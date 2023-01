Post-Benedetto XVI: vita più complicata per Francesco

Beninteso, non sono né un ‘vaticanista’, né un super-giornalista, super-informato di tutto a cominciare dalla ‘secrete cose’ e naturalmente conoscitore approfondito della filosofia del cristianesimo, di quella di Papa Ratzinger, delle ingenuità di Papa Francesco, eccetera. Da persona, quindi, comune e con tutto il rispetto per il morto e per il vivo, mi limiterò a pochissime considerazioni ‘in superficie’x

Sbaglierò, verosimilmente diranno, ma innanzitutto c’è una premessa da fare: mai come in questi anni dopo la ‘rinuncia’ al pontificato, la figura di Ratzinger ha brillato e lo deve alla generosità e all’intelligenza politica, ma profondamente umana e colta di Papa Bergoglio. Ratzinger non credo lo abbia nemmeno compreso, forse in questi ultimi mesi, e certo non lo hanno aiutato a comprendere i suo ‘aiutanti’ a vario titolo, l’ambiguo e oscuro Gänswein in particolare.

Guardiamo bene. Sarà per umiltà, per pudore, per santità, per bontà che Ratzinger si è dimesso, volutamente schiaffeggiando gli astanti, perché lo ha detto in latino a molti che, magari Cardinali, non hanno subito capito … si vabbè, il latino, la lingua della Chiesa, la lingua sacra, ma insomma, fino a un minuto prima, parlava italiano!

Ma siccome io sono una persona comune, che spesso legge i giornali, ho la sensazione che piuttosto che di umiltà e santità, potrebbe essere utile parlare semplicemente e molto più ‘umanamente’ di vigliaccheria delle dimissioni. A proposito delle quali, molto si è discusso per negare (perché così si fa da noi) la somiglianza di quella vicenda con l’altra (identica, direi) di Celestino V, Pietro da Morrone, che dopo essere stato eletto, probabilmente da un Collegio cardinalizio diviso molto e frustato da una sua lettera contro … i Cardinali, si trova nelle mani dei francesi, poi di altri, sballottato qua e là e alle prese con una Chiesa allo sfascio (da ciò, mi pare, quella lettera) finché consigliato dal … suo successore Bonifacio VIII, non si dimette.

Ecco fin qui, a parte il ‘consiglio’ però venuto dall’interno del Vaticano pare, la storia a me pare identica e anche molto umana: non ce la faccio, grida Celestino, come Ratzinger. Ma quest’ultimo sa di dover ‘coprire’ scandali economici e sessuali, deviazioni varie e non se la sente di farlo … forse sospetta o sa, che anche qualcuno dei ‘suoi’ è tra loro.

Ma è fortunato, perché trova al suo fianco un nuovo Papa, attento, intelligente, che conosce (in parte) i problemi della Chiesa, anche se non è sulle posizioni ‘destrorse’ di Ratzinger. E lo fa dandogli luce, non oscurandolo, alloggiandolo in Vaticano, con tutti gli onori, lasciandogli accanto quel Gänswein, che oggi dice che è stata colpa del diavolo … e non solo. Roba, diciamolo con un pizzico di ironia, roba da Dan Brown!

Francesco, diversamente dal suo predecessore, lo ha ospitato a casa sua, con tutti gli omaggi possibili. Ma lui, Ratzinger, forse smettendola solo alla fin della sua vita, non ha mai mostrato segno di rispettare quella disponibilità: quasi fossero colpa di Francesco e non della sua vigliaccheria le dimissioni. Anzi, fin dall’inizio ha fatto sapere che lui stava lì, ma non a fare nulla, tanto da definire cortesemente scritti di e per il Papa, ‘paginette’ che non aveva il tempo di leggere, mantenendo i contatti con la parte più oscurantista della Chiesa a cominciare da quella affaristica e sessualmente non proprio innocente degli USA da dove arrivano dossier puntualmente di attacco a Francesco, fino al Gänswein, che oggi lamenta di avere avuto un incarico solo sulla carta e, a parte il diavolo, non ha di meglio da dire che Francesco ha ‘dispiaciuto‘ moltissimo l’Emerito, riportando la messa alla lingua locale, piuttosto che al latino … un’opera di modernità, contro il ritorno alla Chiesa per definizione santa e infallibile, e che sussurra ‘non fa nulla’ di fronte a certe abitudini sessuali: anzi, lo sussurra in latino.

