Pietre preziose e gioielli: guida alla scelta per il regalo perfetto

Il mondo della gioielleria è tanto eclettico quanto variegato ed è chiaro che, quando si regala un oggetto prezioso ad una persona, si dimostra un affetto ed un interesse tale da giustificare una spesa non esattamente accessibile e, talvolta, anche particolarmente esosa. Regalare un gioiello, del resto, può essere qualcosa di particolarmente sentito e personale e, per questa ragione, lasciare qualcosa al caso potrebbe risultare un errore madornale.

Non è possibile, quando ci sono regali del genere in ballo, metterne a rischio la buona riuscita ed è per questo che, oltre a dover conoscere a fondo i gusti della persona a cui il gioiello sarà destinato, bisognerà porre attenzione sul significato e sul tipo di prezioso che stiamo regalando. Ciò significa, ovviamente, avere un occhio in più anche nei confronti delle gemme che lo adornano e che, a prescindere da tutto, rappresentano un importante valore aggiunto all’accessorio.

Le pietre preziose, infatti, riescono a mettere in risalto anche i gioielli più semplici, ciò nonostante, quando presenti su di essi, bisogna essere sicuri delle preferenze e del modo di abbinare gli accessori della persona a cui vogliamo regalarli. Inoltre, per scegliere quella perfetta, occorre rivolgersi a realtà esperte di settore con un ampio catalogo di gioielli con pietre preziose disponibile. Per fortuna, non è raro trovarne in giro per lo Stivale ed è per questo motivo che la ricerca di una gioielleria Torino, come in qualsiasi altra città d’Italia non sarà assolutamente complicata. Prima di addentrarci nel mercato, però, vi presentiamo una guida alla scelta delle più belle pietre preziose presenti sui gioielli.

Diamanti

La prima scelta in fatto di gioielli con pietre preziose non può non ricadere sui diamanti. I gioielli ornati con una pietra preziosa sono sempre un regalo ben accetto, è vero, ma quando incastonati su di essi sono diamanti, il discorso non fa altro che ampliarsi notevolmente ed assumere una valenza ancora maggiore. Queste pietre di straordinaria bellezza sono così apprezzate poiché in grado di adattarsi a qualsiasi contesto e ad ogni abbinamento. Per questa ragione, oltre che per la loro preziosità, i diamanti sono delle idee regalo perfette, soprattutto quando il destinatario o la destinataria amano la brillantezza. Insomma, i diamanti sono una scelta sicura, sia per gli orecchini che per anelli e collane.

Pietre bianche

Diamanti a parte, sono moltissime le soluzioni alternative, talvolta anche più accessibili e, in ogni caso, signorili su cui poter far ricadere la propria scelta. Ne sono un esempio lampante le pietre di luna, dalla opalescenza catturante e il quarzo, con un’ottima lucentezza vitrea. Un intramontabile highlight dalla raffinatezza unica è, sicuramente, la perla, altro must assoluto con cui il successo sarà assicurato.

Pietre blu

Le pietre blu hanno sempre avuto dalla loro un fascino meraviglioso. Di fronte alla scelta di pietre colorate, del resto, si punta spesso su di esse. Di solito, è consigliato il topazio azzurro cielo e la sua controparte più rara, l’acquamarina, da mettere proprio in cima alla lista di idee regalo quando, chi riceve il regalo, è avvezzo a queste tinte, avendo, magari, gli occhi dello stesso colore o vestendo, spesso, con queste tonalità. Spiccano in questo contesto anche il turchese e la labradorite.

Pietre rosa

Molto popolari tra le donne, le pietre rosa possono essere regalate quando si conoscono a fondo i gusti di chi andrà a ricevere il gioiello. Questo, perché ricoprono una nicchia ristretta di preferenze che, per quanto abbastanza ampia, può costituire un fattore di rischio quando non si conoscono le reali preferenze della destinataria dell’accessorio, mettendo a repentaglio la buona riuscita del regalo.