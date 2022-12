Politica estera USA: il futuro della moderazione dopo l’Ucraina

Scrivendo su The Atlantic alla fine del mese scorso, il giornalista George Parker ha postulato una ‘nuova teoria del potere americano’, un internazionalismo liberale che spiegava un ‘riconoscimento dei limiti’ per la politica estera degli Stati Uniti. Packer ha riassunto questa strategia verso la fine del suo saggio: “Allineare la politica degli Stati Uniti con il desiderio universale di libertà, ma mantenere un acuto senso delle conseguenze indesiderate e nessuna illusione di un facile successo“.

Questa è stata sia una sfida che una promessa per gli americani che volevano abbandonare la guerra al terrore: non dimenticare i fallimenti della guerra al terrore e rifiutare i suoi metodi (tortura e consegna) ma mantenere una visione del fiorire della ‘libertà’ globale attraverso il potere militare. La guerra in Ucraina, sostiene Packer, ha ucciso la (ora fugace) popolarità della ‘moderazione’: l’idea che gli Stati Uniti dovessero ridimensionare i propri impegni internazionali, tagliare o riorganizzare il budget militare per riflettere un ruolo ridotto degli Stati Uniti nel mondo, e rinunciare a una strategia di quella che il politologo Barry Posen ha chiamato ‘egemonia liberale‘.

Come si può immaginare, il saggio di Packer ha suscitato scalpore, se non un disgusto viscerale. Ma come ha twittato lo storico Samuel Moyn, il saggio di Packer – mentre indorava l’internazionalismo liberale per una riabilitazione del primato americano – rifletteva la realtà che il vecchio ordine non può tornare dopo la Guerra al Terrore, “che la prima opzione militarista dei guerrafondai liberali non può semplicemente essere rianimato”.

Inoltre, le opzioni militari che hanno caratterizzato la Guerra al Terrore sono attualmente fuori discussione: invasione preventiva – e occupazione – di nazioni sovrane, costruzione della nazione in Medio Oriente, dominio unipolare degli Stati Uniti. A causa in parte del lavoro di giornalisti come Azmat Khan , gli attacchi con i droni sono diminuiti drasticamente durante la presidenza di Joe Biden. Elementi di moderazione sono evidenti anche nella politica dell’amministrazione Biden nei confronti dell’Ucraina. Apparentemente motivato dalla paura di un’escalation nucleare, Biden ha rifiutato le richieste dei falchi della ‘Nuova Guerra Fredda’ per una no-fly zone, l’invio di alcune armi ad alta tecnologia in Ucraina e la prospettiva di un intervento diretto degli Stati Uniti in Ucraina. Nel trattare con stati grandi o falliti, Biden opera all’ombra dell’incapacità degli Stati Uniti di rifare il mondo, anche se molte figure della sicurezza nazionale vorrebbero che non fosse così.

Da sole o nel loro insieme, queste nuove realtà non costituiscono una politica estera restrittiva. La moderazione deve essere adottata per una nuova politica estera statunitense: non è fine a se stessa. Mentre la guerra in Ucraina continua senza una fine prevedibile in vista, fornisce ai più cauti i mezzi per immaginare e attuare una visione postbellica per il mondo. I ‘moderatori’ devono essere critici nei confronti degli sforzi per espandere il potere degli Stati Uniti a breve termine (ad esempio, un assegno in bianco al Pentagono per combattere la guerra), ma devono cercare di costruire una visione affermativa che si basi sulla collaborazione internazionale per ridefinire le priorità delle minacce alla sicurezza nazionale (intorno questioni come il cambiamento climatico, la migrazione e la politica dei rifugiati, la povertà e la salute globale), scoraggiando le avventure imperiali da parte delle grandi potenze e smilitarizzando il panorama delle opzioni di politica estera una volta che la guerra finisce.

Ma intanto, cos’è la moderazione? I moderati sono spesso costretti a difendere le loro posizioni contro gli internazionalisti liberali. La presunta chiarezza dell’internazionalismo liberale – il sostegno alla libertà globale e alla libertà raggiunta attraverso la forza militare e la potenza economica e rafforzata dall’intrinseco eccezionalismo degli Stati Uniti come superpotenza democratica – è giustapposta alla presunta oscurità di ‘moderazione’ come categoria o termine . La moderazione può essere definita in molti modi, ma come euristica, è spesso ridotta all’idea di ritirarsi dalla scena mondiale ed è messa alla berlina come sinonimo di ‘isolazionismo’, un termine ancora più pesante.

Oltre alla capienza della moderazione, altri fattori ostacolano i suoi sostenitori. La moderazione deve ancora essere testata come base per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La moderazione non è codificata nelle istituzioni di politica estera negli Stati Uniti, anzi . Anche i moderati sono in disaccordo con i gli ‘estremisti’ moderati. Alcuni moderati sono nazionalisti e falchi fiscali che credono che i soldi spesi all’estero per combattere i mostri, per parafrasare John Quincy Adams, danneggino gli interessi economici e il libero scambio degli Stati Uniti e aumentino i debiti e le aliquote fiscali. Sono meno interessati alle questioni di giustizia internazionale. Altri moderati sono realisti autodefiniti focalizzati sul ‘bilanciamento offshore’, che cercano sfere di influenza simili al Congresso di Vienna in seguito al Guerre napoleoniche .

