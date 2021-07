Quando il Regno Unito è stato colpito dal primo focolaio di coronavirus, non riuscivo a staccare gli occhi dagli scaffali vuoti del supermercato del mio quartiere, vuoti perché le persone stavano accumulando merci. Avevo letto di “acquisti di panico” in altri paesi, ma non ero preparato ad assistere a tali scene. Quegli scaffali vuoti sono diventati un promemoria permanente di quanto le persone fossero spaventate dall’impatto del COVID-19, dal confinamento e dalla paura di non essere in grado di nutrire se stesse e le loro famiglie mentre erano rinchiuse in casa. La prima cosa a cui ho pensato è stata una piaga biblica di locuste. Era come se uno sciame avesse preso d’assalto il negozio e avesse spazzato via tutti i prodotti di base del negozio di alimentari di famiglia: farina, pasta, pane, rotoli di carta igienica e altri elementi essenziali.

Altri ricordi ancora più visibili e tangibili della pandemia di coronavirus sono stati i barattoli di gel igienizzante, la nuova esperienza di indossare mascherine e il mantenimento della distanza sociale. Era nostro obbligo sociale e nostra responsabilità nella lotta al virus, e con questo siamo riusciti a ridurre i tassi di contagi e di ricoveri ospedalieri.

In fila per comprare da mangiare con mio figlio tredicenne, mentre ai clienti veniva ordinato di entrare e uscire dal negozio, ha notato la fila che si estendeva per tutta la lunghezza del parcheggio, in lontananza i dipendenti erano cercando di tenere, nei cestini e nei carrelli igienizzati e nelle mascherine che tutti portavamo. Mi ha chiesto se avevo mai visto qualcosa di simile prima. Risposi di no, e che speravo di non doverlo rivedere mai più.

Mentre i gel disinfettanti e le mascherine erano visti come essenziali e resi obbligatori, il personale al dettaglio ha lottato per ottenere i dispositivi di protezione individuale (DPI). Questo problema era evidente anche agli operatori sanitari in prima linea negli ospedali e agli operatori sanitari che si recavano nelle case degli anziani. La carenza di personale nei diversi settori è stata una conseguenza della scarsa disponibilità di DPI, ma ha anche influito sul fatto che molti lavoratori hanno dovuto confinarsi dopo essere stati contagiati.

La paura legata alla disponibilità di cibo e altri prodotti di base era diffusa e si è verificata anche di fronte all’accesso alle cure mediche. Era anche preoccupato che gli ospedali non avessero abbastanza personale e dispositivi DPI, medicinali, respiratori, ossigeno e vaccini per curare adeguatamente le persone con Covid-19 (e il resto delle emergenze mediche).

In India di recente, la carenza di ossigeno ha gravemente ostacolato le cure che i servizi di emergenza sono stati in grado di fornire ai pazienti COVID-19 e i letti di terapia intensiva sono stati gravemente limitati. Le stanze di isolamento sono emerse nei vagoni del treno quando gli ospedali hanno esaurito lo spazio per prendersi cura dei pazienti.

Visto che su scala globale si sta svolgendo una delle più grandi campagne di vaccinazione della storia, si teme anche sull’offerta di vaccini. I programmi di immunizzazione sono stati visti come la via d’uscita dalla pandemia, il modo per riportare le società e le economie al punto in cui erano. Ma l’aumento della domanda in un lasso di tempo così breve non ha precedenti.

Le interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno portato alla carenza di alcuni prodotti si erano già verificate in passato, ma il dibattito è su quali lezioni trarremo da questa esperienza e come cambieremo di conseguenza i nostri metodi.

Sono stato responsabile delle catene di approvvigionamento della farmacia di un grande ospedale universitario nei primi anni 2000. Cose come la carenza di alcuni farmaci o il dover riordinare un prodotto per problemi di qualità erano molto comuni. Abbiamo ricevuto avvisi da organizzazioni regionali e nazionali e abbiamo adottato misure per trovare il lotto interessato e restituirlo o contattare il fornitore per chiedere ulteriori scorte. I sistemi erano sempre pronti a risolvere adeguatamente questi problemi.

