PMI, la ripresa è digital: +28% di utile netto per chi ci punta

La ripresa passa dal digital. La digitalizzazione può apportare grandi benefici alla produttività delle aziende, contribuendo alla crescita del PIL nazionale.

Le imprese sono chiamate a colmare il gap con gli altri paesi europei, e lo stanno già facendo. Come riporta l’infografica ‘Perché la digitalizzazione delle aziende fa crescere il fatturato?’ di TeamSystem, rispetto ad un anno fa sono aumentate del 7,5% le aziende che hanno investito nel digitale;+13% è l’investimento medio per azienda e +22% sono gli investimenti totali nel digitale in Italia. C’è ancora un ampio margine di miglioramento: solo il 23% delle PMI si definisce altamente digitalizzato.

Da cosa deriva il grande vantaggio della digitalizzazione? Grazie a questo processo, le aziende possono migliorare l’efficienza dei propri processi, abbattendo costi e sprechi. Per fare qualche esempio, i più utilizzati dalle PMI sono i software per la fatturazione elettronica e la gestione contabile, per i servizi bancari e finanziari, ma anche i software di controllo e gestione, per la logistica e il magazzino.

I vantaggi sono immediatamente percepiti dalle aziende: secondo la ricerca Kantar per TeamSystem* su cui si basa l’infografica, nel caso delle aziende che hanno adottato strumenti di pagamento digitale, il 70% afferma di aver beneficiato di una maggiore tracciabilità delle operazioni, il 62% ha semplificato le procedure di incasso e pagamento delle fatture, il 57% riscontra una maggiore sicurezza nello scambio dei dati e il 53% ha notato un minor rischio di errore e la riduzione dei costi di gestione.

Non solo, i benefici economici risultano altrettanto evidenti: le aziende digitalizzate hanno notato una crescita dei profitti (+28% di utile netto), la riduzione dei costi del 20%, ma anche una maggiore sostenibilità ambientale perché i processi automatici riducono l’impatto sull’ambiente e di conseguenza gli sprechi.

* TeamSystem è una tech company italiana che propone soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti.