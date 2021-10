Professore di storia e sociologia politica e direttore del centro storico Sciences Po di Parigi, Marc Lazar, presente ai Press Tribunes 2021 di Bordeaux, ripercorre l’ascesa del populismo in Europa. Per lui, se questi movimenti minacciano le nostre democrazie, dicono anche l’urgenza di rinnovarle in profondità.

Nel suo libro ‘Peuplecratie, la métamorphose de nos democracies’ (Gallimard), parla del populismo odierno e dei movimenti politici basati sul popolo. Secondo Lei, questi movimenti distorcono questo concetto. Quale sarebbe allora una definizione semplice e oggettiva delle persone?

I populismi hanno in comune la visione di un popolo buono e virtuoso in sé che si oppone a una minoranza costituita dalle élite. Ma ogni populismo ha la sua concezione del popolo. A destra, quasi sempre, porta una dimensione etnoculturale ed esclusiva. L’appartenenza si ottiene attraverso la discendenza e il riconoscimento di una cultura comune, segnata il più delle volte da un riferimento alla religione cattolica. Al contrario, il populismo di sinistra ha una definizione più inclusiva del popolo, visto come un insieme di cittadini attivi. In una democrazia moderna, il popolo è una comunità politica, generalmente nell’ambito di una nazione, che ha il potere di eleggere i suoi leader, che afferma la sua unità pur accettando l’esistenza di divisioni al suo interno, divisioni regolamentate e istituzionalizzate.

Con il concetto di ‘popolazione’, Lei evoca un fenomeno latente che sta prendendo vita politica. Come si manifesta?

La peoplecracy è l’idea della sovranità popolare illimitata e della democrazia immediata, senza mediazioni. È una potenzialità, una dinamica che funziona in alcuni paesi come Francia e Italia. Concretamente, i populisti impongono le loro regole e il loro stile. Stabiliscono la temporalità dell’emergenza e pongono i loro temi al centro dell’agenda politica. Sono loro che determinano le soluzioni e mettono sulla difensiva gli altri partiti politici. L’elezione presidenziale di Emmanuel Macron nel 2017 è un esempio concreto di questa ondata che sta conquistando tutta la vita politica. Emmanuel Macron, mentre combatteva i populisti, si presentava anche come il candidato anti-sistema, come un outsider completo, mentre faceva Sciences Po e l’ENA, che era un alto funzionario, poi banchiere e ministro di François Holland.

Distingue il populismo del 21° secolo dal populismo del 19° e 20° secolo. Cosa intende per neopopulismo?

Il neopopulismo ha sempre un legame con il populismo classico. L’opposizione tra il popolo e le élite o l’uso di un linguaggio semplice e demagogico ne sono esempi. Ma i neopopulismi includono anche novità. Prima questi movimenti erano momenti politici particolari, intensi e brevi. Hanno notevolmente interrotto la vita politica di un paese, ma sono svaniti abbastanza rapidamente. Un’altra differenza: queste formazioni hanno criticato la democrazia liberale e rappresentativa. Quasi tutti volevano un regime autoritario o autoritario. Oggi questi movimenti si presentano come i più grandi difensori della democrazia, ma non sono liberali. Dicono: “Non abbiamo paura della gente. Vogliamo referendum quando voi, i partiti tradizionali, li temete”. Infine, questi neo-populismi stanno beneficiando di una fondamentale trasformazione tecnologica con social network e canali di notizie continue.

La politologa Chantal Mouffe e Jean-Luc Mélenchon affermano che il populismo è uno strumento politico legittimo per la sinistra. Pensa che questa posizione possa essere pericolosa?

Con Jean-Luc Mélenchon in Francia, Podemos in Spagna o Syriza in Grecia, i populismi di sinistra presentano vere varianti ma anche punti in comune. L’idea comune è la seguente: il divario non è più tra destra e sinistra, ma tra persone ed élite. Condividono la visione di un popolo aperto e non hanno paura dell’immigrazione. In questo senso, sono ben distinti dagli altri populismi, tanto quanto intendono rinnovare la democrazia. Tuttavia, come gli altri, i populismi di sinistra rappresentano una minaccia perché portano con sé una dimensione potenzialmente autoritaria: “Io incarno il popolo, quindi gli altri non sono legittimati a opporsi”. Allo stesso tempo, queste richieste di più democrazia rappresentano un’opportunità: quella di riformare le democrazie liberali e rappresentative. A mio parere, il populismo è una minaccia, certo, ma è anche un’opportunità.

In questo contesto, le richieste dei nuovi cittadini per una democrazia più partecipativa come quelle dei ‘gilet gialli’ o dei ‘notturni’ sono un modo per rinnovare le nostre democrazie?

