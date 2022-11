Possibile avere un’entrata fissa giocando al casinò?

L’inverno è alle porte e le notizie in merito al rincaro delle bollette di luce e gas si fanno sempre più opprimenti. La maggior parte delle persone comuni, siano esse famiglie o piccole imprese, cerca di trovare una soluzione ai problemi di domani, ma ancora non sono chiare le linee strategiche che intenderà attuare il nuovo Governo.

Sarà quindi possibile affidarsi ad una serie di aiuti per far fronte ad una spesa inaspettata? C’è già chi corre ai ripari senza attendere ulteriormente e pianificazioni volte al risparmio di qualche centinaio di euro al mese si stanno realizzando in ogni dove, in Italia.

Qualcuno ha già disdetto l’abbonamento a qualche piattaforma di streaming, altri hanno iniziato ad approfittare dei bonus sui siti scommesse non AMMS e altri ancora hanno da tempo rinunciato ad uscire la sera. Ma siamo certi che si debba per forza rinunciare a qualcosa, per far fronte alle crescenti difficoltà?

I pro e i contro del gioco d’azzardo

Chi si interroga sui pro e i contro del gioco d’azzardo, molto probabilmente non ritiene in partenza che sia la strategia migliore da seguire per risolvere la problematica delle spese che aumenteranno in futuro. Se da un lato è vero che c’è effettivamente chi riesce a vincere e a garantirsi una quota mensile, dall’altro c’è chi non vince mai o che comunque è in passivo, rispetto a quanto previsto.

Puntare i propri risparmi su Roulette, tornei di poker e tanto altro ancora forse non è il migliore dei modi per avere un’entrata extra, anche se, a leggere le statistiche, la spesa media pro capite per quanto riguarda il nostro Paese è di circa duemila euro l’anno, abbastanza per pagare per intero le bollette.

A volte risparmiare non basta

Tanti anni fa, lasciare i propri risparmi in banca significava avere una piccola somma in più a fine anno. Ora non è più così. I costi per la gestione del conto corrente si mangiano via ogni possibilità di ottenere una piccola percentuale di profitto su quanto depositato.

Lasciare fermo il denaro non è più una soluzione al giorno d’oggi. Varrebbe la pena cercare di investire in azioni o fondi a basso rischio per avere almeno un minimo guadagno. Gli istituti di credito offrono soluzioni di questo tipo e vale la pena approfondire un po’ il discorso, magari prendendo appuntamento direttamente in sede per poter aderire al progetto migliore per le proprie tasche.

Altre strategie per acquisire denaro

Si parla tanto di Forex Trading, ma spesso a sproposito. Certo, anche in questo caso c’è la possibilità di ottenere un guadagno, ma non bisogna mai scordare che esiste anche il rischio concreto di perdere l’intera somma dell’investimento.

Pur avendo dei simulatori automatici che sono in grado di gestire, anche piuttosto bene, la compravendita di azioni, bisogna seguire l’andamento dei propri investimenti e questo richiede tempo. A questo punto, forse, varrebbe la pena cercare di fare qualche ora di straordinario in più al lavoro o tentare la strada di un secondo lavoro che possa assicurarvi un futuro più sereno.