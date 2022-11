Petrolio e gas: le carte in mano agli Stati Uniti

In risposta all’aggressione russa in Ucraina, le Nazioni europee hanno drasticamente ridotto le importazioni di greggio, prodotti petroliferi raffinati e gas naturale dalla Russia. I livelli del 2021 di queste importazioni di energia erano di circa 2,2 milioni di barili al giorno (mbg) di greggio, 1,2 mbg di prodotti raffinati e 155 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale su base annua.

Oltre alle estreme difficoltà nell’ottenere nuove fonti di gas naturale e, in misura minore, di petrolio, gli aumenti dei prezzi in tutta Europa dall’inizio della guerra sono stati di proporzioni storiche. Nei giorni successivi all’invasione, i prezzi del gas naturale sono aumentati del 62% ei prezzi dell’energia nel Regno Unito sono aumentati del 150%. Il pieno impatto della guerra, insieme alla relativa necessità di frenare i più alti numeri di inflazione in oltre 40 anni, ha spinto l’Europa in una recessione che minaccia le famiglie e le piccole imprese, nonché la capacità dei produttori europei di rimanere competitivi.

Di conseguenza, se la regione non è in grado di raccogliere rapidamente rifornimenti alternativi,l’impegno europeo ad aiutare a contenere l’aggressione russa potrebbe indebolirsi.

Gli Stati Uniti hanno la capacità di fungere da swing producer a breve e medio termine per riempire gran parte della ridotta offerta di petrolio e gas. Ma gli Stati Uniti non hanno ancora mostrato la volontà politica di aumentare la produzione di questi prodotti nella scala necessaria nell’attuale crisi.

Serve esplora il motivo per cui gli Stati Uniti dovrebbero raddoppiare gli sforzi per compensare la perdita di forniture energetiche cruciali che subiranno gli europei (e altri alleati che si oppongono all’aggressione russa). Se gli Stati Uniti dovessero approfittare delle loro enormi riserve di petrolio e gas, questa politica sarebbe anche una soluzione più rispettosa dell’ambiente per le carenze rispetto allo sfruttamento delle riserve in Medio Oriente o in Venezuela.

PRODUTTORI OSCILLANTI

Fonti alternative di petrolio greggio e prodotti raffinati sono più facilmente disponibili rispetto al gas naturale, poiché quest’ultimo richiede la realizzazione di nuove e costose infrastrutture. La costruzione di nuovi gasdotti, impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture di trasporto e l’aumento della produzione richiedono autorizzazioni e finanziamenti difficili da ottenere, almeno nel mondo sviluppato.

L’Arabia Saudita e altri membri dell’OPEC sono stati i tradizionali produttori oscillanti di greggio e di alcuni prodotti raffinati fino alla rivoluzione del fracking negli Stati Uniti. L’OPEC ha deciso di ridurre la produzione nella situazione attuale, apparentemente almeno in parte per placare il suo compagno di viaggio russo. Sia i sauditi che gli Emirati, nonostante le imbarazzanti suppliche dell’Amministrazione Biden, si sono schierati pubblicamente con il Presidente Vladimir Putin sulla questione delle forniture a breve termine.

Sia il Venezuela che l’Iran, i cui settori petroliferi sono ora sotto sanzioni statunitensi, potrebbero plausibilmente immettere nuove forniture sul mercato. I negoziati in corso per rinnovare il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) -che l’Unione Europea e alcune voci nell’Amministrazione Biden stanno promuovendo-, e i colloqui dietro le quinte USA-Venezuela, hanno entrambi lo scopo di affrontare le carenze esistenti e l’elevato prezzi. Oltre a come gli accordi con queste due potenze canaglia danneggerebbero la politica statunitense di lunga data, fare affidamento su questi Stati autoritari farebbe crollare ogni speranza di progresso nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

La figura 1 mostra alcuni dei maggiori emettitori mondiali di metano, che è 80 volte più potente come gas serra rispetto all’anidride carbonica (CO2). Il metano è responsabile di circa il 25% del riscaldamento globale odierno, secondo l’Environmental Defense Fund. Russia, Iran e Venezuela sono tra i leader mondiali in questa corsa, anche se le economie molto più grandi di Stati Uniti, Europa e Cina producono più di questo gas. La figura 2 mostra che, in termini di intensità di metano, gli Stati Uniti emettono circa 35 tonnellate di CO2 equivalenti in metano per milione di dollari di PIL. Il numero equivalente è 404 per la Russia, 733 per l’Iran, 137 per l’Arabia Saudita e 1.864 per il Venezuela.