I moderati progressisti o di sinistra, come me, credono in un mondo smilitarizzato determinato dalla cooperazione internazionale su questioni al di fuori della competizione militare (povertà, salute, clima, per esempio), che può limitare le conflagrazioni tra grandi e piccole potenze. Alcuni moderati progressisti hanno fiducia nella cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite attraverso forum proposti come un ” Vertice del futuro“, che credono possa guidare la cortesia internazionale.

Queste divisioni all’interno del campo moderato sono reali, ma troppo spesso sono state esagerate, impiegate per creare caricature o uomini di paglia al servizio del sciovinismo. L’internazionalismo liberale lotta con le proprie contraddizioni – per esempio, fare affidamento su mezzi antidemocratici (forza militare) nel tentativo di creare fini democratici (società libere dipendenti dal capitalismo democratico) – ma queste criticità non hanno ostacolato l’importanza delle loro politiche.

Questo perché l’internazionalismo liberale è diventato normativo, persino naturalizzato tra le élite della politica estera durante la seconda guerra mondiale e durante la guerra fredda. Come ha scritto lo storico Stephen Wertheim, i responsabili della politica estera degli Stati Uniti hanno fatto una scelta consapevole per perseguire il primato durante la seconda guerra mondiale e la vittoria degli alleati ha permesso loro di vendere la loro visione al pubblico. Tranne che per brevi momenti, come nell’immediato dopoguerra e tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, le restrizioni nella politica estera degli Stati Uniti hanno occupato la posizione di minoranza. La paura totalizzante del dominio sovietico o del terrorismo islamico ha evocato il panico insoddisfatto per la fine della libertà e della democrazia. Tra un mondo instabile e un’era di emergenza nazionale permanente, l’uso della forza militare per prevenire l’illiberalismo e garantire gli interessi americani è diventata un’opzione fin troppo conveniente e facilmente disponibile.

Ma la moderazione non prospererà semplicemente come critica o opposizione all’egemonia liberale. La moderazione non può essere reattiva e difensiva, alla ricerca di falchi assortiti da denigrare online o sulla stampa. È troppo facile. La moderazione, inoltre, non deve essere il corollario del ritiro militare dopo la disavventura imperiale: la sua risonanza non può risiedere nell’attesa che l’America commetta errori all’estero, che gli eccessi dell’impero vengano rivelati. È stato il caso del ritiro degli Stati Uniti dal Vietnam negli anni ’70 o dell’Afghanistan nel 2021.

Come ha sostenuto Emma Ashford, i moderati devono essere lungimiranti. Devono costruire una strategia alternativa all’internazionalismo liberale che sia codificata attorno a principi di equità universale; libertà da interferenze straniere, coercizione e invasione; collaborazione globale tra nazioni ricche e povere; e istituzioni internazionali che forniscono controlli ed equilibri sulle spese militari. In un’epoca di molteplici gravi pericoli – la guerra imperiale in Ucraina, gli autocrati che fioriscono nel Nord e nel Sud del mondo, la catastrofe del cambiamento climatico, i fallimenti inaspettati della risposta globale al Covid-19 – la tentazione sarà quella di adottare paradigmi familiari che richiamano alla guerra fredda.

Questo sembra essere ciò che sta accadendo ora, con la fretta di includere tutte le questioni globali nel quadro della ‘competizione tra grandi potenze’. I moderati devono riconoscere questa realtà mitigando i risultati che ne derivano. Possono evidenziare i molteplici percorsi per raggiungere la cooperazione globale, prevenire future invasioni simili all’Ucraina ed evitare di trasformare l’Ucraina in una ‘Monaco’ – un’analogia e una giustificazione per le invasioni preventive di regimi nefasti sotto una nuova amministrazione statunitense.

Se questi suggerimenti sembrano utopici, offro la storia come prospettiva. Le visioni internazionaliste e cooperative del ‘mondo unico’ erano all’ordine del giorno all’indomani della seconda guerra mondiale. Le idee per condividere i segreti atomici con l’Unione Sovietica in base al rapporto Acheson-Lilienthal del 1946 , o per un movimento federalista mondiale che riformasse le Nazioni Unite per rendere le grandi potenze più responsabili nei confronti delle nazioni colonizzate, furono discusse, ma mai realizzate. La guerra totale e le armi atomiche hanno aperto il regno del possibile nella conduzione degli affari mondiali. Dati gli effetti trasformativi del conflitto sulle questioni globali (sul commercio, sul petrolio, sulle relazioni transatlantiche), la guerra in Ucraina potrebbe creare un momento simile in cui diventino possibili nuove strade.

