PNRR è ormai un acronimo costante e quasi invasivo in tutti i progetti dell’Italia a breve ed a medio lungo periodo. E’ una premessa implicita e salvifica. Il partito dei sindaci vuole giocare un ruolo e trovare opportunità di finanziamento. Inoltre, esiste l’articolazione delle città metropolitane, che vale circa 21.5 milioni di cittadini (36.2% sulla popolazione italiana), che rischia di stare nel limbo: infatti, se si domanda qual è la reale consistenza dei finanziamenti richiesti dalle ‘città metropolitane’ e dalle ‘città capoluogo’ (si veda tabella sotto), l’interrogativo viene spontaneo e si fa complicato o complesso. Nel primo caso di difficile soluzione, nel secondo caso semplificabile.

Prendiamo il caso Milano. Il sindaco Sala, da subito, ha fatto una missione concreta a Roma per illustrare e per spiegare le richieste di finanziamenti PNRR (le richieste ipotizzate sono di 4.7 miliardi di euro ca. con una articolazione per Ambiente 2.4 miliardi ca., Mobilità 1.3 miliardi ca,Sociale 407 milioni ca, Cultura 356 milioni ca , Scuola 240 milioni ca e Digitale 55 milioni ca.). Il ‘nostro sindaco’ deve essere ovviamente attento a tutti i bisogni dei cittadini ai quali può rispondere con gradazioni diverse in funzione dei bisogni, delle risorse esistenti, ma anche della base elettorale che lo ha eletto.

Con il PNRR si vedrà e sarà anche la ‘cartina di tornasole’ su alcune aree. A Milano città capoluogo, per esempio, c’è una dote PNRR di 85 milioni di euro che bisogna investire velocemente perchè alla fine del 2023 ci sono le verifiche dei primi risultati raggiunti. Sottotraccia, però, c’è una domanda: il ‘nostro sindaco’ è anche sindaco della città metropolitana e quindi la prospettiva dei finanziamenti PNRR sarebbe decisamente diversa. La città metropolitana di Milano è composta da 133 comuni con una popolazione di 3.279.944 abitanti. Milano è parte della città metropolitana con ca.1.4 milioni di abitanti. Googlerando si trova una bozza di accordo fra il sindaco della Città Metropolitana di Milano ed i sindaci dei comuni appartenenti in cui si riconosce che “Nell’ambito degli accordi attuativi, da approvarsi con deliberazione dei rispettivi consigli, può essere prevista la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore della ‘città metropolitana’, che quindi opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

C’è una domanda banale: i 4.7 miliardi del PNRR sono per la ‘città metropolitana’ o solo per Milano? Quali sono le deleghe di funzioni conferite dai 133 comuni? E’ indubbio che gli investimenti per l’ambiente, per la mobilità ecc. hanno riflessi su Milano come ‘città metropolitana’. Quale il valore condiviso? Il partito dei sindaci delle città capoluogo e delle città metropolitane (che sono 14) hanno una priorità elettorale nel chiedere finanziamenti per la propria città, ma nel contempo hanno il dovere istituzionale di creare progetti metropolitani. Queste sono le città metropolitane:



Domanda: i sindaci chiederanno i finanziamenti per la loro città elettorale o per la loro città istituzionale giuridica cioè la ‘città metropolitana’? In un recente rapporto ‘Ance’ sui 108 miliardi destinati alle infrastrutture da PNRR (sfera edilizia), si nota una disparità fra i fondi già destinati alle tre più grandi città italiane: a Roma 1.7447,5 milioni, a Napoli 980,8milioni, a Milano 677,9milioni con evidenti differenze .Se poi dovessimo guardare il dato procapite, avremmo: 647euro per ogni cittadino romano, 980euro per il napoletano e 484 per il milanese. La differenza diventa ancor più evidente se dovessimo fare il calcolo sugli abitanti delle tre ‘città metropolitane’. Una battaglia a tutto campo?