Piantedosi, la porcata della ‘selezione’, la Costituzione, la Francia

Una volta di più la ferocia stupida del Governo italiano, stavolta guidato ufficialmente dal Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, ma in realtà dal signor Matteo Salvini, si scatena a testa bassa contro ogni regola, anche solo di prudenza, contro tutto e contro tutti. Al lavoro, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi

La ferocia è ovvia, non occorre spiegarla: la vivono e la professano ogni giorno la gran parte di loro, ‘forti’ della loro ideologia di basso conio.

Il principio stupido è che l’Italia ora si deve fare rispettare (con Mario Draghi ad esempio?), che la pacchia è finita e che si difendono i confini dello Stato: mutatis mutandis lo stesso identico discorso ottuso di alcuni anni fa, finito come ben si vede … in nulla, forse qualche nostro raffinato politicante, direbbe ‘in vacca’.

Sorvoliamo sul farsi rispettare e sciocchezze simili, da bambini viziati. Uno Stato serio non ha bisogno di millantare la propria forza per dimostrare di esistere. Ma specialmente, questo lo potrebbero capire perfino Salvini, il nuovo genio della ‘sicurezza’ delle nostre coste signor Matteo Piantedosi, e ovviamente il Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni. La predetta in particolare, accolta con cortesia e disponibilità da una serie di personaggi europei tutt’altro che contenti.

Anche qui, forse, sarebbe utile spiegare in che senso. Che vi sia molto sospetto per il Governo più para-fascista della storia italiana, post-fascista è ovvio e palmare, ma che questo sospetto sia largamente reso concreto dalle frasi dei ‘politici’ italiani è troppo evidente per doverlo dire. Inoltre, tra Meloni, Borghi, Salvini, ecc., europeisti tra di loro sono in pochi.

Confesso di non avere seguito con particolare attenzione le alte parole del prenominato Piantedosi e quindi non so se anche lui, come Salvini, si sia dato il compito di difendere i sacri confini; compito che non gli compete: ci sono il Ministro della Difesa (attualmente l’’Oligarca’ personale della Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, dottor Guido Crosetto) e lo stesso Presidente del Consiglio, per non parlare di un certo Sergio Mattarella.

Ma, tolto ciò, siamo alle solite ormai insopportabili.

E quindi ripetiamole, anche se, come dicono i francesi, lavare certe teste è inutile ci si rimette tempo e sapone. E, sia chiaro, che non parlerò di umanità, perché a certe teste parlarne è tempo perso. Né di logica: in Veneto hanno rischiato di non poter fare la vendemmia perché … non arrivavano migranti; in Calabria e in Puglia idem.

Primo: la nostra Costituzione, all’articolo 10, stabilisce che le persone che abbiano particolari difficoltà politiche, e non solo, in Patria, hanno diritto -legga bene signor Piantedosi, ‘diritto’- all’asilo. Come ovvio, per poterlo chiedere occorre che vadano in un ufficio pubblico per farlo. Da bordo di una nave, per di più straniera, è alquanto difficile farlo. Tanto più che se poi sono rimandati in alto mare, anche se qualcuno lo avesse chiesto in suo nome, l’interessato non potrebbe avvalersi della cosa.

Secondo. Obbligo supremo di uno Stato, di ogni Stato costiero, è quello di salvare vite umane in mare, occupandosi del mare prospiciente alle coste. Nessuno pretende che lo Stato abbia una guardia costiera che arrivi fino alle coste degli Stati vicini, e quindi l’articolo 98 della Convenzione sul diritto del mare (sottoscritta e ratificata dall’Italia, cioè legge italiana a tutti gli effetti) stabilisce che qualunque nave italiana ha l’obbligo di salvare le persone in mare. Obbligo che vale per qualunque nave di qualunque nazione. È ovvio, mi pare.

Cioè a dire che ogni nave che si trovi nel canale di Sicilia, di qualunque Stato sia, deve portare soccorso a naufraghi, e poi portarli nel porto più vicino. Indipendentemente dalla bandiera della nave: lo scopo è di salvare persone, e quindi di portarle al porto più vicino. Non è sorprendente che i porti più vicini nel canale di Sicilia siano italiani. Salvo forse Malta, ma non sempre. Comunque, lo si voglia o no, Malta è un’isola, ha dei limiti oggettivi di accoglienza. Che poi si comporti in modo sbagliato, o anche schifoso, è possibile: l’Italia faccia valere la cosa a Malta, protesti, le dichiari guerra, la bombardi, ma, a parte ciò, altro non può! Per lo più, comunque il porto più vicino è in Italia.

