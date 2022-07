Le pompe di calore sono sempre più richieste sul mercato, con un vero e proprio boom di vendite per quello che riguarda i miglior brand del settore.

In particolare, tra le soluzioni più apprezzate del momento è possibile annoverare quelle a marchio Daikin, uno dei leader assoluti nell’ambito della climatizzazione degli ambienti, grazie ai dispositivi altamente performanti e alla ricerca continua di interessanti innovazioni con cui incrementare il livello di comfort degli utilizzatori.

Senza contare che il celebre brand giapponese da sempre rivolge un’attenzione particolare all’ambiente, sviluppando dispositivi con cui andare a ridurre l’impatto ambientale e favorire la sostenibilità.



Come scegliere una pompa di calore Daikin

Al giorno d’oggi, per disporre di una pompa di calore Daikin beneficiando di prezzi concorrenziali è possibile affidarsi a portali e-commerce specializzati come Climamarket.it, che mette a disposizione un’ampia varietà di modelli, anche con modulo idronico.

Naturalmente, per individuare la pompa di calore Daikin più adatta per le proprie esigenze è molto importante prendere in considerazione sia tutte le principali funzionalità del dispositivo.

In particolare, tra gli elementi da valutare in fase di scelta vi sono sicuramente:

• R endimento del dispositivo ;

• C ontrollo tramite App ;

• P otenza ;

• D imensioni ;

• C lasse en e rgetica.

Il rendimento delle pompe di calore è un parametro fondamentale e contraddistingue sia la fase di produzione di acqua calda per uso domestico che quella di riscaldamento degli ambienti.

Tra le funzionalità aggiuntive che dovrebbero essere sempre prese in considerazione vi è infatti proprio la possibilità di riscaldare l’acqua calda (detta sanitaria), generando così un ulteriore risparmio sulla bolletta. Il controllo da remoto, tramite un’apposita applicazione per smartphone consente di regolare la temperatura desiderata direttamente dal proprio smartphone.

La potenza della pompa di calore, espressa in kw, permette di capire quale dispositivo è più adatto ad un determinato ambiente. Questo parametro può andare da un minimo di 5 kw, per spazi che hanno una metratura di circa 50 mq, fino ad un massimo di 64 kw, per spazi che hanno una grandezza superiore ai 600 mq. Ovviamente vi sono poi molte altre pompe di calore Daikin con gradazioni intermedie di potenza, come ad esempio quelle da: 16, 21, 25, 40 e 50 kw.



I principali vantaggi delle pompe di calore Daikin

Alla base dell’innovativo sviluppo delle pompe di calore Daikin vi è la volontà di sfruttare nel migliore dei modi le fonti rinnovabili, in modo da produrre calore ed energia in modo sostenibile ed abbassare i costi di gestione. In generale questi strumenti hanno un funzionamento che prevede l’estrazione del calore dall’aria esterna, in modo da ridurre ai minimi termini l’utilizzo di energia elettrica e da favorire un importante risparmio sulla bolletta. Le pompe di calore Daikin possono inoltre essere collegate anche con un impianto ad energia solare, così da massimizzarne il rendimento.

In generale l’utilizzo di queste pompe di calore permette di realizzare delle abitazioni sostenibili, con bassi consumi energetici. Molto utile è sicuramente il controllo da remoto che rende le pompe di calore Daikin in possesso del massimo grado di comfort e di facilità di utilizzo. Inoltre grazie a questo strumento è molto più facile attivare la pompa di calore solo quando è strettamente necessario, controllando così ogni minimo consumo ed evitando gli sprechi.

Per installare una pompa di calore è poi molto importante prendere sempre in considerazione le dimensioni dello strumento, in modo da verificare di disporre di un idoneo spazio per il posizionamento. In passato le pompe di calore presentavano inoltre il problema dell’elevato rumore prodotto, un aspetto che ne rendeva complesso l’utilizzo in spazi condominiali. Oggi le cose sono notevolmente cambiate e i migliori modelli presenti in commercio, come ad esempio le pompe di calore Daikin, funzionano in modo silenzioso in modo da non risultare degli elementi di disturbo.