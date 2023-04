PNRR: Palazzo Chigi arranca, il Quirinale richiama

Alla fine, la questione che vale per molti leader politici, non solo di maggioranza e di governo: si circondano di mezze calzette e di inadeguato spessore perché non hanno di meglio a disposizione, o ritengono che siano meglio proprio perché inadeguati e mezzecalzette?

La più recente polemica che si è voluta accendere, quella sull’attentato a via Rasella a Roma e l’eccidio nazi-fascista alle Fosse Ardeatine. Di tutta evidenza che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima, il Presidente del Senato Ignazio La Russa poi, parlano con colpa e/o dolo. La colpa può consistere nel fatto che non sanno (forse) cosa dicono (e questo, comunque, non giustifica, non assolve). Il dolo può consistere nel fatto che (forse) lo sanno benissimo, si esprimono così per calcolo politico (compiacere una parte del loro elettorato), e sviare l’attenzione dai gravi problemi che attanagliano il Paese: che non sanno come risolvere e creano per questo ad arte polemiche ‘altre’. Si producono insomma in cortine fumogene. Se vale il secondo caso, sono ancora meno giustificabili e ancora meno da assolvere.

Il dire corbellerie e cretinate non costituisce reato. Se lo fosse, pochissimi scamperebbero la galera. Ma se si ricoprono cariche istituzionali c’è un dovere di pensare, prima di parlare; e dopo aver pensato, il più delle volte di tacere. Oltretutto chi tace rischia di passare per intelligente; con il parlare, questo dubbio viene fugato.

A memoria futura, ma anche presente, una sorta di baedeker dello sciocchezzaio che si è costretti a registrare. Da conservare come una sorta di salvacondotto quando capiterà di andare a votare, e verrà chiesto di votarli.

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste: “…Nelle campagne c’è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza”.

Fabio Rampelli (Vice-presidente della Camera, Fratelli d’Italia): “Nella mia testa non c’è una legge autarchica. Non voglio italianizzare le parole straniere” (primo firmatario di una proposta di legge per scoraggiare l’uso di termini stranieri al posto di quelli italiani). Non si toccano il “croissant” o il “bar”, spiega il deputato in un’intervista al “Corriere della Sera”, perché “la proposta di legge per tutelare la lingua italiana interessa soltanto gli enti pubblici e privati“. Contro l’uso dei forestierismi nelle istituzioni e nella Pubblica Amministrazione si prevedono multe da 5.000 a 100.000 euro, “in un’ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria”.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio: “335 italiani innocenti, massacrati solo perché italiani” (commemorazione a Bruxelles delle vittime alle Fosse Ardeatine).

Ignazio La Russa, Presidente del Senato: “Via Rasella è stata una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani”.

Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, promotore del decreto anti rave party, che vieta tutti i raduni sopra le cinquanta persone “pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Antonio Tajani, Ministro degli Esteri: “L’utero di una donna non deve essere utilizzato per sfornare figli come se fosse un forno dove si sfornano le patate arrosto”.

Giuseppe Valditara, Ministro della Pubblica Istruzione: “Evviva l’umiliazione” degli studenti, “un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità”. Poi si corregge: voleva dire “umiltà”.

Ancora Valditara: “Togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha completato gli studi”.

Matteo Piantedosi: un barcone carico di immigrati fa naufragio a poche decine di metri dalle coste ci Cutro in Calabria, muoiono 91 persone, 35sono minorenni. Il ministro dà la colpa ai genitori, irresponsabili che mai e poi mai dovrebbero imbarcare i loro figli. Poi precisa: “Il senso delle mie parole era: fermatevi, verremo noi a prendervi”.

E’ la volta di Giorgia Meloni dice: “Andremo a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo”.

Guido Crosetto, Ministro della Difesa: se gli sbarchi triplicati la colpa è da addebitare ai mercenari filo putiniani della Wagner: spingono i migranti sui barconi per punire l’Italia che appoggia la resistenza dell’Ucraina.

Matteo Piantedosi: se arrivano gli immigrati, la colpa agli italiani, che sarebbero “attrattivi”.

Questo parte del fumo del ben misero arrosto servito dal governo Meloni. C’è chi, nel recente pranzo di lavoro al Quirinale tra la Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica ha scorto i segni di un crescente nervosismo e preoccupazione da parte di Sergio Mattarella: troppe intemperanze istituzionali che rendono poco credibile l’Italia agli occhi delle cancellerie europee, e troppi ritardi per quello che riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C’è il rischio che parte dei fondamentali fondi promessi non arrivi. Gli ottimisti obiettano: anche altri Paesi si trovano nella stessa condizione di ritardo e inadempienza. Vero. La differenza sta nel fatto che l’Italia è l’unico Paese ad avere il debito pubblico stratosferico: a dicembre 2022 circa 2.762 miliardi di euro, pari a circa il 145% del PIL. Il debito pubblico è per l’economia italiana uno dei problemi più gravi, un indicatore chenon accenna a diminuire, anzi aumenta costantemente di anno in anno.

Preoccupazione e inquietudine del Quirinale, ad ogni modo, per ora non hanno raggiunto il livello della glacialità di rapporti. Si spiega con una astuta strategia: Mattarella non vuole far mancare la pur discreta collaborazione istituzionale. Democristiano di scuola morotea, Mattarella fila la sua tela con pazienza e metodo. Interviene, consiglia, rimedia. Finita la luna di miele, ora le difficoltà del governo Meloni non possono trovare giustificazione nella frase di rito: “Dateci tempo, siamo appena arrivati”. Inaugurato il settimo mese a palazzo Chigi, meriti e lacune ora appartengono tutti all’attuale esecutivo. Al momento la famosa squadra del “siamo pronti” non ha prodotto sostanziali novità né si è resa protagonista di nessuno dei tanti, mirabolanti cambiamenti promessi. Una cosa è certa: se fallimento vi sarà, non lo si potrà addebitare a un’assenza, a un mancato appoggio e consiglio del Quirinale: che non ha remato contro, anzi in più di un’occasione è giunto in soccorso.