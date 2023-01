Più austerità nel 2023 alimenterà le proteste

Questa settimana i leader mondiali si incontrano a Davos per discutere della cooperazione per affrontare molteplici crisi, dal COVID-19 e l’aumento dell’inflazione al rallentamento della crescita economica, l’afflizione del debito e gli shock climatici.

Solo tre mesi fa, i ministri delle finanze si erano riuniti a Washington DC per lo stesso motivo. L’umore era cupo. La necessità di azioni ambiziose non potrebbe essere maggiore; tuttavia, non ci sono stati accordi, a testimonianza della fragilità del multilateralismo e della cooperazione internazionale.

Peggio ancora, i responsabili politici – consigliati dal Fondo monetario internazionale – stanno ricorrendo a politiche vecchie, fallimentari e regressive, come l’austerità (ora chiamata ’restrizione fiscale‘ o ‘consolidamento fiscale’), invece della tanto necessaria tassazione aziendale / patrimoniale e riduzione del debito iniziative, per garantire a tutti una ripresa equa.

Un recente rapporto globale mette in guardia sui pericoli di un’ondata di austerità post-pandemia, molto più prematura e grave di quella che ha seguito la crisi finanziaria globale un decennio fa. Mentre i governi hanno iniziato a tagliare la spesa pubblica nel 2021, nel 2023 è previsto uno tsunami di tagli di bilancio in 143 Paesi, che avrà un impatto su oltre 6,7 miliardi di persone o sull’85% della popolazione mondiale.

L’analisi delle misure di austerità considerate o già attuate dai governi di tutto il mondo mostra i loro significativi impatti negativi sulle persone, danneggiando in particolare le donne. Queste politiche di austerità sono: mirare alla protezione sociale, escludendo le popolazioni vulnerabili bisognose di sostegno tagliando i programmi per le famiglie, gli anziani e le persone con disabilità (in 120 paesi); tagliare o limitare la spesa salariale del settore pubblico, ovvero ridurre il numero e gli stipendi dei dipendenti pubblici, compresi i lavoratori in prima linea come insegnanti e operatori sanitari (in 91 paesi); eliminare i sussidi (in 80 paesi); privatizzare i servizi pubblici o riformare le imprese statali (SOE) in aree come i trasporti pubblici, l’energia, l’acqua; riformare le pensioni guadagnate duramente adeguando benefici e parametri, con conseguente riduzione dei redditi per i pensionati (in 74 Paesi); (6) riforme di flessibilizzazione del lavoro (in 60 Paesi); ridurre i contributi previdenzialia carico dei datori di lavoro, rendendo la sicurezza sociale insostenibile (in 47 Paesi); e anche il taglio della spesa sanitaria nonostante il COVID-19 non è finito.

L’austerità e tutta la sofferenza umana che provoca è evitabile, ci sono alternative. Sono almeno nove le opzioni di finanziamento, disponibili anche nei Paesi più poveri, pienamente avallate dall’Onu e dalle istituzioni finanziarie internazionali, dall’aumento della tassazione progressiva alla riduzione del debito. I responsabili politici devono esaminarli con urgenza. Molti paesi li hanno già implementati.

Negli ultimi anni, i cittadini hanno protestato contro l’austerità in tutto il mondo. Un recente studio sulle proteste mondiali mostra che quasi 1.500 proteste nel periodo 2006-2020 erano contro l’austerità. I cittadini chiedono migliori servizi pubblici, protezione sociale, posti di lavoro con salari dignitosi, giustizia fiscale e fiscale, equa distribuzione della terra e migliori standard di vita, tra gli altri. Anche le proteste contro le riforme delle pensioni e gli alti prezzi dei generi alimentari e dell’energia sono state molto diffuse. Di recente, la crisi del lavoro e del costo della vita è stata accentuata dalla pandemia di COVID-19, provocando più proteste nonostante i blocchi.

La maggior parte delle proteste globali contro l’austerità e per la giustizia economica hanno manifestato l’indignazione della gente per le gravi disuguaglianze. L’idea dell'” 1% contro il 99% “, emersa dieci anni fa durante le proteste per la crisi finanziaria del 2008, si è diffusa in tutto il mondo, alimentando lamentele contro le élite e le corporazioni che manipolano le politiche pubbliche a loro favore, mentre la maggioranza dei cittadini continuano a sopportare bassi standard di vita, aggravati dai tagli di austerità.

Ricordiamo che migliaia di miliardi di dollari sono stati utilizzati per sostenere le aziende durante la pandemia e per sostenere le spese militari. Ora alle persone viene chiesto di sopportare i tagli dell’austerità, in un momento in cui stanno soffrendo una crisi del costo della vita. Gli incontri del 2023 a Davos si stanno confrontando con nuove proteste e richieste di tassare i ricchi.

A meno che i politici non cambino rotta, non dovremmo essere sorpresi di vedere crescenti ondate di proteste in tutto il mondo. È probabile che gli scontri nelle strade si intensifichino se i governi continuano a non rispondere alle richieste della gente e continuano ad attuare dannose politiche di austerità. I governi devono ascoltare le richieste dei cittadini che protestano legittimamente contro la negazione dei diritti sociali, economici e civili. Da posti di lavoro, servizi pubblici e previdenza sociale a tasse e giustizia climatica, la maggior parte delle richieste dei manifestanti è pienamente conforme alle proposte delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti umani. I leader e i responsabili politici genereranno ulteriori disordini solo se non riusciranno ad agire in base a queste legittime richieste.