La figura 3 fornisce confronti simili per l’intensità di CO2 per i Paesi principali. Ancora una volta, la Russia è molto più dissoluta nelle sue prestazioni rispetto agli Stati Uniti o all’UE, rilasciando circa 1.006 tonnellate di CO2 per milione di dollari di PIL. Iran, Venezuela e Arabia Saudita emettono rispettivamente 2.162, 1.756 e 651 tonnellate di CO2 per milione di dollari di PIL.

La Cina produce oggi circa 750 tonnellate di CO2 per milione di dollari di PIL, rispetto alle 225 degli Stati Uniti e alle 174 dell’UE. La Cina è di gran lunga il più grande produttore mondiale di CO2, con livelli di emissioni di gas serra più elevati di tutti i membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico messi insieme (vedi figura 4).

Tutto ciò senza considerare le emissioni che si verificheranno dopo il completamento di 94mila megawatt (MW) di nuova capacità di generazione elettrica a carbone attualmente in costruzione o i 196mila MW di nuova capacità già consentiti.

La Cina non è un grande produttore di petrolio e gas, ma ha accumulato una capacità in eccesso del 30% nella raffinazione del petrolio, utilizzando importazioni di greggio in grandi e crescenti quantità da Russia, Venezuela e Iran a prezzi favorevoli. La figura 5 mostra i dati recenti, derivati dalle statistiche doganali cinesi, sul livello e sul prezzo delle importazioni di greggio dalla Russia.

Poiché gli Stati Uniti e l’Europa hanno chiuso le raffinerie negli ultimi anni, in parte a causa di politiche che hanno reso antieconomico il finanziamento di nuovi progetti di combustibili fossili, la Cina potrebbe affrettarsi a compensare le attuali carenze di gasolio e carburante per aviazione. Sia per il petrolio greggio che per i prodotti raffinati, affidarsi a prodotti con sede negli Stati Uniti o in Europa è chiaramente preferibile dal punto di vista ambientale.

Ci sono ovviamente molti altri produttori di greggio: Norvegia, Regno Unito, Brasile e Africa. Le riserve di questi Paesi sono cospicue e, per la maggior parte, la loro produzione non è stata soggetta a instabilità politica, tranne che in alcuni Paesi africani.

Tuttavia, ci sono dei limiti alla loro futura espansione nel breve termine. Gran parte della produzione al di fuori dell’Africa è offshore, dove i giacimenti sono difficili, costosi e richiedono tempo per aumentare. Molti Paesi subsahariani si affidano all’assistenza cinese allo sviluppo, che ha già provocato debiti in difficoltà nel 60% o più di questi Paesi. È improbabile che i volumi provenienti da queste aree soddisfino i bisogni immediati.

Infine, come illustra la figura 6, l’Asia centrale e il Caucaso hanno esportato circa 1 mbg verso l’UE. Gran parte di questo arriva in Europa attraverso un gasdotto da Tengiz in Kazakistan al Mar Nero e verso l’Europa e altre destinazioni. Il gasdotto attraversa la Russia meridionale ed è potenzialmente soggetto a sanzioni da parte dell’UE e degli Stati Uniti. Le aziende russe detengono circa il 36,5% del progetto, mentre le major statunitensi detengono circa il 22%. La Russia potrebbe interrompere i flussi attraverso questo oleodotto in qualsiasi momento.

In questa regione sono disponibili enormi quantità di riserve petrolifere, ma devono essere trasportate attraverso la Russia o l’Iran per raggiungere le destinazioni occidentali. Nessuna di queste potenze alleate è interessata alla concorrenza di fonti di petrolio non allineate, sebbene la Russia abbia consentito alcune esportazioni di petrolio dall’Azerbaigian. Maggiori forniture di petrolio dal Kazakistan attraverso il Mar Caspio potrebbero essere portate attraverso l’oleodotto attraverso la Turchia, ma anche queste sono complicate dagli interessi dell’intesa Iran-Russia.

