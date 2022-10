Potenza militare USA: ruolo ingrato, ma cruciale

Il principale canale televisivo indiano WION ha recentemente riferito che il complesso industriale militare americano è il più grande vincitore della guerra in Ucraina. Ha sottolineato che l’attore predominante nello spettro globale degli armamenti rimangono gli Stati Uniti, che rappresentano quasi il 40% delle esportazioni globali totali del mondo dominate dai suoi cinque principali produttori di armi. L’argomento principale è che ogni volta che c’è un conflitto importante o una tensione crescente, il complesso militare sarà il beneficiario diretto, accusato di essere ossessionato dall’aiutare ad armare l’Ucraina per respingere l’aggressione di Mosca. Fissare la causa principale all’avidità e alla ricerca nascosta del guadagno del complesso militare come fattore ultimo nelle guerre e nei conflitti globali senza fine manca l’intera architettura della comprensione dei conflitti e della politica internazionale.

Elevando la criticità e la sfera di influenza delle iniziative militari e dei presunti guadagni sia allo stato che al suo complesso militare, si rischia di aggirare la dicotomia di base tra potere e scopo nella politica globale e nel valutare l’intenzione e l’orientamento dello stato. Nell’evidenziare che tutti i soldi per finanziare la guerra in Ucraina vanno nelle tasche degli appaltatori della difesa, con atteggiamenti apparentemente impenitenti, la narrazione è stata completamente spostata dai fatti e dalle realtà di base della progressione del conflitto, in particolare la guerra in Ucraina.

La percezione e la narrativa sono state spostate su quella che cerca di collocare l’Occidente, gli Stati Uniti e l’industria bellica della difesa come istigatori che sono felici di prolungare e persino creare tensioni regionali e globali ritenute vitali per sostenere le loro operazioni e profitti. Il dominio delle guerre e dei conflitti non è così facilmente narrabile e percepito come un principio fisso dell’inevitabilità scientifica. Le cause, gli strumenti e gli aspetti alla base delle decisioni e dei conflitti variano e spesso, quando si decifrano quali sono i fattori di sostegno a lungo termine che prolungano le guerre, l’Occidente e i suoi interessi militari generali vengono accusati come la causa prevalente. I casi dell’Afghanistan, del Vietnam, dell’Iraq e del Medio Oriente irrisolto e del clima di sicurezza dell’Africa sono stati indicati come le realtà nascoste e l’agenda di un potere schiacciante e l’influenza di uno stato profondo che è dettato, gestito e finanziato da questo potente complesso industriale militare.

Questo pretesto e questa narrazione sono stati gettati in primo piano come una facile via di individuazione e nel dipingere una nuova realtà e giustificazione nel deformare le credenze e giocare la carta della vittima per i conflitti e le aggressioni inflitte. Nel caso dell’Ucraina, la verità e la realtà rimangono un quadro chiaro, ma sono state inquadrate con successo nell’attribuire la causa e la colpa all’Occidente e agli Stati Uniti nello spingere Mosca ad agire per pura necessità difensiva come risultato dei decenni lunga provocazione.

Il sistema in atto in America e in Occidente, in particolare la piattaforma di controllo e bilanciamento aperta, trasparente ed efficace e il senso di responsabilità creano una prima barriera preventiva di ulteriore deterioramento delle aggressioni incontrollate e senza ostacoli e dell’istigazione al conflitto, inclusa la pervasione di armi e armi di distruzione di massa. Questo spettro di autocontrollo e responsabilità nei confronti dello stato, del pubblico e dei funzionari riflette la volontà e il rispetto di regole e norme, di essere ritenuti responsabili e di riallinearsi alle aspettative statali e globali. Le vendite e le esportazioni di armi sono anche guidate dalla comprensione scritta e non scritta e dalle esigenze degli stati acquirenti coinvolti, dove queste armi e sistemi di difesa sono approvati dopo un lungo processo di dibattiti e deliberazioni a vari livelli, incluso il processo di revisione delle vendite di armi del Congresso.

I fattori coinvolti che saranno esaminati includono l’impatto e le implicazioni a lungo termine sulle vendite, le condizioni e i criteri fissati sullo scopo e i potenziali rischi e danni alle parti identificate, nonché i fattori dei diritti umani e la registrazione dei processi di rispetto della legge. Le vendite di armi sono spesso e prevalentemente approvate per l’ultimo scopo generale di difendere la libertà, la democrazia e fungere da deterrente per sfidare i poteri che intendono minare questo pilastro. Il trasferimento di armi a Taiwan e all’Ucraina rimane l’apice di questo dominio, dove l’America rimane l’unica potenza in grado sia per merito che per spirito di scoraggiare aggressioni e modifiche all’ordine basato sulle regole.