È vero che il clima politico negli Stati Uniti ha soffocato una discussione sul futuro, su cosa sia un discorso accettabile sulla guerra. Lo shock dell’invasione e la durata della resistenza ucraina all’esercito russo hanno spinto il sostegno pubblico alla guerra. Un’onesta conversazione su un impegno a lungo termine con l’Ucraina si è persa nel processo. La stretta di mano e le ricadute della lettera del Congressional Progressive Caucus al Presidente Biden, che richiedeva una serie di politiche che riecheggiavano in gran parte la linea dell’amministrazione sull’Ucraina, hanno ulteriormente testimoniato il calibro del dibattito sul futuro della guerra. Questi fattori hanno senza dubbio ostacolato l’agenda ‘moderata’.

Ma i moderati sono un blocco più visibile e organizzato che in qualsiasi momento della memoria recente. Hanno casa nel mondo accademico e in vari gruppi di riflessione, non solo il Quincy Institute for Responsible Statecraft, ma anche il Carnegie Endowment for International Peace e lo Stimson Center. Le ricadute della Guerra al Terrore sono ancora fresche nelle menti degli americani e, quando sono stati intervistati , gli americani sono in generale a favore di un ridimensionamento della politica estera. In combinazione con i passi non compiuti da Biden per intensificare la guerra, questa atmosfera si rivela favorevole alla moderazione.

E a questo punto della guerra in Ucraina, sembrano probabili due scenari correlati. La prima è che il conflitto si mantenga come una guerra di logoramento. La guerra minaccia di diventare una situazione di stallo lunga anni che vedrà tragicamente migliaia di altri ucraini uccisi e le infrastrutture ucraine ulteriormente decimate. L’attuale strategia degli Stati Uniti sarà la stessa tra mesi e gli Stati Uniti continueranno ad aumentare l’assistenza alla sicurezza in Ucraina, anche sotto una Camera dei rappresentanti controllata dai repubblicani.

La seconda è che questa guerra, come la maggior parte delle guerre, finirà probabilmente per accordo diplomatico, per qualche accordo internazionale. Una marcia verso Mosca per fermare la macchina da guerra russa (simile alla seconda guerra mondiale), o una riluttante capitolazione di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky (come Robert Lee a Ulysses Grant ad Appomattox), sembrano improbabili sia in termini storici che contemporanei. È più possibile che il regime russo si destabilizzi a causa di cambiamenti nella politica globale e nelle dinamiche interne (come quelle che hanno spinto l’Unione Sovietica ad uscire dall’Afghanistan nel 1989), o che la Federazione Russa decida che le sue perdite siano sufficienti, forse sotto un nuovo Presidente russo, e che quindi tenti di uscire dall’Ucraina raggiungendo la ‘pace con onore’, come fecero gli Stati Uniti in Vietnam nel 1973.

Ma mentre la guerra continua e la fine del gioco si avvicina alla realtà, la tirannia delle possibilità per ciò che la guerra ha in serbo a breve termine diminuirà, così come le affermazioni secondo cui i moderati cercano di depriorizzare o decentrare l’Ucraina dallo stato degli affari globali. Anche questa guerra passerà.

E ad un certo punto, inevitabilmente verrà posta la domanda: cosa viene dopo? I moderati dovrebbero avere una risposta a questo. Gli inni al multipolarismo non creeranno le istituzioni che impediscono le guerre imperiali, né le idee per un Piano Marshall per l’Ucraina . Poiché questi quadri hanno una portata intrinsecamente nazionalista, reificando l’autorità del conflitto tra grandi potenze per limitare il processo decisionale di politica estera e anteporre gli interessi di pochi a quelli di molti. C’è un’apertura per le restrizioni per offrire qualcosa di nuovo. Non può essere la “visione del mondo unico” di decenni fa, ma non possiamo permettere che la stabilità resti nelle mani della deterrenza delle grandi potenze, nella speranza che le nazioni del Sud del mondo come l’India si allineerà con gli Stati Uniti sulla Russia a causa di una spinta verso i ‘valori’ democratici .

Proprio come le amministrazioni presidenziali creano la propria Strategia di sicurezza nazionale (NSS), i moderatori, in particolare quelli del campo progressista o di sinistra, devono riunirsi come gruppo (in una conferenza o forum simile) per offrire la propria NSS su una base semi-regolare, forse ogni 4-8 anni. Ciò darebbe ai responsabili della restrizione (supportati da importanti gruppi di riflessione) un documento universale a cui fare riferimento quando si confrontano con la domanda “Cos’è la moderazione?” o “Quale dovrebbe essere la nostra politica nei confronti dell’Ucraina?” Esistono centinaia di restrizioni pubbliche e la creazione di un gruppo di lavoro, come minimo, è un primo passo fattibile per creare una strategia tangibile.

I moderati devono quindi considerare il saggio di Packer – e quelli futuri simili – come una chiamata alle armi, un’autentica opportunità per formulare come sarebbe un “nuovo ordine moderato”. Ora è il momento per i moderatori di offrire una strategia che sostituisca la “competizione tra grandi potenze” a favore di una che unisca le nazioni su termini comuni di importanza internazionale. Se la guerra in Ucraina è davvero un evento che cambia paradigma, non dovrebbe essere sprecata.