Dal 24 febbraio 2022, l’Europa ha avuto solo un successo parziale nel sostituire le enormi quantità di gas naturale che le sanzioni dell’UE o le azioni russe hanno interrotto. La maggior parte delle sostituzioni sono avvenute sotto forma di GNL.

Un’estate relativamente mite nell’Asia orientale e l’arbitraggio dei prezzi hanno consentito la rivendita in Europa dei carichi appaltati in questa regione, ma questa fonte di approvvigionamento sta iniziando a diminuire con l’avvicinarsi dell’inverno. L’UE ha inoltre negoziato nuove forniture di gasdotti da fonti esistenti in Nord Africa e Norvegia.

Prima dell’aggressione russa, la Norvegia forniva regolarmente all’Europa circa 100 bcm all’anno. Ha aumentato le forniture di circa l’8% dalla fine del 2021, ma questo rappresenta solo una piccola parte dei 155 miliardi di metri cubi che la Russia ha consegnato in precedenza.

Esiste un enorme potenziale per aumentare le importazioni attraverso gasdotti dall’Asia centrale e dal Caucaso. Ma ancora una volta, la difficoltà di aggirare il territorio russo e iraniano e l’opposizione di questi Paesi alla concorrenza, rende improbabile qualsiasi aggiunta a breve termine. L’attuale gasdotto ‘Southern Corridor’ da Baku, sta consegnando circa 10 miliardi di metri cubi di gas azero attraverso la Turchia e nell’Italia meridionale. I piani per aumentare la produzione e la portata del gasdotto sono in atto, ma rimangono difficili a causa dell’instabilità politica nel Caucaso e delle esitazioni sia degli acquirenti del gas che dei fornitori finanziari a intraprendere investimenti rischiosi a lungo termine in questo momento.

La figura 7 mostra i maggiori esportatori di GNL nel 2021. I membri del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno ampie scorte di gas, ma solo il Qatar spedisce GNL in qualsiasi quantità materiale in Europa. Le sue esportazioni tramite GNL verso l’Europa sono state di circa 11 miliardi di metri cubi nel 2021. Il Qatar ha in programma di espandere la capacità in modo significativo, ma non prima del 2026. I suoi piani dipendono anche dalla garanzia di contratti a lungo termine con gli acquirenti, e gli acquirenti europei continuano a esitare ad accettarli.

L’Australia è stata il più grande esportatore di GNL nel 2021, ma quell’anno ha inviato solo 0,037 bcm direttamente in Europa. L’Australia non ha attualmente piani per espandere la sua capacità di esportazione e la politica interna si è comunque rivoltata contro le nuove esportazioni.

Gli Stati Uniti avranno il più grande volume di capacità di esportazione di GNL al mondo quando i nuovi impianti, che sono ora in costruzione e che dovrebbero diventare operativi nei prossimi due anni, inizieranno la produzione.

La Figura 8 mostra i progressi della capacità di esportazione di GNL negli Stati Uniti, che nel 2022 sono già diventati il maggiore esportatore di questa risorsa di combustibile fossile relativamente pulita, con esportazioni previste di 114 miliardi di metri cubi. La nuova capacità che entrerà in funzione tra il 2023 e il 2025 rappresenta più di 50 bcm di capacità. L’impianto più recente ha iniziato ad esportare ad agosto e rappresenta 17 bcm di capacità aggiuntiva. Gli Stati Uniti hanno già superato l’impegno del presidente Joe Biden a marzo di aumentare le esportazioni di GNL verso l’Europa di 15 miliardi di metri cubi quest’anno e si stima che l’aumento totale raggiungerà i 45 miliardi di metri cubi in questo anno solare.