Ogni persona salvata, perciò, ha comunque il sacrosanto diritto di essere sbarcata e di chiedere l’asilo o quel che sia: se in Italia, all’Italia, se altrove, altrove.

L’obbligo presunto dai signori Piantedosi e Salvini di portare i naufraghi nello Stato di bandiera della nave è fantasia pura. Nessuna disposizione prevede una stravaganza simile: tu salvi uno che sta per affogare e, siccome la nave è neozelandese, lo porta in Nuova Zelanda, non prima di avere terminato le cose che ha da fare. Cerchiamo di essere seri: si bloccherebbero tutti i commerci internazionali. Per di più, non si può ‘sequestrare’ una persona per portarla a casa del diavolo: è un naufrago va portato a terra, e basta.

La follia di selezionare tra i naufraghi le persone da sbarcare e quelle da lasciare a bordo delle navi, oltre ad essere illecito per la nave che ha salvato, che ha pure i fatti suoi da fare e stare in mare costa, ricorda molto da vicino altre ‘persone‘ che selezionavano persone da inviare qua o là. Una cosa che dovrebbe dare il vomito a chiunque sia moderatamente un essere umano. Forse Piantedosi e Salvini non la pensano così, ma è una realtà: farlo è, innanzitutto, una porcata. Poi, beninteso, ci sono le norme sui diritti dell’uomo eccetera, qui inutile spiegare, lo sanno benissimo e se ne fregano.

Terzo. Ognuna di quelle persone, piaccia o no ai signori di cui sopra, è un essere umano, che ‘gode‘ dei diritti dell’uomo, e in particolare, quindi, del diritto di uscire dal proprio Paese quando vuole e andare altrove. Quelle persone, appunto, desiderano andare altrove. O, se preferite, sicuramente non vogliono tonare a casa loro (altrimenti non ne sarebbero fuggiti) e nemmeno in Libia o dove sia, dove sono stati sequestrati, derubati e torturati: vogliono andare in Europa. E quindi, posto che le leggi europee vanno rispettate e, dunque, che ogni Stato europeo ha diritto di decidere (nei limiti di cui alle predette norme sui diritti dell’uomo) chi ammettere e chi no, si tratta di decidere ‘dove‘, ma non ‘se’. Ma nessuno, dico nessuno (e quindi nemmeno l’Italia), ha il diritto di condannarli a vivere su una nave o a tornare in Libia o nel proprio Paese di origine.

Una volta sbarcate, quelle persone vanno trattate come prevede la legge, interna e internazionale, ma per poterlo fare devono, ripeto, devono essere fatte scendere dalle navi.

Sorvolo, ma non dovrei, sul fatto che, trattare in quel modo degli esseri umani, lasciandoli sulle navi o magari lasciandoli affogare, viola oltre che il nostro codice penale, le convenzioni internazionali, sottoscritte dall’Italia, sul divieto di tortura.

Quarto. Se l’Italia, poi, non è in grado di ottenere che una parte di quei naufraghi venga mandata in Francia o Germania ecc…, la colpa è dell’Italia e dei suoi politicanti, non dei naufraghi. Che poi l’Italia non riesca a mandare via molti naufraghi sia colpa dell’Italia è ovvio a causa del fatto che, in proporzione, l’Italia ospita migranti per circa la metà di altri Paesi europei, e quindi quei Paesi hanno ragione di rifiutare di accoglierne altri: l’Europa deve, dovrebbe essere un luogo di uguaglianza di diritti e doveri, anche se a qualche italiano ciò non piace.

Occorre dire altro?

Sì, quinto. Alla ottusa ferocia imbecille e inconsapevole, in poche ore, i nostri muli inconsci di sé ricevono un ‘uno/due’ da KO.

1. L’UE, a cui il Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni ha giurato fedeltà dopo avere per anni sparso veleno su di essa, risponde a muso duro con la più semplice constatazione: i migranti hanno diritto a chiedere l’asilo, e quindi devono sbarcare per farlo: se non glielo si vuole dare, dopo, andranno via.

2. Emmanuel Macron, sbeffeggiato dai nostri ottusi politicanti, con una decisione semplice e inattesa, fa arrivare una di quelle navi a Marsiglia, e li fa sbarcare tutti.

E poco dopo, sbarcano tutti anche in Italia, grazie a trucchetti vari, vergognosi e umilianti per noi italiani, per tutti noi italiani, purtroppo.

Bel risultato!

Ma i nostri beneamati governanti finché non sbattono la faccia sulla realtà, non si convincono. E quindi tocca aspettare. E, magari, alla fine, pagare i danni che i signori Piantedosi e compagni stanno provocando a quelle persone, deliberatamente torturate dai predetti. Danni da pagare, spero, di persona, non dallo Stato!