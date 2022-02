Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth

Mentre l’Italia repubblicana fa finta di elaborare il lutto per il parlamentare immobilismo che stravince nella (in)utile quanto inevitabile ri-elezione dell’umanamente stanco Sergio Mattarella, in un’altra parte d’Europa, così come accaduto ad altre latitudini, in Cile, ma anche in Germania con la cancelleria al socialdemocratico Scholz, o in Spagna con Sanchez, una sinistra al governo del paese vince non scontate elezioni politiche. Parlo dell’amato Portogallo, terra tra tanti di Fernando Pessoa, che domenica 30 gennaio ha portato al voto il popolo dopo che la geringonça ovvero l’accordo tra il Ps ed i partiti più a sinistra come il Bloco de esquerda (Be) e il Partido comunista (esistono ancora?!) português (Pcp) era saltato il 5 dicembre scorso con conseguente crisi di governo a causa della mancata intesa sulla legge finanziaria per il 2022.

Dunque, il governo di minoranza di Antonio Costa, socialista primo ministro dal 2015, ha vinto le elezioni legislative anticipate raggiungendo addirittura la maggioranza assoluta con il 41,7% dei voti aggiudicandosi 117 dei 230 seggi a disposizione. La seconda forza politica è il Partito Socialdemocratico, il PSD, con 76 deputati mentre molto più lontano ma con un balzo su cui riflettere arriva Chega, formazione di estrema destra cha da 1 arriva ad avere 12 deputati, del pari con Iniziativa Liberale passata da 1 ad 8 deputati, mentre le due altre forze di sinistra, i comunisti del PCP ed il Bloco de Esquerda (BE) arretrano. Questi in sintesi i dati.

Alcune considerazioni interessanti si posso ricavare da questo voto a margine di un’elezione che non era scontata, non prima di aver segnalato che aumentano le formazioni di orientamento socialista in Europa, tenendo presente che ogni contesto nazionale declina l’ascendenza socialista in diversi modi e forme non del tutto assimilabili se non riportandola ad una più ampia collocazione socialista. Così oltre al Portogallo aveva fatto da apripista la Germania di Scholz, attuale Cancelliere dopo una quasi ‘monarchia’ della Merkel riverberatasi all’interno e nelle politiche e strategie dell’Europa per ben 16 anni. Poi vi è la Norvegia con il centro-sinistra vincente nel settembre scorso, la Danimarca con le politiche del giugno 2019, la Svezia governata da ben il 2014 con una premier donna. Ed ancora la Finlandia anch’essa dal 2019, Malta dal gennaio 2020 con un premier laburista. Nel complesso, la diversificata area detta per comodità socialista vanta a scala sovranazionale un Europarlamento che dalle elezioni europee di maggio del 2019 il secondo gruppo, l’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo (S&D) con 154 seggi su 751 a cui aggiungere i 74 seggi ottenuti dai Verdi/Alleanza libera europea ed i 41 del Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica (GUE/NGL). Per una percentuale totale del 35,8%, ovvero poco più di un terzo europeo è collocato in una vasta area progressista. Non molto, ma neanche un dato da trascurare se si pensa che il PPE, partito popolare europeo che pure al proprio interno ha anime molto diverse tra loro, che vanno dai moderati, ai cristiano-sociali, alle forze conservatrici. Molto conservativo come gruppo e non privo di ambiguità al proprio interno che per meri motivi di consistenza politica che hanno annoverato per troppo tempo le formazioni di estrema destra ungheresi e polacche.

Altri elementi del quadro politico portoghese: innanzitutto il tema dell’astensionismo che pare il male evidente della disaffezione dalla politica nell’attuale stagione storica ovunque nel mondo. Ebbene, nonostante la pandemia abbia tenuto in isolamento per il Covid ca. 1 milione di aventi diritto al voto, l’astensione è calata addirittura per la prima volta dal lontano 2005, fermandosi comunque ad un significativo 42%. Ma è da ricordare che appena nel 2019 più di metà degli elettori non si era recato alle urne. Vuol dire che con programmi comprensibili e scelte dirimenti il popolo va a votare.