Capisco bene che queste righe possono essere lette come un attacco a Ratzinger. Niente affatto, anzi, per citare Francesco chi sono io per criticare Ratzinger? Del qual, però, non posso mai dimenticare, l’ho fisso da anni nel cervello, quel sorriso contento mentre accudiva papa Wojtila ammalato e poi morente, parlava in suo nome, si preparava ad essere eletto Papa: mai elezione fu più prevedibile. E confermata, quando sul balcone di San Pietro, si è mostrato sorridente alla folla e ha alzato le mani e se le è strette in seno di vittoria … come i calciatori!

Rileva giustamente Aldo Cazzullo (grande firma, ecc., ecc., ecc.) che sa tutto ma talvolta dice cose giuste, che ora Francesco dovrà lavorare assai più del previsto per cercare di tenere insieme la Chiesa, prossima a un vero e proprio scisma, rispetto al quale le dichiarazioni di Gänswein sono una sorta di dichiarazione di guerra. Quel Cazzullo che sottolinea, di nuovo lucidamente, la ambiguità di quel ‘Emerito’ appiccicato a Ratzinger: emerito, dico io interpretando Cazzullo, per dire ‘superato’ o per dire ‘superiore’. Sarà bene, e con urgenza che Francesco dalla sua sedia a rotelle chiarisca una volta e per tutte nel suo significato reale. Non prima di essersi fatto leggere lo scritto in apparizione, lo scritto sicuramente astioso del Gänswein, il cui valore è pari a quello di Harry di Inghilterra, nullo: non comprerò né l’uno né l’altro, e Francesco, spero, anche, tanto gli insulti gli arriveranno lo stesso.

È perciò che condivido l’affermazione, un po’ troppo apocalittica, di Niola quando rileva come oggi si rischia di misurare la forza di Ratzinger morto grazie alla vicinanza con lui morto: del ‘popolo’ come Gänswein: «Ecco perché anche nella società del materialismo spinto e della spiritualità on demand il corpo glorioso resta un’interfaccia con l’eternità» … mamma mia!

Non è un caso che Francesco nella sua omelia abbia citato testualmente (talvolta con sottile, elegante polemica tipicamente da quel Gesuita che è) frasi di Ratzinger, ad esempio quando (Ratzinger) disse: «un continuo consegnarsi nelle mani del Padre suo. Mani di perdono e di compassione, di guarigione e di misericordia, mani di unzione e benedizione, che lo spinsero a consegnarsi anche nelle mani dei suoi fratelli» … non ce lo vedo Gänswein a consegnarsi a checchessia, viste le premesse. E il messaggio è diretto a lui, con le parole del suo ‘capo’. Dedizione orante, spiega infatti Francesco di nuovo con le parole di Ratzinger: «Come il Maestro, porta sulle spalle la stanchezza dell’intercessione e il logoramento dell’unzione per il suo popolo … In questo incontro di intercessione il Signore va generando la mitezza capace di capire, accogliere, sperare e scommettere al di là delle incomprensioni che ciò può suscitare»: quando voleva Ratzinger trovava parole forti e chiare, poi forse nella prassi se ne spaventava e le dimenticava.

E, infatti, Francesco chiosa: «Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo,» e, come se avesse qualche dubbio, chiude «che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita … Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza». Pensa a Gesù o a Ratzinger, o a entrambi? Non certo a Gänswein.

Poi, altri interpreteranno meglio di me e con competenza. Io ripeto solo un’impressione. In cui risalta ancora di più la figura chiara e, sì questa volta sì, umile, ma di Francesco, che illumina, inonda di luce quella dell’ex Papa Ratzinger.