Polonia, la star ‘rognosa’ della NATO

Dal 2014, le vicende ucraine hanno portato a una significativa ridefinizione degli equilibri interni all’Alleanza atlantica. Proseguendo un processo avviato con il primo allargamento del post-guerra fredda, che nell’aprile 1999 ha portato all’ingresso nella NATO di Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, esse hanno contribuito a spostare sempre più a est il suo baricentro, influenzandole gli obiettivi e le priorità. La Polonia è stato il Paese che forse ha più beneficiato di questo processo. Con i suoi oltre 312.000 chilometri quadrati, di superficie, essa occupa una posizione strategicamente centrale ai confini di Ucraina e Bielorussia. La Polonia rappresenta, inoltre, il ‘ponte’ che unisce Estonia, Lettonia e Lituania al resto dell’Alleanza e possiede una proiezione significativa sul Mar Baltico, del quale controlla una buona fetta della costa meridionale. ‘Incastrata’ fra Polonia e Lituania si trova, poi, l’exclave di Kaliningrad (già Königsberg), importante base navale e militare, sede della fotta del Baltico, il cui controllo (ottenuto alla fine della Seconda guerra mondiale) garantisce a Mosca un importante affaccio sul bacino.

Nel 1991, otto anni prima di entrare nella NATO, la Polonia ha dato vita con l’Ungheria e la allora Cecoslovacchia al c.d. ‘gruppo di Visegrád’, primo esempio di integrazione politica, economica e miliare fra membro dell’ex Patto di Varsavia. Sin dall’inizio degli anni Novanta, il Paese ha inoltre prestato particolare attenzione alla riorganizzazione e modernizzazione del suo dispositivo militare. Gli eventi del 2014 hanno rafforzato questa tendenza, che ha ricevuto nuovo impulso dopo l’invasione dell’Ucraina dello scorso febbraio. Nel corso del 2022, le autorità polacche hanno annunciato l’intenzione del portare la consistenza totale delle forze armate nazionali a 300.000 uomini e di assegnare almeno il 3% del PIL al bilancio della difesa; un valore ben più altro del tetto del 2% fissato dalla NATO durante il vertice di Celtic Manor nel 2014. Il risultato è stato la progressiva crescita del peso politico e militare di Varsavia all’interno dell’Alleanza, peso che ha beneficiato anche dello schieramento nel Paese di assetti statunitensi ‘a rotazione’ avviato dall’amministrazione Obama già nella seconda parte del 2016.

Non si è trattato di un processo indolore. Dalla prima metà degli anni Duemila, il peso crescente della Polonia (e, in generale, dei paesi dell’Europa centro-orientale) all’interno della NATO e lo stretto rapporto della ‘nuova Europa’ con gli Stati Uniti di George W. Bush si sono tradotti in tensioni soprattutto con i membri meridionali dell’Alleanza. Dopo l’annessione russa della Crimea, queste tensioni sono cresciute ulteriormente, trovando sfogo, in modo particolare, nei mesi precedenti il vertice di Varsavia (8-9 luglio 2016), al centro del quale vi è stato proprio il tema del ‘ribilanciamento’ dell’impegno NATO fra fronte est e fronte sud. L’effettiva riuscita di questo ribilanciamento è tuttora oggetto di dibattito. Negli stessi anni, la rinata assertività russa ha, infatti, condotto a una profonda revisione delle priorità comuni, che, a sua volta, nonostante l’adozione di quello che i documenti ufficiali definiscono un approccio ‘a trecentosessanta gradi’ alle questioni di sicurezza, ha fatto sì che l’area dell’ex sfera di influenza sovietica – che sulla Polonia si incardina – finisse per assumere un’importanza preponderante.

Le autorità polacche hanno saputo sfruttare bene questo stato di cose, complici gli sviluppi della scena internazionale, che hanno fatto di Varsavia la punta di lancia dello schieramento occidentale. Dall’inizio della guerra in Ucraina si è temuto più volte che – più o meno intenzionalmente – la Polonia potesse essere trascinata nel conflitto. Tuttavia, nonostante l’impegno a favore di Kiev, il governo di Mateusz Morawiecki sembra avere sposato una linea tutto sommato prudente, volta anzitutto a limitare i rischi di una escalation. Questa linea è stata confermata anche negli ultimi giorni, con Varsavia allineata alle posizioni NATO nel ritenere accidentale la caduta sul suo territorio di quello che è stato identificato come un missile della difesa antiaerea ucraina. Questa linea di prudenza non sembra destinata a essere messa in discussione. D’altro canto, anche con la fine delle ostilità, la centralità assunta dalla Polonia nel sistema di sicurezza della NATO non sembra destinata a ridursi, ponendo al Paese e alla sua classe dirigente domande la cui risposta influirà in modo rilevante sui futuri scenari di sicurezza europei.