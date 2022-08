Sebbene l’ascesa dei politici populisti in Europa e negli Stati Uniti riceva molta attenzione sia dai media che dai ricercatori, i fattori trainanti del populismo che si sta diffondendo nelle economie emergenti e in via di sviluppo ricevono ancora relativamente poca attenzione.

In un nuovo documento di lavoro forniamo nuove prove che collegano l’ascesa del populismo in Brasile -attraverso la vittoria dei presidenti Luiz Inácio Lula da Silva nel 2002 e Jair Bolsonaro nel 2018– agli shock economici regionali causati da un processo di liberalizzazione del commercioiniziato nei primi anni ’90.

Sia Lula che Bolsonaro sono stati in grado di mobilitare gli elettori amplificando le divisioni causate da shock commerciali e successivi periodi di austerità. Ma i due leader sono stati eletti su piattaforme e narrazioni molto diverse.

Nel 1990, il governo di Fernando Collor de Mello ha iniziato ad attuare un ampio programma di liberalizzazione del commercio nel tentativo di modernizzare l’economia. Tra il 1990 e il 1995, le tariffe all’importazione sono state ridotte da una media del 30,5% al 12,8%. Questa riduzione è stata disomogenea tra regioni e settori. Ad esempio, mentre il livello delle modifiche tariffarie nei settori agricolo e minerario è stato relativamente basso, in settori come l’abbigliamento e la gomma, le tariffe all’importazione sono state ridotte di oltre il 30%. Ciò significava che le industrie locali hanno dovuto affrontare maggiori aumenti della concorrenza da importazioni a basso costo con conseguenze negative per alcune economie locali.

L’impatto di queste nuove tariffe variava nelle microregioni brasiliane -gruppi di comuni economicamente integrati- a seconda della concentrazione di diversi settori in ciascuna area. Le microregioni che hanno subito i maggiori tagli tariffari sono diventate più vulnerabili alla concorrenza internazionale, colpendo il mercato del lavoro e la struttura dell’economia brasiliana. Questo shock ha portato a cali duraturi dell’occupazione formale e dei salari rispetto ad altre regioni. Ad esempio, alcune delle città più grandi del Brasile, tra cui Belo Horizonte, San Paolo e Rio de Janeiro, sono state fortemente colpite dalle modifiche tariffarie.

Come mostra la nostra analisi, questi effetti sono persistiti per decenni e hanno influenzato le preferenze politiche dei brasiliani. Abbiamo scoperto che le microregioni in tutto il Brasile che hanno subito i maggiori tagli tariffari all’inizio degli anni ’90 avevano maggiori probabilità di votare sia per Lula nel 2002 che per Bolsonaro nel 2018. Queste microregioni hanno anche registrato un numero significativo di elettori oscillanti da Lula a Bolsonaro.

Gli effetti delle riforme commerciali sono stati ulteriormente amplificati dai periodi di austerità che hanno colpito il Brasile poco prima delle due elezioni. Sia Lula che Bolsonaro hanno sfruttato gli effetti dell’austerità e gli effetti precedenti degli shock commerciali, costruendo agende politiche che attirassero quegli elettori che avevano perso economicamente o socialmente dall’interazione tra questi shock economici.

Mentre questi fattori economici sono direttamente collegati all’ascesa del populismo, non spiegano le sue diverse varietà. La piattaforma di sinistra di Lula era molto diversa dall’agenda di estrema destra di Bolsonaro. Questo drammatico cambiamento nella preferenza dei brasiliani per il populismo di sinistra nel 2002 e per il populismo di destra nel 2018 è spiegato dalle diverse strategie politiche utilizzate da Lula e Bolsonaro per conquistare gruppi elettorali sufficientemente grandi.

A sinistra, Lula ha approfittato delle politiche di austerità dei suoi predecessori nei primi anni 2000, che hanno portato a un drammatico aumento della disuguaglianza, per amplificare le divisioni economiche nella società. La varietà del populismo di Lula ha portato a uno dei più grandi programmi di protezione sociale al mondo e a grandi riduzioni della povertà e della disuguaglianza. Ma questi risultati sono stati viziati da accuse di corruzione e cattiva gestione economica, per le quali Lula è stato condannato e incarcerato tra il 2018 e il 2019.

A destra, Bolsonaro ha approfittato delle politiche di austerità attuate tra il 2015 e il 2018 dal governo di Dilma Rousseff, successore di Lula. Bolsonaro ha anche giocato sui sentimenti di insicurezza degli elettori, promuovendo un’immagine di uomo forte, rafforzando le divisioni sociali e culturali e il sentimento anti-migrazione. La sua varietà di populismo ha portato all’inversione di decenni di sviluppo economico e adattamento climatico e uno dei più grandi tassi di mortalità al mondo legati al COVID-19.

In tutto il mondo, le carenze delle agende populiste in Messico, Stati Uniti, Regno Unito e India, tra gli altri, sono state messe a nudo dall’incapacità di contenere la diffusione delle infezioni e dei tassi di mortalità dovuti al virus. Tuttavia, il successo dei politici populisti risiede nell’appellarsi alle divisioni economiche e sociali esistenti. Data l’esperienza del Brasile, ora si teme che il radicamento del populismo possa invertire decenni di sviluppo e minacciare la democrazia stessa in molte altre parti del mondo.