Nel 2020, le stesse pratiche sono ancora in vigore, ma ci sono fattori che hanno notevolmente aumentato la frequenza e l’entità di questo tipo di problemi. La globalizzazione delle filiere, la crescita dell’importanza di queste all’interno del settore farmaceutico, la grande espansione del mercato dei farmaci generici (in cui questi non sono più soggetti a brevetto e possono essere prodotti da altre aziende) che ha portato a il lavoro con grandi volumi di farmaci a basso costo, come il paracetamolo…

Tutto ciò ha aumentato la complessità delle filiere farmaceutiche. A questo vanno aggiunti, inoltre, nuovi accordi commerciali (come quelli derivati ​​dalla Brexit), l’entrata in rotazione della nave Ever Given nel Canale di Suez (che ha comportato ritardi nelle consegne) e, ovviamente, la pandemia. Tanti eventi ad alto impatto che hanno la capacità di innescare rischi, e tutti avvenuti nello stesso anno, hanno causato il caos nella fornitura di medicinali e attrezzature associate.

I problemi che affliggono le filiere sono strutturali. La pandemia ha colpito tutte le catene, determinando interruzioni su larga scala nella fornitura di prodotti essenziali per l’attività economica. Ciò include farmaci, legno, abbigliamento o semiconduttori per computer e dispositivi elettronici. Negli Stati Uniti, il deterioramento degli “industrial commons” (la capacità nazionale di produrre beni consumati nel Paese) è stato considerato una delle ragioni dei suddetti problemi di filiera. Gli Stati Uniti hanno invocato il Defense of Production Act per promuovere e prevenire il trasferimento della produzione di vaccini, contribuendo così allo sforzo nazionale di vaccinazione contro il covid-19.

Locali di produzione industriale sempre più flessibili e pratiche just-in-time adottate dai produttori (acquistare i materiali necessari in tempo sufficiente per produrre il prodotto finale, per evitare l’accumulo di scorte) hanno fatto sì che le aziende dispongano di scorte limitate. nella domanda. Questo spiega perché per un po’ non c’erano rotoli di carta igienica sugli scaffali dei supermercati. Sia nelle operazioni ospedaliere che in altri tipi di operazioni nel settore sanitario, la capacità di accumulare scorte è determinata dalle strutture di stoccaggio, il cui spazio può essere limitato, e dalla fiducia che ci saranno molte consegne giornaliere per mantenere le scorte. . Questo di solito non è un problema quando la domanda del prodotto è relativamente stabile. Tuttavia, la pandemia ha portato a un enorme aumento della domanda globale di molti prodotti sanitari, che all’epoca spiegava la loro diffusa carenza.

Ci sono una serie di pratiche che per decenni sono state considerate prudenti, come evitare che i beni siano legati alle scorte, o la generazione di grandi quantità di rifiuti, che però non sono più efficaci nello scenario attuale. Se a questo si aggiungono la crescente globalizzazione e le filiere che tendono ad essere più lunghe, e che coinvolgono anche un gran numero di attori in molti paesi, si potrebbe dire che tutto ciò ha aumentato i punti di vulnerabilità.

La domanda che dovremmo porci è cosa abbiamo imparato da altre epidemie, pandemie e programmi di vaccinazione. Da un punto di vista medico, ci sono una serie di lezioni chiave relative alla ricerca scientifica, alla comunicazione, alla cooperazione e all’etica. Quindi, sapere quando le informazioni dovrebbero essere condivise (quando, come e attraverso chi) e quali prove scientifiche sono supportate; il lavoro di squadra (che coinvolge politici, autorità sanitarie, medici, scienziati e media), che dovrebbe puntare a facilitare lo svolgimento di tutti questi processi e a svolgerli nel modo più etico possibile.

L’aumento della domanda di DPI nel Regno Unito era già stato anticipato da Exercise Cygnus, ma le sue raccomandazioni non sono state messe in pratica all’inizio della pandemia. L’esercizio Cygnus era una finta gestione di un’epidemia di influenza al suo apice. È stato condotto nel 2016, come un gioco di guerra, e mirava a valutare la capacità di risposta del paese di fronte a una pandemia.

I risultati dell’esercizio hanno evidenziato che il Regno Unito non era sufficientemente preparato per affrontare le esigenze estreme poste da una pandemia. Le aree chiave che hanno suscitato la maggiore preoccupazione includevano la mancanza di piani tattici completi e l’assenza di disposizioni per soddisfare le esigenze di assistenza sociale. Il rapporto ha individuato quattro aree di “apprendimento chiave” e altre 22 “lezioni identificate”, che sono state inviate al governo come raccomandazioni. È stata menzionata la necessità di accumulare scorte di DPI e respiratori.