La produzione totale di gas naturale negli Stati Uniti ha raggiunto i record storici per tutto il 2022, facilitando l’aumento delle esportazioni. Gli Stati Uniti sono quindi pronti ad aumentare costantemente le proprie esportazioni verso l’Europa e il resto del mondo se la politica pubblica non pregiudica ulteriori guadagni nella produzione o nella costruzione di infrastrutture. Vale la pena notare che, a partire dal 2020, solo l’11% della produzione totale di gas naturale negli Stati Uniti proveniva da terreni di proprietà federale. La dipendenza dalla proprietà privata per la produzione di gas limiterà la capacità dell’attuale amministrazione di ridurre la produzione, sebbene disponga di altri mezzi per impedire la costruzione di nuove infrastrutture e scoraggiare il finanziamento di nuovi progetti. In breve, gli Stati Uniti hanno i mezzi per essere uno swing producer ed esportatore di gas naturale per affrontare l’attuale crisi energetica.

La produzione statunitense di greggio e prodotti petroliferi raffinati rimane al di sotto dei livelli massimi fissati prima della pandemia. Le politiche pro-produzione dell’amministrazione Trump, così come la tolleranza de facto degli anni di Obama, hanno facilitato la crescita della capacità di produzione e di esportazione. Al contrario, l’amministrazione Biden ha adottato uno sforzo dell’intero governo per scoraggiare e impedire l’esplorazione e lo sviluppo del petrolio greggio, nonché la costruzione delle infrastrutture necessarie per portare rifornimenti a raffinerie, impianti chimici e impianti di esportazione.

Oltre il 25% della produzione di greggio negli Stati Uniti proviene da terre di proprietà federale. I nuovi contratti di locazione federali per l’esplorazione e lo sviluppo su terreni federali sono ai livelli più bassi dall’immediato secondo dopoguerra, spiegando in parte la perdita di produzione negli ultimi anni. La produzione di petrolio greggio nel 2022 è in media di circa 1 mbg al di sotto del picco raggiunto alla fine del 2019. Le esportazioni totali di petrolio greggio e prodotti petroliferi sono diminuite nel 2021 ma sono cresciute fino ai livelli di inizio 2020 durante i mesi estivi quando i prezzi sono aumentati e l’amministrazione ha esaurito la riserva nazionale di petrolio a livelli mai visti dagli anni ’80. Tuttavia, le esportazioni di prodotti grezzi e raffinati verso le principali destinazioni in Europa sono in aumento.

La figura 9 mostra che le importazioni dell’UE di petrolio e gas dagli Stati Uniti in volume sono aumentate notevolmente negli ultimi cinque anni. Il ritmo degli aumenti è accelerato dal 24 febbraio.

L’Europa è in una crisi economica disperata. I prezzi elevati dell’energia stanno minando la capacità dei proprietari di case di riscaldare le loro case, le piccole imprese di rimanere solvibili e le industrie ad alta intensità energetica di continuare a funzionare. I prezzi elevati stanno colpendo anche altri Paesi in tutto il mondo, inclusi stretti alleati nel Pacifico.

Gli Stati Uniti hanno le risorse grezze di petrolio e gas per essere un produttore ponte per far fronte a gran parte dell’attuale carenza.

L’amministrazione Biden dovrebbe dare un contributo più sostanziale per alleviare questi problemi. Invece, afferma che gli Stati Uniti devono concentrare le proprie ambizioni e finanziamenti sullo sviluppo di risorse energetiche rinnovabili, anche se queste nuove fonti richiederanno decenni per sostituire l’energia del petrolio e del gas nell’economia moderna. L’approccio di Biden ignora anche il fatto che la produzione di energie rinnovabili dipende dalla Cina, che rappresenta l’80% delle forniture globali di pannelli solari, il 58% delle turbine eoliche, il 60% delle terre rare necessarie per l’energia solare e i semiconduttori onnipresenti per alimentare l’economia moderna, e quasi l’80 percento delle batterie agli ioni di litio necessarie per i veicoli elettrici e lo stoccaggio di energia in una rete elettrica basata su fonti rinnovabili. La Cina è anche il più grande emettitore di CO2 e metano al mondo e continua a costruire nuove capacità di combustibili fossili. Gli Stati Uniti hanno bisogno di una correzione di rotta realistica per affrontare la crisi economica e politica causata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina e per ridurre al minimo il danno ambientale causato dalla necessità di sostituire petrolio e gas russi da altre fonti