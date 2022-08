L’invasione russa dell’Ucraina ha provocato un vento di cambiamento in Europa. Un continente in cui molti stati hanno gradualmente ridotto le proprie spese militari dopo la Guerra Fredda, i governi stanno ora cercando di rimilitarsi, rendendosi conto che la minaccia di espansione russa rimarrà per il prossimo futuro. Una di queste nazioni europee è la Polonia, che ora è sulla buona strada per diventare la più grande e sofisticata potenza militare non nucleare d’Europa.

Il senso di urgenza dalla Polonia viene dai trattati infranti e dal rinnovato ultranazionalismo russo che emerge dal partito Russia Unita di Vladimir Putin. La rimilitarizzazione della Polonia non si basa solo sulla preparazione a qualsiasi minaccia provenga dal Cremlino, ma riflette anche il desiderio di non fare più affidamento sui poteri della parola che, in passato, avevano promesso di proteggere Varsavia ma non l’hanno mai fatto.

Sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, la Polonia ha intrapreso il più grande approvvigionamento di spedizioni di armi convenzionali americane nella storia. A marzo, Varsavia ha firmato un accordo per missili Patriot del valore di 4,75 miliardi di dollari, rafforzando il sistema di difesa antimissilistico della nazione.

Con il progredire della guerra in Ucraina, che ha comportato un massiccio sbarramento di MLRS e missili da crociera lanciati da sottomarini, la Polonia ha anche richiesto altri sei sistemi Patriot a fine maggio. Questo non è stato il primo grande acquisto da parte del Paese, che si è preparato al peggio a febbraio e ha gettato le basi per il suo più grande acquisto di carri armati mai realizzato, ordinando 250 carri armati M1 Abrams dagli Stati Uniti.

Con l’evoluzione del panorama geopolitico, con la Russia che cercava di ottenere concessioni attraverso l’annessione territoriale, una carestia artificiale e l’armamento dell’approvvigionamento energetico europeo, la Polonia ha continuato a rafforzare le sue capacità difensive. Ciò include un importante acquisto di armi dal gigante della tecnologia militare della Corea del Sud, inclusi 180 carri armati K2 da consegnare entro il 2024 e altri 400 entro il 2030. Inoltre, la Polonia ha acquistato 48 aerei da attacco leggero FA50, 1.400 IFV e oltre 670 obici semoventi K9. Il ministro della Difesa Blaszczak ha anche affermato che la Polonia aumenterà le sue forze in servizio attivo a 400.000 con un aumento degli stanziamenti per la difesa al 3% del PIL nazionale.

Probabilmente il principale investimento per la difesa effettuato dalla Polonia è stato l’acquisto di 500 HIMARS dagli Stati Uniti. Il sistema MLRS è diventato un punto di svolta per l’Ucraina, con solo sedici sistemi che hanno colpito obiettivi chiave come depositi di carburante, siti di stoccaggio di munizioni e centri di comando e controllo. Gli HIMARS hanno anche trovato un modo per aggirare il famigerato sistema antimissilistico S400 della Russia, che potrebbe dare un vantaggio ai membri della NATO in caso di un futuro conflitto.

Questa rinnovata volontà da parte dell’industria della difesa polacca di prepararsi al peggio non deriva solo dall’evoluzione geopolitica dell’Europa, ma anche dal passato della Polonia di essere stata tradita da superpotenze che ‘promettevano’ di proteggere la nazione.

I tentativi della Russia di sfruttare la sua posizione favorevole nelle catene di approvvigionamento energetico e alimentare per ottenere concessioni dall’UE hanno messo la Polonia in una posizione precaria, poiché l’Ucraina non è solo sempre più uno stretto alleato di Varsavia, ma anche un importante cuscinetto contro l’espansione russa nell’Europa orientale . Va anche notato che la Russia ha intensificato la retorica militaristica nei confronti della Polonia; per esempio, mancando di rispetto alle vittime del massacro di Katyn e suggerendo che il paese dovrebbe essere il prossimo in linea per essere “denazificato”.

Mentre l’Europa occidentale ha storicamente interpretato le minacce all’Europa orientale e centrale come relativamente minori e risolvibili con la diplomazia, i polacchi e molte persone nei Paesi baltici portano ancora le cicatrici delle politiche di pacificazione di tipo Chamberlain.

Varsavia ha ricevuto assicurazioni sia dall’Occidente che dalla Russia sulla sovranità territoriale del Paese solo per vedere le truppe russe tradirle e in seguito incorporare con la forza la Polonia come satellite sovietico. Questo processo includeva l’esecuzione e l’omicidio della quasi totalità del corpo degli ufficiali polacchi e la deportazione di 1,5 milioni di polacchi in Asia centrale. Gli alleati occidentali hanno anche tradito le legioni polacche libere, non riconoscendole nemmeno nella parata alleata del 1945, consolidando così ulteriormente la presa di Stalin su metà dell’Europa.

Oggi, l’Europa orientale non sarà colta alla sprovvista, poiché le capacità di difesa polacche fungono anche da scudo per i Paesi baltici. Varsavia ha consolidato le relazioni con Vilnius e ha sostenuto il divieto di transito lituano a Kaliningrad in mezzo alle crescenti tensioni al confine con la Bielorussia. Queste importanti manifestazioni di sostegno contrastano nettamente con alcune altre potenze dell’UE, che hanno invece optato per la pacificazione. Oltre a mantenere le capacità difensive per consolidare una linea difensiva che arriva fino ai Paesi baltici, la Polonia ha anche ratificato la presenza permanente del 5° Corpo d’armata degli Stati Uniti e ha cercato legami crescenti con l’esercito britannico.

Poiché molte nazioni ora cercano di rimilitarsi di fronte alle minacce incombenti – Giappone, Germania, Spagna e Paesi baltici solo per citarne alcune – la Polonia è arrivata in prima linea in questi sforzi, ponendosi come la prima linea della difesa europea. Con le tragedie della storia ancora radicate nella memoria collettiva, sembra che la Polonia non sarà più colta alla sprovvista.