Le conclusioni dell’Esercizio Cygnus avrebbero dovuto servire a tracciare uno schema generale che ha determinato la risposta del Regno Unito alla pandemia di covid-19. Ma sfortunatamente, quelle lezioni non sono state ascoltate e solo quattro anni dopo è successo il disastro.

Sapevo che c’erano seri problemi nella catena di approvvigionamento dei farmaci quando a dicembre 2019 sono andata in una farmacia dove non c’era paracetamolo. Il paracetamolo è un prodotto molto economico, in quanto medicinale generico viene prodotto in grandi volumi, e quindi dovrebbe avere un’elevata disponibilità. Questo stesso problema è riapparso nel marzo 2020, quando le scorte di paracetamolo sono esplose a causa di molte persone che si automedicavano con loro per combattere i sintomi del covid-19.

La fornitura di vaccini e medicinali durante la pandemia è stata piena di problemi. Il “panic buy” di molte materie prime ha generato un aumento della domanda che, a sua volta, ha portato ad un aumento della capacità produttiva. Questo cambiamento nelle abitudini dei consumatori ha portato anche alla commissione di pratiche criminali come la produzione di vaccini contraffatti contro il covid-19.

Sono aumentate anche le preoccupazioni per l’impatto della carenza di DPI sugli operatori sanitari e per i decessi attribuibili alla carenza.

Nel tentativo di proteggere la sua popolazione, l’India ha adottato misure per tutto il 2020 per vietare l’esportazione di alcuni farmaci usati per combattere i sintomi del COVID-19, come il paracetamolo o il farmaco antivirale Remdesivir. Poiché l’India è il più grande produttore di farmaci al mondo, l’impatto di questa decisione è stato considerevole.

Gran parte del mondo è fortemente dipendente da paesi produttori come l’India o la Cina per la fornitura di prodotti farmaceutici; sono punti deboli in una catena di approvvigionamento globale che è stata interrotta dall’impatto della pandemia. L’India è stata spesso considerata la capitale farmaceutica del mondo, il luogo dove sono sempre disponibili farmaci economici e di qualità. Ma nonostante questo e il volume di vaccini che vengono prodotti anche nel Paese, l’India continua a lottare per fermare la propria escalation di infezioni.

India e Cina hanno cercato di rispondere all’aumento della domanda di questi prodotti pur risentendo, oltre a tutto quanto sopra, della diminuzione del personale, delle chiusure forzate di alcuni centri produttivi per limitare il rischio di trasmissione e da una serie di problemi che ancora persistono per avere accesso alle scorte e per avere determinate capacità logistiche. Tutto ciò ha avuto conseguenze per catene di approvvigionamento globali più ampie; Ha fatto sì che la domanda si spostasse altrove e l’offerta non soddisfaceva le esigenze del mercato.

Le catene di approvvigionamento dei vaccini rappresentano una grande sfida a causa della complessità del prodotto e delle difficoltà derivanti dalla sua distribuzione, distribuzione geografica e dalla necessità di reagire rapidamente e dare priorità alle forniture. Questi sono fattori importanti nel processo decisionale durante lo sviluppo dei vaccini, la progettazione dei programmi di vaccinazione e la distribuzione delle forniture. La risposta al covid-19 è stata quella di creare 12 miliardi di vaccini entro la fine del 2021. Ciò è stato in parte fatto sulla precedente infrastruttura, ma con l’ulteriore sfida di creare un vaccino efficace (per i precedenti coronavirus non sono stati sviluppati vaccini così rapidamente) .

Questo enorme compito è stato possibile grazie all’intenso intervento degli Stati, agli investimenti in ricerca e sviluppo e all’esistenza di impianti di produzione.

Lo sviluppo relativamente rapido del vaccino contro l’influenza stagionale ha significato che, quando è apparso il coronavirus, il suo vaccino è stato prodotto in un breve periodo di tempo. Il processo di sviluppo di un vaccino può richiedere fino a dieci anni, ma una volta completato il sequenziamento genetico del coronavirus, potrebbe iniziare la creazione del vaccino. Quello Oxford / AstraZeneca è stato messo in vendita solo dieci mesi dopo.

