Le pari opportunità non sono solo quelle di genere, ma anche quelle generazionali. I giovani sono tema trasversale in quasi tutte le 6 missioni del PNRR.

Le pari opportunità generazionali devono colmare il deficit occupazionale dei giovani in era COVID-19. Alcuni dati di contesto:

– a febbraio 2021 l’ISTAT ha rilevato un tasso di occupazione tra i 15-24 anni in diminuzione (meno 14.7 % in un anno, quello nazionale moltiplicato per tre).

– circa 260mila giovani con età 25-34 anni hanno perso il loro posto di lavoro dal febbraio scorso (meno 6.4%) sul deficit totale di 945mila.

– si è aggravata la situazione dei giovani che non lavorano e non hanno attivato alcun corso di studio e di recupero di competenze (NEET-Not in Eduction, Employment or Training). Prima della pandemia erano 2.003.000 mentre alla fine del 2020 sono saliti a 2.066.000 (la percentuale media dei NEET nei Paesi dell’ UE è 16.4 mentre in Italia è 27.8).

Faccio un esempio: a Milano, il COVID-19 ha aumentato il numero degli inattivi; sono circa 50mila (prevalentemente giovani), scoraggiati e demotivati e non cercano lavoro (alcuni colpiti da burn-out di ricerca di lavoro). Tante porte chiuse e limiti di mercato. Il tasso di disoccupazione alla fine 2020, per i giovani 15-24 anni, era del 22,0%. E quando in autunno, probabilmente, non si rinnoverà il blocco dei licenziamenti?’Che fare’?

Con una considerazione di fondo di alcuni studiosi: ‘prorogando, prorogando il blocco licenziamenti’, si sviluppa la folla degli inattivi e con fatica si sta offrendo una politica attiva quale la formazione di riconversione del disoccupato e dell’inattivo per accompagnarlo ad un nuovo lavoro. E’ necessario costruire un ‘habitat’ imprenditoriale che rende i giovani attivi e competenti e protagonisti di successo economico e sociale.

Le PMI (94% ca.delle imprese italiane) saranno il vero campo di sperimentazione per applicare le azioni PNRR utili a recuperare il potenziale delle nuove generazioni. I dipendenti sono il vero asset della PMI, ma è palese quanto la ricerca e l’attrazione di giovani lavoratori qualificati risulti una difficoltà soprattutto per le organizzazioni minori.

Bisogna adottare una serie di misure: la ricerca di un equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero; la responsabilizzazione del personale; il facilitare le assunzioni di persone appartenenti a categorie particolari (giovani, donne, minoranze etniche); il miglioramento dell’istruzione e della formazione in modo che sia facilitato il passaggio dei giovani al mondo del lavoro che ha una nuova agenda di settori e di opportunità.

Nello specifico del PNRR, si sottolinea il sostegno all’imprenditorialità innovativa (si veda Missione 1 e 2) che può trovare la sua casa giuridica in Imprese sociali innovative a vocazione sociale (‘Decreto Crescita 2.0’, convertito in Legge 18 dicembre 2012 n. 221).

L’acronimo è ‘SIAVS’: sono s.r.l. innovative che agiscono in settori sociali quali l’assistenza sociale e sanitaria, educazione e formazione, tutela dell’ambiente, tutela del patrimonio culturale,turismo sociale; università, formazione per prevenire la dispersione scolastica; la filiera sociale sussidiaria ecc., ma anche in tutti i settori del Green Deal europeo (energie rinnovabili, reti di trasmissione e distribuzione, la filiera dell’idrogeno).

Le opportunità di mobilità dei giovani e di collegamento nelle direttrici Nord-Sud, Est-Ovest invertono la storica emigrazione a patto che ci siano opportunità infrastrutturali e di imprese (Missione 3). Il mondo della cooperazione e della cooperazione sociale è un attore indispensabile se supportato da investimenti adeguati e misurati nel loro impatto socio economico previsto ‘ex ante’, monitorato ‘in itinere’ e valutato ‘ex post’.

La formazione professionale terziaria (ITS) può migliorare il bilancio di competenze personali tradotto in operatività e facilita l’accesso all’università (Missione 4). Le borse di studio e le opportunità per i nuovi ricercatori (anche dottorati di ricerca) sono milestones del processo e non bisogna incominciare da capo. Si veda, per esempio, il meccanismo generativo e di trasformazione moltiplicativa del progetto StudioSì.

Anche la Missione 5 sviluppa proposte di istruzione e formazione (apprendistato duale che è una tipologia di contratto a causa mista che prevede la concomitanza di istruzione e formazione professionale) e di ‘Servizio Civile Universale’.

La Missione 6 sulla salute ha implicità una forte attenzione per i giovani medici, infermieri e personale per la tecnologia sanitaria.

Tutte queste Missioni si concretizzano in ‘riforme abilitanti’ che offrono al sistema il loro ruolo trasformativo e ad ‘effetto leva’.

San Benedetto invitava l’abate a prendersi cura della sua comunità, specialmente dei più giovani e dei più fragili, avendo riguardo ad essere flessibile, capace di ascolto, di dialogo e di premura rispetto ai bisogni di ciascuno; lo stesso dovrebbe fare ogni leader d’impresa nei confronti dei giovani stakeholder. Ognuno di essi è paragonabile ad un diamante grezzo: il leader deve saper operare nel sistema come un lucidatore di diamanti curandosi che tutti i giovani stakeholder facciano emergere il proprio potenziale e scelgano a loro volta di mettersi in gioco come leader dando sostenibilità all’iniziativa imprenditoriale. Infatti, il leader che ha cura finisce per essere di esempio, testimone di una cultura che viene trasmessa; è di ispirazione, fa crescere gli altri e per mezzo di loro dà vita al cambiamento ed allo sviluppo necessario.

Ma oltre alla motivazione, all’approccio sociologico, alla leadership gestionale ed alla ‘lucidatura dei diamanti’, si deve fare i conti con le risorse in euro; le 6 Missioni muovono circa 192 miliardi (a cui bisogna aggiungere circa 31 miliardi di Fondo Complementare), ma la specificità di investimento nelle politiche per i giovani non si evidenzia dettagliatamente e sarà a discrezione del management delle attività delle Missioni dare la giusta priorità d’investimento. Comunque c’è ‘tanta roba’ per i giovani.