Povera Costituzione! nel pantano della guerra ucraina

Con molto dispiacere, se pure con tutto il possibile rispetto, devo dire che il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la sera del 1 Giugno, prima del concerto, proprio non mi è piaciuto. Anzi, peggio: lo trovo una violazione dei suoi compiti istituzionali e pertanto anche una violazione della Costituzione.

Chiariamo bene le cose, prima di entrare nel merito.

La Costituzione italiana -bellissima, l’ho detto più volte- distingue nettamente le funzioni della Presidenza della Repubblica da quelle del Governo e da quelle del Parlamento e, infine, da quelle della Magistratura. È, questo, il sale e il pepe della nostra Costituzione, che si esprime in due parole fondamentali, anzi, fondamentalissime, che sono l’anima vera della Costituzione: ‘separazione dei poteri‘. Che, nel caso della Presidenza della Repubblica, essendo il Presidente un organo privo di ‘poteri operativi’ (fatta salva la potestà di grazia), gli impone di agire nel quadro strettissimo e rigorosissimo dei suoi poteri, e in particolare della distinzione tra i poteri del Governo e quelli del Presidente della Repubblica.

La ‘festa’ della Repubblica, è appunto una festa nella quale la Repubblica si presenta alla Comunità internazionale, per rendere note la sua attività e progetti, eccetera.

Dopo avere espresso alla ‘comunità degli ambasciatori’ in Italia i ‘sentimenti di amicizia’ verso tutti, Mattarella afferma: «Ho adoperato -non a caso e con un senso di auspicio- il termine ‘comunità’ per definire l’insieme dei diplomatici presenti in Italia», e spiega, a proposito della guerra in Ucraina, che «ci interpella tutti», ovviamente come comunità e nella ricerca della pace.

Ci interpella tutti, ma non due Paesi importanti come la Russia e la Bielorussia! Cioè, a parte la Bielorussia che non si capisce cosa c’entri, secondo Mattarella la pace si fa con tutti, salvo quelli con i quali … si è in guerra. Eh sì, perché se la Russia non viene invitata per segnalare che non sta, secondo Mattarella, nella comunità, vuol dire che per lui la Russia è un nemico, e quindi siamo in guerra. Ma allora perché dice che l’Italia la guerra la ripudia? come infatti afferma la Costituzione all’articolo 11. Non solo, dunque, l’Italia è in guerra (altrimenti non considererebbe i russi dei nemici) e ha anche dei nemici.

Bene, giusto. Giusto? Sì, al Presidente della Repubblica compete di ‘dichiarare la guerra’ (art. 87 della Costituzione), ma solo se le Camere (art. 78) hanno dichiarato lo ‘stato di guerra’ -e invece no, non lo hanno fatto, in nome dell’ipocrisia.

Sarebbe interessante sapere se il Governo è d’accordo, se è d’accordo il Parlamento, e se quindi sono d’accordo su tutto ciò, compreso lo ‘sgarbo‘ sprezzante al ‘nemico‘ non dichiarato tale, ma trattato come tale. E, ancora, se non sia alquanto in contrasto con l’art. 11, dove si ‘ripudia‘ la guerra.

“Ma solo per le guerre offensive” mi sembra di sentire gridare i vari ‘grilli parlanti e scriventi’ in ogni ora del giorno. Potrei, timidamente chiedere ai vari predetti commentatori che tutto sanno (ma mai dimostrano), dove stia scritto che per altre situazioni si può, ma mi limito a far loro notare che l’art. 11 lo dice chiaro come il sole, è la nostra politichetta e giornalistichetta che lo ignora. L’art. 11, infatti, dice: « … consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Sorvoliamo sulla parità con gli altri, per carità di Patria, ma dov’è l’Organizzazione o meglio ‘Ordinamento’ che assicuri la pace? Le Nazioni Unite potrebbero, sì, ma non hanno fatto e non fanno.

Bene, facciamo finta di nulla, tanto la nostra povera Costituzione ormai ci è abituata ad essere stracciata ogni giorno, ma il fatto certo è che, comunque, al Presidente della Repubblica compete, magari, il comando delle Forze armate, ma la ‘politica bellica‘ non gli compete affatto.