Alcune epidemie hanno epidemie anno dopo anno perché le popolazioni colpite non hanno accesso a medicinali e vaccini adeguati. Malattie come il covid-19 non rispettano i confini. La questione, quindi, è ottenere un’equa distribuzione di farmaci e vaccini per evitare un aumento dei tassi di trasmissione globali.

I paesi che hanno accesso ai vaccini (o tramite contratti o perché hanno la capacità di produrli da soli) hanno mostrato una grande tendenza ad accumularli, al nazionalismo e al protezionismo. Hanno esportazioni limitate per proteggere i loro abitanti o per adempiere a determinati contratti. Esiste un meccanismo globale per garantire un accesso equo ai vaccini covid-19, COVAX. Tuttavia, l’iniziativa ha avuto meno successo del previsto ed è stata in grado di destinare solo lo 0,3% di tutti i vaccini prodotti ai paesi a basso reddito. Inoltre, di questi vaccini, il 75% è stato somministrato a soli dieci paesi.

Raggiungere l’equità quando si tratta di vaccini è una questione spinosa.

L’accesso a DPI, respiratori, ossigeno e altre attrezzature necessarie agli operatori sanitari in prima linea per prendersi cura dei pazienti ha creato enormi problemi per questo gruppo in tutto il mondo. Sono stati messi a grande rischio, mentre affidavano loro cure. La domanda di DPI era così grande che c’era una carenza a livello mondiale; una situazione che richiedeva una soluzione rapida. Tra il 2020 e il 2021 si è registrato un forte aumento della produzione di DPI. All’inizio le priorità erano la sicurezza e la funzionalità, ma in seguito è stato adottato un approccio più sostenibile ea lungo termine. In questo momento, viene posta maggiore enfasi sull’aumento della sicurezza e della protezione offerte da queste squadre.

La corsa alla produzione e fornitura di articoli con una componente tecnologica più elevata, come i respiratori, ha dato vita a nuove forme di cooperazione commerciale e ha consentito livelli di innovazione più elevati. In Spagna, nel 2020 sono emersi decine di progetti per progettare respiratori artificiali open source a basso costo.

Alcune organizzazioni hanno risposto all’urgente necessità di fornire prodotti che scarseggiavano. Pertanto, alcune aziende che non avevano mai prodotto prodotti medici o sanitari hanno adattato i loro processi di produzione per poterlo fare. Brewdog, un birrificio, ha dimostrato come alcune aziende potrebbero adattarsi al nuovo scenario modificando i loro processi di produzione per produrre gel igienizzante per le mani.

Innovazione, creatività e un’adeguata assunzione di rischi hanno portato alcuni paesi a prendere l’iniziativa quando si trattava di vaccini. Niente di tutto questo è stato facile per l’Unione Europea, che di conseguenza ha subito ritardi nella consegna delle sue forniture di vaccini; una situazione che ha generato tensioni politiche con il Regno Unito. La preoccupazione per il suo basso tasso di vaccinazione ha portato l’UE a richiedere al governo britannico di esportare i vaccini Oxford / AstraZeneca per rafforzare la sua campagna di vaccinazione, cosa che Londra ha rifiutato.

Il governo britannico esporterà i vaccini Oxford / AstraZeneca per rafforzare la sua campagna di vaccinazione, cosa che Londra ha rifiutato.

El gobierno del Reino Unido exportará vacunas de Oxford / AstraZeneca para reforzar su campaña de vacunación, que Londres ha rechazado.

governo britannico per esportare i vaccini Oxford / AstraZeneca per sostenere la sua campagna di vaccinazione, qualcosa di Londra ha rifiutato.

El gobierno británico exportará vacunas de Oxford / AstraZeneca para apoyar su campaña de vacunación, algo que Londres se negó.

E nel frattempo, la frustrazione per la gestione delle consegne di vaccini da parte dell’UE ha portato alcuni dei suoi paesi membri ad accettare di concordare la propria fornitura di vaccini direttamente con i produttori.

Ma mentre alcuni paesi riferivano apertamente quali vaccini avevano acquistato e in quali quantità, non c’era molta trasparenza sui programmi di consegna. L’espansione delle fabbriche per rispondere all’aumento della domanda di vaccini ha portato a ritardi nella produzione e nella consegna delle azioni Moderna, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech all’inizio del 2021.

