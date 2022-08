“Questo Ferragosto 2022 sarà ricordato sia per il caldo torrido che ha raggiunto temperature insostenibili, sopra i 40° provocando grande siccità, che per il vento assassino a 140 all’ora con trombe d’aria che hanno sconvolto vaste zone del nostro territorio: mai vista una cosa del genere!” : chi parla è Gianni, uno degli abitanti di Grassina, ridente zona collinare nei dintorni di Firenze, ancora intento a spalare il fango dall’abitazione e dal garage di casa, invasi dalle acque che scendevano a valle come torrenti in piena. Intere zone della Toscana, sia della costa versiliana (tanto rumore per il Twiga, lo stabilimento di Briatore devastato dal vento, ma a Carrara è successo assai di peggio!), che del centro, Firenze compresa, dove la caduta di un olmo ha bloccato la tramvia alle Cascine.

Insomma, nubifragi a ripetizione che in pochi minuti hanno rovesciato giù tanta acqua quanta in un mese di pioggia. Parchi e giardini chiusi, sospensione di ogni attività all’aperto, vigili del fuoco e protezione civile impegnati su vari fronti. Tanta devastazione da richiedere lo stato d’emergenza. E così è accaduto anche in altre regioni, Liguria, Sicilia, dove bombe d’acqua e incendi si alternavano. Eventi naturali? No davvero. Marco Bottino, Presidente dell’Anbi Toscana, l’ente che riunisce i consorzi di bonifica, non ha peli sulla lingua e mette il dito sulla piaga: di fronte ad eventi diversi tutti anomali, non servono le polemiche, i danni derivano da situazioni oggettivamente ingestibili, fra cui “ anche e soprattutto da scelte collettive sbagliate: abbiamo cementificato, inquinato, costruito dove non era possibile, edificato e poi condonato, tombato canali per realizzare sopra strade e palazzi, tolto alberi e boschi, abbandonato le coltivazioni collinari, trasformato stagni e pantani in zone industriali. Non è storia passata, c’è chi continua su quella strada, invece dobbiamo ripensare i nostri modelli di sviluppo poiché gli interventi di gestione non bastano più, dobbiamo progettare il nuovo in modo diverso, cambiare il rapporto con l’ambiente.”

Il nuovo è quella riconversione ecologica che sembra allontanarsi sempre più e che è fatta di tante scelte di grande respiro. Una di queste, a proposito di devastazione del territorio, è quella di intervenire con misure adatte e urgenti sulla crisi climatica. Ormai sono in molti a chiederlo con forza e autorevolezza, come gli scienziati che hanno lanciato la lettera-appello alla politica per porre la questione climatica al primo posto dell’impegno istituzionale. Finora con scarso ascolto dal mondo politico impegnato nella campagna elettorale. L’appello è stato accolto e sostenuto invece dai giovani del Friday for Future, i quali provenienti da 45 Paesi, nel mese scorso avevano dato vita a Torino, al ‘Climate social camp’, avvertendo che la loro protesta continuerà (‘another world is possible, we are unstoppable’, uno degli slogan gridati nei cortei). Loro non si fermeranno.

E il mondo della politica continuerà ad ignorare o a relegare tra le ultime cose la questione climatica? Che siano necessarie soluzioni concrete, fin da subito, riducendo le emissioni di CO2 nell’atmosfera è opinione sempre più diffusa. Ma quanto questa viene ascoltata da chi dovrebbe? Quali nuovi ostacoli si troveranno per rinviare la ‘riconversione’ ecologica che ponga fine allo sfruttamento scellerato della naturae consideri il clima un bene comune? La guerra è uno di questi. E Patrizia, un’ambientalista fiorentina, riferendosi alla recente missione a Kiev dei Sindaci italiani, capeggiata proprio dal Sindaco di Firenze Dario Nardella, preoccupata dichiara: “Si parla tanto della ricostruzione dell’Ucraina, cosa giusta, ma chi si farà carico degli ingenti costi? Chi porta la responsabilità della devastazione di quel paese – ovvero Putin e il governo Russo – o i cittadini europei? Non verranno sottratte risorse alla transazione ecologica?” Domanda alla quale non è stata data alcuna risposta. Una delle possibili e necessarie misure cui le pubbliche istituzioni e i cittadini dovrebbero porre mano, per combattere la crisi climatica, è l’impianto di alberi. Migliaia, milioni, miliardi di alberi, come non si stanca mai di ripetere il biologo vegetale Professor Stefano Mancuso, fondatore e direttore del Linv (Laboratorio di neurobiologia vegetale dell’Università di Firenze) . Lo ha fatto anche in questi giorni. “Contro il riscaldamento globale non esiste una tecnologia più efficiente ed economica degli alberi, ne servono 1000 miliardi entro il 2030, è un’impresa che dobbiamo intraprendere da subito. Negli ultimi due secoli l’uomo ha tagliato 2 mila miliardi di alberi, ripiantarne un miliardo non dovrebbe essere complicato. Intanto iniziamo a non tagliare più le foreste e le zone boschive, poi piantiamo alberi il più possibile. Lo spazio c’è. Basterebbe inoltre ridurre la superficie del Pianeta destinata ad allevare animali da mangiare, l’invito pressante non da vegetariano (non lo è) ma da uomo di scienza è di ridurre di un quarto il nostro consumo di carne. Le piante, secondo lo scienziato, sono la soluzione concreta al problema del riscaldamento globale per la loro capacità di assorbire anidride carbonica. Ogni euro investito in alberi è mille volte più redditizio di qualsiasi altra spesa. Mancuso ripete che il riscaldamento globale dipende dai gas prodotti dalle attività umane che vengono immessi nell’atmosfera, il più importante è l ’anidride carbonica . Questa va nell’atmosfera in maniera enorme e provoca il cosiddetto “effetto serra”. Non è un caso che si parli di surriscaldamento. Entro fine secolo l’obbiettivo è di limitare ad un 1 grado e mezzo la temperatura rispetto a quanto era prima della rivoluzione industriale, ovvero all’inizio dell’ ‘800. Per rendersene conto della gravità della situazione in cui ci troviamo basti pensare a quanto avviene nel nostro corpo quando la temperatura aumenta di 2 gradi, passando da 36 e mezzo a 38 e mezzo. Come ci sentiamo? E’ compatibile con la vita dell’organismo? Alla lunga gli organi cedono. Il pianeta è esattamente come un essere vivente. E come tale va trattato. Il fatto che aumenterà la sua temperatura di 2-3-4 gradi, cambierà in maniera drammatica quasi tutto. La soluzione sarebbe perciò non produrre più anidride carbonica e gli atri gas climalteranti, ma non abbiamo il tempo per modificare in tempi rapidi i nostri comportamenti, avremmo bisogno di un secolo per fare questo, ma non ce l’abbiamo e allora dobbiamo guadagnarcelo. Come? Ecco il punto. Piantando mille miliardi di alberi. Ognuno deve fare la sua parte. Sopratutto chi ha il potere di decidere. Ma spetta ad ognuno di noi agire. I buoni esempi non mancano. Ad esempio, lo stesso Professor Mancuso, aveva preso parte ad una importante iniziativa della UniCoop: creare a Montopoli Valdarno all’interno di un’area lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno precedentemente occupata da un allevamento, un bosco biosostenibile, il primo d’Italia, realizzato su un ex terreno industriale.