Secondo elemento di rilievo è il tema della schermatura delle intenzioni di voto da parte di chi viene intervistato da istituti di sondaggio indipendenti o su commissione di qualche forza politica. Quanto più il voto diviene un libero esercizio di espressione di una volontà, tanto più l’accuratezza circa le intenzioni di voto e gli exit pool subisce una rilevante caduta di precisione. Così i sondaggi delle settimane pre voto hanno fallito le loro previsioni. Così come va accadendo un po’ ovunque in Europa e non solo. I sondaggi, dinanzi alla minore volontà dei potenziali elettori di essere ‘schierati’ nei loro orientamenti politici, siano essi certi o dubbiosi, passano dall’essere più che un’ipotesi probabile di orientamento, una sorta di conferma di tendenze che però vengono schermate da elettori la cui propensione al voto diviene molto più volatile per gli accresciuti elettori ‘non ideologici’ che sempre più in maggior numero decidono all’ingresso nel seggio, se non nella cabina o tendina elettorale, anche se poco prima si erano espressi in modo difforme. In Portogallo molti sondaggi davano i socialisti in difficoltà e ciò può essere stato un incentivo da parte dei dubbiosi vicini a quella formazione a mobilitarsi non disperdendo la propria preferenza e ad essere aggiunti ai ‘voti utili’ in precedenza non registrati dai sondaggisti. Così che le formazioni più a sinistra hanno avuto dei risultati più deludenti delle aspettative. Il correlato di questa dinamica si ravvisa quasi a specchio per il Psd, partito di destra, che infatti è uscito perdente più di quanto i sondaggi avessero fino a poco prima registrato. I sondaggi, dunque, fungono sempre più nell’articolato sistema dei media tradizionali o social come un selettore occulto che orienta l’opinione pubblica verso un risultato auspicato dagli attori in campo interni alle decisioni, in economia, nelle sedi istituzionali, tra intellettuali ascoltati. Le tecniche di persuasione e di sottile manipolazione concorrono dunque in maniera defilata o con aggressive campagne mirate a far schierare su tematiche oppositive a produrre risultati in diversi modi anticipati. Il tutto veicolato da organi di stampa e da un sistema di comunicazione massmediatico che in qualche modo prefigura l’orientamento verso risultati che solo in apparenza hanno il crisma di essere la mera volontà di un popolo variegato sovente impreparato o non a conoscenza di strategie organizzate a sostegno dei candidati preferiti. Basti pensare alla Francia alla vigilia delle sue presidenziali con il fenomeno Zemmour che fa colore, accende gli animi, costituisce un buon prodotto che i media cavalcano perché vengano amplificati temi spinosi o con un brutto termini divisivi.

Perché questo è lo spettacolo che ruota dietro un’elezione. Da cui sembrerebbe il Portogallo essere in parte estraneo nella sua forma di rappresentazione di un’organizzazione sociale che esce con nitidezza da questo voto, essendo stati i social media utilizzati ma senza essere ancora predominanti, al contrario dei mezzi di comunicazione tradizionali come la televisione che restano i più influenti. Qui non si può proporre alcun confronto con altri contesti nazionali, se si pensa alla fortissima incidenza e pressione che le tv commerciali hanno avuto nel nostro Paese, senza uguali ovunque, nel persuadere e manipolare le masse. Senza televisioni di proprietà, un vulnus nell’Occidente, Berlusconi non avrebbe avuto tanto successo. Grazie anche, è doveroso ricordarlo, agli aiuti ricevuti da una sinistra che sin dagli anni ’90 si è mostrato succube di tale strapotere monopolistico non avendo mai condotto una seria battaglia di civiltà per formalizzare una legge contro il conflitto di interessi. Per dire, in America chi vuole entrare in politica trasferisce ad un blind trust, un blocco cieco fiduciario, proprietà mobili e non senza di che viene vietato qualsiasi rapporto con la politica. Se fosse successo in Italia molte cose sarebbero andate in modo diverso. Ricordo per gli smemorati tutti che il Berlusca in persona voleva nominare dei fidati a cui passare il proprio patrimonio! Altrove il contendente non sa chi e come sposti le sue proprietà. Piccola ma determinante differenza ridotta in Italia, come in molte decisioni importanti, ad un affaruccio secondario.

Altro aspetto che conferma un effetto di polarizzazione politica che negli ultimi decenni occupa la scena politica europea ed internazionale, ’è il considerevole affermarsi dell’estrema destra che anche lì come in altri contesti riceve una legittimazione forte la cui manifestazione risente di un effetto mediatico. Insomma allo stato in Europa almeno 7 Stati sono a guida latamente progressista. Il nodo centrale è, per un verso, costruire un blocco fondato su una strategia comune di analisi e proposte politiche capaci di sostare equilibri di altre forze moderate ma non estremiste, mentre, in secondo luogo, appare necessario in ogni contesto intraprendere strade e percorsi che lavorino in modo chiaro per disinnescare alcune delle parole d’ordine di una destra liberale in difficoltà ovunque. A cominciare da una seria profonda e radicale politica di lotta alle enormi disuguaglianze che si sono diffuse fino all’inizio della pandemia, che con quest’ultima hanno raggiunto livelli insostenibili. Poi c’è un’altrettanta seria politica ambientale che prenda atto che nuove politiche necessitano di cambiamenti dell’asse strategico per nuove energie rinnovabili. E qui il recentissimo indirizzo europeo che destina il nucleare ad una nuova forma green non lascia prevedere nulla di buono. Poi c’è da combattere la compressione dei diritti al lavoro, l’adeguamento dei salari ed una nuova diversificazione innovativa nell’approccio ad un diritto al lavoro che non può più essere sostenuto come fatto negli anni scorsi, tra precarizzazione del lavoro nuove forme di schiavitù e per l’Italia una decisa battaglia per garantire alle donne pari trattamento nell’ingresso al mondo del lavoro con stessi salari/stipendi dei maschi a parità di lavoro. Insomma, il Portogallo con questo voto fornisce qualche elemento in più per sperare che qualcosa cambi veramente.