La democrazia liberale e rappresentativa si è esaurita. Altrimenti non capiremmo la sfiducia politica che attraversa le nostre società. Lo spettacolo dà l’impressione di una presa di potere e della costituzione di una classe politica che si separa dalla popolazione. Queste affermazioni sono quindi normali e necessarie. La domanda è: come rinnoviamo la democrazia? ‘Night standing’ è stata un’esperienza di democrazia partecipativa. Oggi si organizzano incontri e dibattiti per la realizzazione di una linea TGV, ad esempio, e questo è molto positivo! Ciò è pienamente in linea con questo processo di democrazia partecipativa. Per i ‘gilet gialli’ tutto è più complicato perché si tratta di un movimento molto composito, una forma di populismo sociale segnato in particolare dall’assenza di un leader. Alcuni dei manifestanti hanno chiesto più autorità e un’altra componente più democratica, ad esempio, ha chiesto un referendum di iniziativa popolare. Il referendum è la chiave di tutto? Non ne sono sicuro, perché non tutto si risolve con un sì o un no. Ma è sicuramente una modalità di partecipazione sulla quale, per certi soggetti, bisogna fare affidamento. È necessario moltiplicare queste forme di democrazia partecipativa, concepite come complemento alla democrazia liberale e rappresentativa. Questa aspirazione a una maggiore partecipazione deve essere ascoltata. Tanto più che del movimento dei “gilet gialli” si dovrebbe continuare a parlare. Non credo che una simile mobilitazione possa scomparire senza lasciare tracce.

Il secondo turno delle elezioni presidenziali si terrà tra sei mesi. I francesi oggi fanno fatica a riconoscersi nei candidati. Possiamo vedere nell’astensione elettorale un pensiero populista?

No, non credo. Esistono diverse forme di astensione. Ad esempio, c’è l’astensione intermittente in cui le persone votano secondo il ballottaggio e l’astensionismo strutturale. Tuttavia, questo non significa che questi non votanti siano pronti a seguire un movimento populista. Ma d’altra parte è necessaria una trasformazione della classe politica. La politica è una professione per la quale sono necessarie competenze reali. Non può essere una carriera che dura tutta la vita. La rappresentazione diversificata è essenziale. Lo dico senza demagogia: abbiamo bisogno di giovani, donne, persone che abbiano avuto un background diverso da Sciences Po ed ENA.

La Polonia ha appena dato priorità alla sua legge nazionale su quella europea, una richiesta che accomuna quasi tutti i populisti in Europa. Come può l’Europa resistere a tutte queste posizioni nazionali?

L’Europa è a un bivio sulla questione polacca o ungherese. Se i populisti al potere non rispettano i valori europei o tutto ciò che rientra nel diritto europeo, l’Unione europea deve prendere una posizione ferma, altrimenti sarà in pericolo. Ma la sfida è formidabile e, purtroppo, sarà difficile da raccogliere. Significa superare le divisioni per prendere decisioni. Sono preoccupato per l’Europa a questo proposito.

Secondo lei, la vita politica italiana ha più volte svolto il ruolo di laboratorio per l’Europa. Mario Draghi è appena succeduto all’alleanza populista della Lega e del Movimento Cinque Stelle. Dovremmo quindi aspettarci una ritirata dai populisti?

Sono molto scettico. Da un lato, è vero, Mario Draghi gode di un’eccezionale popolarità. Senza dubbio, perché simboleggia per l’Italia la competenza e la buona gestione del piano di rilancio europeo di cui il Paese è il primo beneficiario. I populisti hanno perso le elezioni comunali nelle grandi città, ma hanno più del 40% di intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni politiche. Rimangono quindi molto presenti. Sebbene il tema dell’immigrazione, su cui basano la loro politica, non sia più la priorità degli italiani, questo punto resta comunque importante. L’Italia ha cinque milioni di immigrati e non è un paese abituato all’immigrazione. I populisti giocano sulle paure e credo che non sia finita, in Italia come altrove.

Come accademico Lei è tra le élite. Questi sono spesso presi in carico dai movimenti populisti. Come reagisce a questo?

Sono meno imbarazzato dall’interrogatorio dei populisti che dal loro effetto sulle popolazioni. Come accademici, dobbiamo stare molto attenti con le nostre parole, evitando la denigrazione e apportando elementi di comprensione alle questioni sociali. Se la gente vota per partiti populisti come il National Rally, significa che c’è un problema e non si tratta di aggirarlo. Le élite in Europa hanno indiscutibilmente paura della gente. Dobbiamo riconnetterci democratizzando di più. Anche i media hanno una grande responsabilità. Non dobbiamo usare sempre il termine populismo, ma anche evitare ogni sufficienza che alimenti, tra l’altro, la sfiducia di gran parte di queste popolazioni nei confronti dei media.