La ‘politica bellica’ non gli compete. E invece, non solo ha stabilito platealmente, non invitandola alla cerimonia, che la Russia è il nostro nemico (in senso strettamente bellico), ma si sbilancia in una serie di valutazioni, sia sulla guerra sia sui fini della guerra stessa, che sono, costituzionalmente parlando, imbarazzanti.

Sorvolo, ma non dovrei, sulla curiosa frase circa il fatto che questa guerra in corso, della quale siamo parte, è una «guerra di stampo ottocentesco», che provoca «morti e distruzioni». Che vuol dire, che preferisce le guerre moderne che non portano morte e distruzioni? A cosa si riferisce, all’Iraq, all’Afghanistan, alla Serbia, dove, come noto, non c’è stata morte e distruzione? Cosa vuol dire, che non è chic fare guerre ‘ottocentesche’, che si usano i fucili ad avancarica? Che senso ha questa frase? Forse che le guerre ottocentesche erano più sanguinose di quelle moderne, come quelle citate prima? Mah, nella guerra in Iraq sono morti 150.000 civili, in quella in Afghanistan 50.000, e parlo solo dei morti civili! Finora nella guerra in Ucraina, i morti civili sono circa 3.000 … vuoi vedere che è meglio fare guerre ‘ottocentesche’!

Poi, la ciliegina sulla torta, una ciliegina esplosiva anzi che no, la pone sempre nella frase sull’ottocento, quando dice: «la Repubblica italiana è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell’Ucraina».

Cerchiamo di capire. Noi italiani siamo ‘impegnati‘ nella ricerca di «vie di uscita» dal conflitto, con quel che segue. Siamo ‘impegnati’, non stiamo suggerendo o che so io; cioè siamo in guerra e cerchiamo una via di uscita, frase misteriosa. Le uniche vie di uscita da una guerra sono: la sconfitta e distruzione del nemico (in latino debellatio, mai accaduta nella storia, forse, ma è dubbio, con la Germania) o un trattato di pace. Che, ovviamente, si può avere quando le parti vogliono. Ma qui Mattarella dice che la pace ci potrà essere solo dopo il «ritiro delle truppe occupanti».

Eh no Presidente, proprio no. Per carità, lei è democristiano dalla nascita, ma certe frasi significano tutto e nulla. Che vuol dire ‘ritiro‘, che hanno realizzato l’obiettivo o che scappano? Delle ‘truppe occupanti‘, occupanti di che e di chi? Certo, Mattarella parla di ‘aggressione‘ all’Ucraina, ma, come ho cercato di spiegare in mille articoli precedenti, che si tratti di aggressione è molto discutibile. E, inoltre, le truppe sono ‘occupanti’ se si trovano in territorio altrui. Ma in questo caso, per l’intera Crimea e almeno per la parte già autonoma del Donbass (quella che Mentana, chiama “autoproclamata”, come se fosse un insulto … .ahhhh se leggesse un po’, anche di cose a lui “vicine”!) non c’è occupazione veruna, dato che i due territori del Donbass hanno chiesto l’intervento della Russia, nel rispetto delle norme del diritto internazionale.

E dunque? Da buon democristiano, ma alquanto irriverente verso la Costituzione italiana, ha detto una frase di una ambiguità sesquipedale: dice tutto e niente!

Bravo Presidente. Che, per concludere in bellezza, io da giurista non posso non notarlo, leggerla è come sentire l’unghia che gratta la lavagna, quando afferma: «L’incancrenirsi delle contrapposizioni conduce soltanto ad accrescere i serbatoi dell’odio, a negare le ragioni della libertà, della democrazia, della giustizia internazionale dei popoli, valori incompatibili con chi promuove conflitti».

Presidente, ma che diamine è la ‘giustizia’? Per un giurista è poco meno che una bestemmia, e lei è un giurista. Se poi ci aggiungiamo ‘internazionale dei popoli’ … mi viene voglia di andare a restituire la mia laurea! Peccato, perché il giorno successivo, lo stesso Mattarella, forse dopo una notte di sonno ristoratore, dice l’ovvio: «La pace non si impone da sola ma è frutto della volontà e dell’impegno concreto degli uomini e degli Stati», non quindi con la guerra, ma poi con un riferimento all’aggressione «Lo ribadiamo oggi mentre siamo a fianco dell’aggredita Ucraina. La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito». Cioè: le nostre Forze Armate stanno contribuendo a costruire la pace, non certo distribuendo caramelle.

Povera Costituzione!