La posizione strategica delle strutture in cui la produzione è segmentata (cioè i vaccini sono prodotti in più sedi) può limitare problemi come il rischio di contaminazione durante il processo di produzione. Inoltre, questo aumenta la resilienza della catena di approvvigionamento. AstraZeneca ha deciso di diversificare ampiamente i suoi rischi di produzione, poiché per la produzione dei suoi 2,9 miliardi di dosi di vaccino ha firmato contratti con 25 aziende in 15 paesi. Nonostante negli Stati Uniti ci fossero due aziende coinvolte nel processo di produzione del vaccino che condividevano la stessa fabbrica, la loro produzione è stata interrotta per timori di contaminazione incrociata.

Quando colpisce una pandemia, ci sono altri materiali, come fiale di vetro o alcuni tipi di tubi e sacchetti di plastica, anch’essi essenziali. Con l’aumento della produzione di medicinali e attrezzature, è aumentata anche la necessità di imballaggi e contenitori per lo stoccaggio. Gli Stati Uniti hanno nuovamente invocato una delle sue leggi per conservare i materiali di base per la produzione nazionale di vaccini. Questa decisione potrebbe aumentare la carenza globale di questi materiali, sebbene i divieti siano stati revocati di recente. Un altro collo di bottiglia del sistema, i momenti di riempimento e confezionamento, in cui il liquido del vaccino viene introdotto nelle fiale e poi nel confezionamento per la distribuzione, ha ricevuto recentemente un impulso da aziende che hanno sviluppato dispositivi di iniezione che dovrebbero essere in grado di aumentare i volumi di produzione .

Guardando al futuro, vediamo alcune aree in cui si concentrano le nostre preoccupazioni e su cui dovremmo enfatizzare durante la progettazione delle nostre catene di approvvigionamento, tutte con l’obiettivo di raggiungere una maggiore stabilità e un migliore accesso alle forniture di base.

Tornando alle basi. Al culmine della pandemia, fornire risposte rapide era la priorità. Dopo aver forzato le marce per sopravvivere e adattarsi al nuovo scenario, e dopo gli sforzi per evitare che l’economia sprofonda, in questo momento bisogna valutare lo stato delle aziende e delle filiere. I cambiamenti nelle strategie, nelle pratiche e nelle relazioni con i fornitori, l’introduzione di nuove tecnologie e l’impostazione di modelli ad hoc potrebbero non essere una buona soluzione permanente. Ora è il momento di rivedere e riprogettare tutti questi processi e sistemi.

Le aziende possono analizzare i prodotti che acquistano e dove vengono fabbricati e simulare scenari di interruzione della catena di approvvigionamento per identificare e rafforzare i propri punti deboli. Ciò fornirebbe informazioni su quali prodotti dovrebbero essere stoccati (a causa della loro scarsità o difficoltà di trasporto) e quali possono essere acquistati localmente, il che richiederebbe livelli di stock inferiori o uno stock minimo che segue la logica del “just to weather”. Il rapido sviluppo dei vaccini è un promemoria temporaneo dell’importanza della ricerca sanitaria e di un’adeguata capacità di produzione all’interno delle aziende farmaceutiche. Investire nell’industria farmaceutica e finanziare la ricerca sono essenziali per migliorare la nostra capacità di rispondere a future pandemie.

Prepararsi ad essere coraggioso e a correre dei rischi. La pandemia ha cambiato le nostre vite e il nostro modo di lavorare e di essere. Quello che prima funzionava potrebbe non funzionare più. Abbiamo assistito a grandi esempi di resilienza quando si parla di innovazione, ricerca di nuove soluzioni, progettazione di nuove tecnologie, ricerca di nuovi fornitori per eliminare i colli di bottiglia e logica flessibile per ridisegnare le supply chain. Ad esempio, Unilever ha scelto di dare la priorità alla preparazione di cibi preparati e prodotti per la pulizia delle superfici e ha rafforzato i suoi marchi di articoli per l’igiene personale di fronte alla crescente domanda in queste aree. Conoscere i punti in cui c’è più rischio e cercare di mitigarli è fondamentale per la sopravvivenza di qualsiasi azienda.

