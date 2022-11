Polonia: chi cerca di boicottare la pacificazione ucraina?

La misura della situazione internazionale, vista dall’Italia, è la reazione, a dir poco infantile e stupida, di Enrico Letta, sedicente Segretario del PD (poveraccio, il PD, dico) che invoca l’art. 5 del trattato della NATO, battendo per pochi istanti l’altro genio della nostra politica, Carlo Calenda. Per non giungere -non possono, poveracci, non ci arrivano- alla ovvia conclusione che i missili ‘caduti‘ in Polonia sono verosimilmente causati dagli antimissili ucraini o sono un missile ucraino (come Kromatorsk), e quindi il vero tema è capire se c’è chi cerca di boicottare la pacificazione, e se sì chi è.

Era prevedibile, ma le reazioni politiche sono a dir poco infantili, mentre gli statunitensi ci vanno molto piano. Poi vedremo se è in atto un colpo di Stato in Russia, o un ennesimo colpo di Stato in Ucraina, magari ad opera di Volodymyr Zelenski.

Proviamo a ragionare.

È, invero, molto probabile che il lungo, e in parte inatteso per la lunghezza, colloquio tra Joe Biden e Xi Jinping, con la dichiarazione finale in cui si afferma la loro volontà di evitare di arrivare all’uso delle armi nucleari, sia un segnale forte di pace.

Di pace, nel senso che i due, su posizioni molto diverse, convengono sulla necessità di mettere fine alla guerra in Ucraina. Della quale, e a mio parere questo è un punto molto saliente, l’uno Biden è parte combattente, l’altro, Xi, è parte amichevole, ma mediatrice verso la Russia.

Una fuggevole parentesi. Ho detto ‘mettere fine’ e non per caso: la pace ‘si fa’ non arriva. Non è questione di ‘buona volontà’ o simili smancerie, è questione di azioni concrete, chiare e decise. Chiusa la parentesi.

Lo scarso entusiasmo della Cina per la guerra, nella pur lontanissima Europa, è stata evidente fin dall’inizio: scarso entusiasmo, ma vicinanza se non alleanza con la Russia. Alla quale, credo, la Cina non può rinunciare e probabilmente nemmeno vuole rinunciare, per usare la Russia come un’arma, nascosta ma nota, contro Biden.

Il ‘gioco’, se vogliamo chiamare così questo scenario che è uno scenario di guerra, è complesso, ma, a me sembra, comprensibile a tutti. I due sanno benissimo che è iniziata da tempo una lotta feroce tra di loro. Una lotta, per ora, economica, ma che può divenire da un momento all’altro una guerra guerreggiata con le armi, che potrebbe avere per oggetto Taiwan. E le prove generali le hanno già fatte qualche mese fa. Ma per ora Xi lascia intendere che non è all’ordine del giorno: prima l’economia. Una prova di responsabilità, molto dissimile dalla prova di avventurismo data dagli USA nell’entrare a piedi uniti in un conflitto dal quale, ora, cominciano a voler uscire, tanto più che una buona parte del risultato voluto è stato raggiunto: la Russia è in difficoltà, ma specialmente ha in qualche modo perso la faccia mostrandosi più debole del previsto.

Parlo di irresponsabilità degli USA, perché si sono infilati, sia pure apparentemente distanti, in una guerra che poteva e potrebbe sfociare nella terza guerra mondiale. Sulla vocazione statunitense al rispetto del diritto internazionale, all’accettazione della sacralità dei confini, al rigoroso rispetto dei diritti dell’uomo sarei alquanto cauto. Che poi anche altri siano come loro non cambia nulla.

Ora, mentre la Russia mostra chiaramente di voler terminare la lotta, gli USA si rendono conto di avere spinto le cose troppo avanti e che è venuto il momento di tirare il freno, negoziare una soluzione, tanto più che le elezioni sono superate, Biden se non ha proprio vinto, ha pareggiato che è già moltissimo, e quindi si può tornare con i piedi per terra. E’ un momento in cui occorre assolutamente farlo, perché l’economia occidentale è in fase di crisi.

E anche quella orientale non è che goda di ottima salute. Quindi si deve tirare il fiato, specie in vista della possibile utilizzazione delle armi nucleari, pericolo sempre più alto, quanto più la Russia perde terreno, trovandosi a combattere una guerra di lunga durata, che, mi pare, abbia deciso di non combattere, pur mostrando di poterlo fare.

La storia dei riservisti chiamati, poi chiamati a metà, sbaglierò, ma a me pare una cosa fatta per dire, io posso durare indefinitamente, posso mettere in campo fino a due milioni di soldati, magari poco entusiasti, arrabbiati, male addestrati, ma due milioni. L’Ucraina ha poco più di 40 milioni di abitanti e, tolto pure l’aiuto decisivo delle forze dei Paesi occidentali (ormai chiaramente in campo in, non intorno, in Ucraina), quanti morti nelle sue forze armate può ancora sopportare senza tracollare?

Del resto, tutti sappiamo perfettamente (e lo sanno chiaramente anche i contendenti in campo) che il giorno dopo, non due, uno dopo una cessazione dell’invio di armi e specialmente di ‘consiglieri’ militari, l’Ucraina sarebbe in ginocchio.

La ‘proposta di pace‘ di Zelenski, il decalogo, come lo ha definito (e io mi domanderei fino a che punto non sia opportuno dare un’occhiata a qualche libro di Freud di fronte a certe cose), è strampalato e inteso a non volere la pace. Talmente strampalato, però, che si può immaginare che sia il nome che alcuni contenuti siano lì solo per fare capire che si vuole trattare, ma, come per certe signorine restie alle avances, ci si vuole far pregare. Del resto, basta leggerle, pubblicate su Telegram, già questo non è esattamente il modo più normale. Pretende, ai primi punti, sicurezza dalle radiazioni e sicurezza alimentare, cose certo necessarie, ma alquanto stravaganti. Poi tira fuori l’applicazione della Carta delle Nazioni Unite e quindi dell’integrità delle frontiere e ripristino dell’ordine mondiale. Vuole anche il ritorno della giustizia.

Insomma, fermiamoci qui: sono parole dalle quali traspare solo la volontà di alzare la posta. Alla quale la Russia risponde subito con una pioggia di bombe. I due non si parlano, si combattono e continuano a farlo. Ma entrambi vogliono la pace.

Ed entrambi, a me pare, sanno che la guerra vera è tra USA e Russia.

Tanto vera questa ipotesi, che mentre è in corso un G20 in cui si borbotterà contro la guerra in modo più o meno esplicito, la Russia lascia Kherson, Zelenski parla di pace e i capi dei servizi segreti statunitense e russo si incontrano … non segretamente!

La Cina, dunque, ‘garantisce‘ all’avversario vero della Russia che le armi atomiche non saranno usate, dimostrando che appunto la guerra è tra loro due e che la Cina è pronta ad avvantaggiarsi della fine della guerra, di favorirla, ma che è sempre in grado di avvicinarsi di più alla Russia, che, non per nulla, ha bisogno di armi e munizioni.

Sbaglierò, ma i due, anzi, i tre, si sono capiti e forse ha capito anche Zelenski, che sa che più di tanto forzare non può.

Il tutto, mentre tutto il mondo sta cambiando. All’Est in particolare, dove si parla sempre più apertamente di alternativa economica, di ‘nuovo‘ ordine mondiale, diretto dai Paesi di ‘democratura‘.

In altre parole: il gioco, quello vero, comincia ora, e la guerra è stata la cerniera, il momento di passaggio, certo sulla pelle di molti uomini.

Come è sempre stato.