Servendo da deterrente per ulteriori violazioni e rischi di conflitti e per salvare vite umane da regimi brutali, ha uno scopo più alto e viene fornito con un processo rigido e parametri di supervisione in atto per ridurre e prevenire abusi. Per Pechino e Mosca, le loro esportazioni e penetrazione di armi sono state estese, specialmente nelle regioni e negli stati che non hanno opzioni migliori. Sia la Russia che il vantaggio comparativo della Cina è stato che sono in grado di offrire tecnologia militare avanzata a prezzi relativamente bassi. Le regioni primarie includono l’Asia meridionale, il sud-est asiatico, il Medio Oriente e l’Africa. Di pari importanza è la loro volontà di vendere le armi, inclusi carri armati e jet da combattimento, a stati che hanno record carbonizzati e statura di governi, compresi quelli che sono soggetti a sanzioni dall’Occidente per le loro violazioni dei diritti umani. Questi stati sono spesso in contrasto con gli Stati Uniti e continuano a perseguire queste armi principalmente per gli interessi e la sopravvivenza del loro regime, senza scrupoli a prenderle da Mosca e Pechino che a loro volta offrono prontamente. La Cina sta cercando clienti in tutto il mondo e ha compiuto grandi progressi in termini di tecnologia delle sue armi, con la possibilità di aggiornare e allo stesso tempo offrire a un prezzo inferiore, il che rende le armi cinesi attraenti per molti Paesi.

L’eventuale destinazione finale di queste armi e armi non è garantita, il che crea ulteriori vulnerabilità e implicazioni che alimenteranno maggiori rischi e impatti sulle comunità e peggioreranno il record di diritti umani e libertà.

Nel sostenere le regole e l’ordine e prevenire aggressioni e minacce alla pace e alla libertà, una deterrenza credibile, efficace e rispettata è la prima frontiera, insieme alla diplomazia. La mancanza di questo in qualsiasi forma inviterà l’anarchia e le minacce all’ordine basato sulle regole. Per l’America, il suo più grande deterrente al proprio potenziale errore di danneggiare la pace e la stabilità attuali è la propria autocorrezione, autorealizzazione e autodeterminazione a cercare il miglior percorso da seguire e a modificare modi e autocorreggersi attraverso la sua democrazia consolidata e radicata responsabilità. Il secondo livello di deterrenza sarà la minaccia esterna di ritorsioni e il secondo attacco, guidato dalla dottrina della distruzione nucleare (MAD) dell’annientamento nucleare, che rimane un deterrente credibile per tutte le potenze. Tuttavia, nelle migliori condizioni, l’autodepressione di uno stato basata sui suoi principi e valori è il massimo denominatore e sicurezza nella prevenzione di conflitti e guerre.

Anche se dovessimo mettere da parte la prima piattaforma di autocorrezione e deterrenza, sosteniamo la potenza rivale migliorando i suoi obiettivi militari e l’escalation degli armamenti solo per garantire la sua capacità di deterrenza e per agire da controllo ed equilibrio per l’altra potenza, sapendo che che l’altro potere è allo stesso tempo trattenuto e rispettato dal proprio sistema di autocontrollo, democrazia e rispetto delle regole? Per Cina e Russia, la deterrenza e la barriera più impattanti alle loro tendenze e potenziali intenzioni di conflitti e azioni più bellicose sarà la forza e il potere di deterrenza capace degli Stati Uniti, il che riassume l’equazione del motivo per cui gli Stati Uniti svolgono un ruolo innegabilmente cruciale per pace e stabilità nel mondo. Riporta l’annoso dibattito su chi è il partito più “malvagio”, uno che affronta e resiste a dittatori brutali o stati che danneggiano il proprio popolo e minacciano la libertà e la vita, o uno che non fa nulla in superficie ma continua difendere il sistema e sostenere la radicata spinta autoritaria e oppressiva?

Quando arriva il momento critico, una superpotenza globale deve difendere una causa globale che trascende la propria causa nazionale, per puro obbligo, profonda convinzione morale e senso del dovere nei confronti del potere che possiede. Viene fornito con la disponibilità a rinunciare ad alcuni segmenti di auto-beneficio per il quadro più ampio di maggiori ritorni per l’umanità e le civiltà. Un compito potente e ingrato, ma un dovere che risuona attraverso credo, nazionalità e religioni. In mancanza di questa credibilità del potere e della capacità di scoraggiare e far rispettare, Mosca potrebbe essersi avventurata ulteriormente in Europa, Pechino potrebbe aver creato a lungo potenti bastioni in tutto il mondo e riconquistare Taiwan con la forza, e Pyongyang potrebbe fare lo stesso contro Seoul, che guida tutti all’anarchia globale e alle guerre importanti prolungate con un tributo inimmaginabile sulle sofferenze umane.

Potrebbe sembrare un vecchio cliché, ma la verità rimane inflessibile e che un sistema collaudato di conservazione della pace e un’architettura delle relazioni internazionali basata su regole che ha mantenuto l’ordine e la pace globali per quasi un secolo devono continuare a essere protetti. Perché il mondo è stato troppo compiaciuto o ignorante del dividendo della pace di cui abbiamo goduto per decenni, a nostre spese future.