La configurazione della filiera. Le organizzazioni si sono sforzate di globalizzare le proprie catene di approvvigionamento per qualificarsi per nuove opportunità di business, aumentare la propria reattività e massimizzare la propria presenza globale. Ma questo ha funzionato contro di loro durante la pandemia, portando sul tavolo debolezze e fratture che hanno aumentato le vulnerabilità delle imprese. Quindi, dobbiamo aprire il dibattito sul fatto che alcune delle lezioni di questa pandemia debbano pensare a livello globale ma agire a livello locale, delocalizzare la produzione e accorciare le catene di approvvigionamento. Queste linee guida sono state ciò che ha permesso ai diversi paesi di avere la propria capacità di produzione di vaccini. La fornitura di DPI è stata una questione chiave durante la pandemia e anche la capacità di produrli localmente era essenziale.

Alleanze nuove ed esistenti. Il biennio della pandemia (2020-2021) ci ha permesso di imparare molto sulle collaborazioni aziendali. Questo tipo di relazioni è stato sottoposto a molte pressioni e non tutte sono sopravvissute. Sapere perché alcune collaborazioni di anni si sono rotte e altre hanno preso il volo sarà una conoscenza fondamentale. Riconoscere il valore di essere creativi nello stabilire relazioni con nuovi partner, ridurre l’importanza dei costi come riferimento principale per fare impresa e cercare di lavorare in modo più intelligente sarà anche una buona lezione per chi sopravvive alla pandemia. Le partnership che sono state stabilite per la produzione di vaccini, il riempimento e il confezionamento di fiale (Sanofi, Merck, GSK, Pfizer) sono stati eccellenti esempi di cooperazione.

Lavorare sulla resistenza del sistema. La pandemia ha colpito tutti i settori della società. Per far fronte alle future pandemie e alle interruzioni della catena di approvvigionamento su larga scala, dobbiamo essere più forti, più resilienti e più agili. Ciò dipende in gran parte dal miglioramento dei processi produttivi, dalla capacità di innovazione, dalla formazione, dalle infrastrutture di sistema e dalle tecnologie. Le lezioni che abbiamo imparato dalle pandemie ed epidemie passate saranno anche fondamentali per migliorare la nostra capacità di rispondere alle emergenze.

Imparare da altre catene di approvvigionamento. Le catene di approvvigionamento di vaccini e farmaci, dalla creazione del prodotto alla consegna ai pazienti, sono molto complesse. E le difficoltà che possono sorgere intorno a loro, come problemi di comunicazione, identificazione dei rischi o aggiunta di nuovi fattori sono comuni e possono essere ugualmente applicate alle catene di approvvigionamento in altri settori. Da queste altre catene possiamo apprendere i loro meccanismi di risposta e adattamento e anche cercare di imitare i loro livelli di agilità. La logistica della spedizione degli aiuti umanitari, o la logistica delle merci deperibili, offrono lezioni preziose. Amazon potrebbe diventare un distributore di farmaci in futuro e le catene di fornitura di vaccini potrebbero essere ispirate dal successo dell’azienda, anche se la produzione sarà sempre nelle mani di aziende specializzate.

La psicologia della filiera. Una lezione essenziale dalla pandemia è capire come hanno agito le parti interessate della catena di approvvigionamento durante questo periodo. Le abitudini di acquisto dei consumatori hanno avuto un impatto negativo su alcune catene, mentre per altre, l’acquisto di panico ha portato a una grande crescita del business, invece di dover chiudere. Per sopravvivere al lockdown, i consumatori hanno acquistato più prodotti del solito. Una migliore comprensione delle dinamiche della catena di approvvigionamento e del comportamento dei consumatori migliorerà la progettazione della catena di approvvigionamento.

La pandemia è stata del tutto inaspettata per le nostre catene di approvvigionamento, causando un grande caos. Questo è stato incredibilmente dannoso per alcune aziende, ma ha costretto altre ad adattarsi e cambiare, nonostante i danni che ciò avrebbero provocato loro. Simile a come il COVID-19 persistente colpisce alcuni pazienti, ci vorrà del tempo prima che le catene di approvvigionamento riacquistino la loro vecchia forza (o, almeno, per raggiungere la loro nuova normalità). Abbiamo ancora molto da imparare su come si sono comportate le catene durante la pandemia per ridurre l’impatto delle interruzioni nelle forniture di beni di prima necessità come medicinali e vaccini. Tutti questi dati ci stanno aspettando per analizzarli e applicarli, e ce ne saranno molti altri in futuro. Speriamo di poterne fare buon uso.

Traduzione dell’articolo ‘Cómo mejorar las cadenas de suministro de vacunas y equipos médicos’ da ‘The Conversation’