse finanziarie necessarie per dare loro una possibilità di combattere. Fornire all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per combattere efficacemente la Russia non sarà economico. Tuttavia, i costi sostenuti dai contribuenti americani per aiutare l’Ucraina sono soldi ben spesi e impallidiranno rispetto al costo di scoraggiare una Russia vittoriosa e una Cina incoraggiata sulla scena globale.

Se verranno presi provvedimenti ora, l’Ucraina sarà meglio preparata per un conflitto più lungo che porterà a una vittoria ucraina e a una comunità transatlantica più stabile. Ora non è il momento di vacillare. È il momento della decisione.