Post-Qatar 2022: una roadmap per gli attivisti

Qatar 2022 ha messo a tacere il mito della separazione tra sport e politica.

Come in Qatar, è probabile che i diritti umani, dei lavoratori e LGBT siano a sinistra, a destra e al centro mentre altri Stati del Golfo e del Nord Africa si spostano al centro della scena come ospiti e offerenti di alcuni dei più importanti mega eventi sportivi del mondo, il 2030 World Cup e le Olimpiadi del 2036 e i principali tornei asiatici, tra cui la Coppa d’Asia e i Giochi asiatici.

Per la FIFA, sostenere la finzione di una separazione tra sport e politica sarà sempre più percepita come una farsa. Allo stesso tempo, le decisioni dell’organismo mondiale del calcio su quali proteste siano legittime durante una Coppa del Mondo, come in Qatar (LGBT, sì, Iran con riserva) , saranno viste come politiche.

La Coppa del mondo per club FIFA 2023 in Marocco a febbraio e la partita asiatica dello stesso anno in Qatar non sono alla pari della Coppa del mondo in termini di portata globale. Tuttavia, sono cartine di tornasole sia per gli host che per gli attivisti.

La reattività dei Paesi ospitanti alle critiche degli attivisti sulla loro adesione ai diritti umani, dei lavoratori e LGBT indicherà fino a che punto l’immagine è il motore principale di chi ospita gli eventi.

In tal modo, i tornei del Marocco e del Qatar, e eventi simili nella regione programmati per la fine del decennio, metteranno alla prova anche la validità delle nozioni secondo cui il riciclaggio della reputazione o il lavaggio dello sport , uno sforzo per distrarre dai record dei diritti offuscati, è il motivo per cui gli autocrati ospitano i tornei.

Infine, la reattività fornirà informazioni su quali segmenti dell’opinione pubblica globale interessano agli host autocratici, dato che gli attivisti influiscono principalmente sul sentimento pubblico nei paesi democratici in cui i media riportano le loro campagne che affrontano l’abuso dei diritti.

Un fattore determinante dell’efficacia degli attivisti sarà la loro volontà di prendere le distanze dai critici il cui posizionamento non è una preoccupazione per il raggiungimento e la difesa dei diritti, ma è definito da pregiudizi e fanatismo.

Inoltre, i prossimi eventi suggeriranno quali lezioni gli attivisti hanno imparato dalla loro campagna durante i 12 anni che hanno preceduto il Qatar, che ha ospitato con successo uno dei Mondiali più entusiasmanti nella storia del torneo.

La pressione degli attivisti ha prodotto un significativo miglioramento dei diritti dei lavoratori in Qatar, anche se i miglioramenti e l’attuazione delle riforme non sono stati all’altezza delle loro richieste. Ma questo non basta.

Di conseguenza, la campagna per migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori migranti in Qatar inquadra ciò che può essere realizzabile quando si tratta di questioni molto più complesse e culturalmente sensibili che, a differenza del lavoro, evocano passioni profonde come il genere e diversità sessuale.

Il Qatar indica quali riforme possono intraprendere le autocrazie, in particolare negli stati a maggioranza musulmana; quali compromessi sono possibili per migliorare il benessere dei gruppi discriminati o privati ​​del diritto di voto, anche se non raggiungono il pieno riconoscimento dei diritti; e quali aree non si prestano a compromessi.

Prendiamo i diritti politici. Le libertà di espressione, i media e l’assemblea sono indivisibili. O ci si può esprimere e organizzare, oppure no. È in bianco e nero. Non c’è via di mezzo.

I diritti dei lavoratori sono un qualcosa di diverso. La possibilità di cambiare liberamente lavoro, viaggiare, cercare un risarcimento normativo e legale per gli abusi dei datori di lavoro; godere di condizioni di lavoro e di vita adeguate; esigere il rispetto dei diritti; avere un salario minimo come parametro di riferimento; ed eleggere i rappresentanti del consiglio dei lavoratori, se attuati in modo adeguato, migliorano in modo significativo le circostanze immediate e la qualità della vita di un lavoratore.

Le richieste di sindacati indipendenti, il diritto di sciopero e la contrattazione collettiva sono legittime e appropriate, ma è improbabile che siano negoziabili perché implicherebbero o aprirebbero la porta a un cambiamento di un sistema politico autocratico, se non a un cambio di regime.

Se sono consentiti sindacati indipendenti, perché non partiti politici e gruppi di pressione? Se gli scioperi sindacali sono legali, dovrebbero esserlo anche le proteste e le manifestazioni. Se la contrattazione collettiva è un appuntamento fisso, perché altri gruppi non dovrebbero essere in grado di spingere per i diritti collettivamente?

Queste sono questioni che sfidano la natura dell’autocrazia. Naturalmente, non c’è niente di sbagliato in questo; anzi. Tuttavia, gli attivisti dovranno tenere presente che è probabile che i lavoratori desiderino inizialmente miglioramenti immediati nelle loro condizioni di lavoro e di vita, e solo una volta raggiunti questi saranno più preoccupati per i diritti politici.

Una logica simile si gioca su questioni socialmente controverse, in particolare i diritti LGBT, dove la politica del governo è allineata con il sentimento pubblico. Con le popolazioni musulmane e protestanti in Africa profondamente ostili ai diritti LGBT, gli attivisti dovranno essere creativi nel cercare di cambiare le circostanze di una comunità.

Una potenziale tattica potrebbe essere quella di basarsi sulle posizioni di studiosi musulmani credibili, anche se spesso controversi, come il tunisino Rached Ghannouchi, un politico e pensatore islamista, e Salman al Audah, un eminente e controverso religioso che ha languito per anni in un paese saudita prigione.

I due denunciano l’omosessualità come peccato ma negano alle autorità temporali e religiose il diritto di intraprendere azioni punitive. Invece, posizionano l’omosessualità come un peccato per il quale i praticanti dovrebbero essere ritenuti responsabili nella prossima vita.

Parlando nel 2015, Ghannouchi ha dichiarato: “Non approviamo. Ma l’Islam non spia la gente. Preserva la privacy. Ognuno conduce la sua vita ed è responsabile davanti al suo creatore“.

Al-Audah ha sostenuto che “anche se l’omosessualità è considerata un peccato in tutti i libri sacri semitici, non richiede alcuna punizione in questo mondo. Uno dei fondamenti dell’Islam è la libertà dell’uomo di agire come vuole. Ma bisogna anche assumersene le conseguenze”.

Al-Audah ha continuato dicendo che “gli omosessuali non stanno deviando dall’Islam . L’omosessualità è un peccato grave, ma quelli che dicono che gli omosessuali deviano dall’Islam sono i veri deviatori. Condannando a morte gli omosessuali, commettono un peccato più grave dell’omosessualità stessa”.

La loro è una formula che non legalizza né legittima l’omosessualità né rimuove lo stigma. Ma evita la criminalizzazione e migliora significativamente la vita dei membri della comunità LGBT.

Si basa su accordi in paesi a maggioranza musulmana come l’Indonesia e la Turchia, dove l’omosessualità non è stata messa al bando ma rimane socialmente difficile e impegnativa, così come l’approccio del Qatar “non chiedere, non dire” durante la Coppa del Mondo 2022 che è stata radicato nell’atteggiamento dell’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nei confronti dei membri della comunità LGBT nell’esercito.

È probabilmente un trampolino di lancio significativo verso il pieno riconoscimento dei diritti LGBT in un mondo musulmano in cui il successo può essere raggiunto solo passo dopo passo.