Il bosco sarà ‘bio’, in quanto incubatore di diversità naturalistica, e sarà sostenibile per l’assorbimento di anidride carbonica, ma anche perché sarà un modello funzionante di ‘polmone verde’. L’idea è quella di far nascere una nuova area boschiva, che sia a tutti gli effetti visitabile inserendo un percorso che impatti al minimo la superficie del suolo ma che permetta alle persone di vivere un’esperienza a contatto con la natura. Il progetto prevede la messa a dimora di alberi e arbusti secondo tre modalità di intervento, per un impianto totale di 3 mila alberi. E una pianta – si afferma – in dieci giorni, mette le proprie radici aprendosi una strada come in un labirinto. L’area su cui si svilupperà il bosco è stata occupata in passato da un allevamento. Per questo è particolarmente rilevante la bonifica che viene fatta da Unicoop Firenze, e monitorata e rendicontata da Legambiente, e che prevede la rimozione e l’avvio al riciclo di 17.000 tonnellate di rifiuti solidi, fra cemento, asfalto, calcestruzzo.

In questo modo il suolo verrà restituito al ciclo naturale di fertilizzazione e assorbimento idrico e sarà possibile iniziare a piantare le tremila piante previste, di cui 800 ad alto fusto lungo. La scelta delle piante, su indicazione del professor Stefano Mancuso e di Pnat, riguarda specie ad alto assorbimento di CO2 e rapido accrescimento del tronco.



Questo consentirà di avere importanti benefici per la qualità dell’aria, che aumenteranno col passare degli anni. A meno di 10 il bosco potrà assorbire 170 tonnellate CO2 e una mole importante di inquinanti (polveri fini, ossido di azoto, ecc); a meno di 20 anni il ‘risparmio’ di CO2 sarà di 600 tonnellate; a meno di 30 il risparmio sarà di anni di 1400 tonnellate. “Questo bosco” – concludeva il Prof. Mancuso – “è una iniziativa importantissima, perché fa vedere come si può intervenire su un’area industriale cementificata. Occorre perciò piantare più alberi possibili. “ Ognuno può contribuire versando almeno un euro nei centri Coop alla raccolta dei fondi necessari alla realizzazione del progetto, che è parte della campagna ‘Abbraccia un albero’.

Da parte sua il Comune di Firenze ha messo a punto un progetto per l’impianto di un albero da parte di ogni cittadino che lo voglia dedicare ad una persona cara, indicandola nell’apposita targhetta. Costo della donazione: 150 euro. Gli alberi verranno impiantati in quattro grandi giardini dislocati in altrettanti quartieri cittadini. Nardella ha dichiarato il proposito di fare del capoluogo toscano una delle città più verdi d’Italia. Ma, come spesso avviene, queste lodevoli iniziative si scontrano con realtà di tutt’altro segno, come denuncia Italia Nostra riguardo al progetto di rimozione e risistemazione del la mezzeria alberata di un importante viale cittadino ( Viale Redi), che prevede l’abbattimento di 52 pini domestici, contro il quale si sono pronunciati 300 residenti nella zona. Italia Nostra chiede la sospensione dei lavori di abbattimento, dato che la copertura arborea lungo le strade è in grado di abbassare le temperature di 2 o 3 gradi e anche più. Ne consegue – sostiene Italia Nostra – “che la sostituzione dei pini con i Gingko Biloba ridurrà in proporzioni rilevanti i benefici di ombreggiamento ed aumenterà la temperatura.” Come si vede, la contraddizione tra i buoni propositi e la realtà è spesso molto evidente.