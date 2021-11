Una disputa tra Gran Bretagna e Francia sui territori di pesca si è intensificata rapidamente. Le autorità francesi hanno arrestato un peschereccio britannico giovedì 28 ottobre e la Gran Bretagna ha prontamente convocato l’ambasciatore francese per colloqui. Oggi il peschereccio è stato rilasciato.

Il problema più ampio qui sono le licenze ora richieste dai nuovi accordi sulla Brexit. I pescatori francesi lamentano che molte delle loro domande per queste licenze sono state respinte, soprattutto dai funzionari di Jersey. Il governo francese ha minacciato di sottoporre le compagnie di pesca britanniche a un’oscura burocrazia, forse di impedire ai pescherecci britannici di entrare nei porti francesi e persino di interrompere l’alimentazione elettrica alle Isole del Canale. Il governo britannico, nel frattempo, ha minacciato misure di ritorsione. Ha messo in attesa le navi della Royal Navy nel caso in cui i pescatori francesi tentassero di bloccare quelle isole. Le discussioni per risolvere il problema apparentemente non sono arrivate da nessuna parte.

Questi eventi seguono precedenti proteste e scontri durante i negoziati sulla Brexit, ma hanno anche una storia più lunga. Il confronto più ovvio potrebbe essere con le ‘guerre del merluzzo’ degli anni ’50 e ’70, quando il ruolo della Gran Bretagna fu invertito. Allora, l’Islanda ha concluso un precedente accordo con la Gran Bretagna ed ha escluso i pescatori britannici dalle acque territoriali islandesi.

Eppure i conflitti sulla pesca risalgono a ben oltre. La storia di queste discussioni sulle acque territoriali e sull’accesso alle risorse marittime può aiutarci a capire perché questi problemi rimangono iconici per l’identità nazionale moderna e perché i due governi hanno risposto in modo così drammatico.

All’inizio del 1600, ad esempio, la repubblica olandese possedeva la più grande flotta peschereccia d’Europa. Un avvocato scozzese, William Welwod, ha scritto che la loro pesca eccessiva nel Mare del Nord minacciava gli stock marini della zona. Ma gli interessi dei governanti britannici erano più economici che ecologici. Volevano una fetta dell’azione e sfidare il dominio olandese. Il primo monarca Stuart che governò su tutti i regni britannici, Giacomo VI (di Scozia) e I (d’Inghilterra, Galles e Irlanda), e suo figlio Carlo I, cercarono di imporre nuove licenze e tasse sui pescherecci olandesi, ma gli sforzi della Royal Navy – a quel tempo sottofinanziati, mal equipaggiati e inefficienti – per far rispettare questa politica rasentavano il ridicolo. Le navi olandesi più agili hanno letteralmente navigato in cerchio attorno ai loro inseguitori britannici.

Il ‘mare chiuso’

Più tardi in quel secolo gli inglesi e gli olandesi combatterono tre guerre per la supremazia commerciale e marittima. Queste politiche sulla pesca facevano quindi parte di un argomento più ampio che allora imperversava sulla sovranità marittima. È stato un dibattito che è diventato fondamentale per il diritto internazionale moderno.

La disputa iniziò con l’avvocato e diplomatico olandese Hugo Grotius, il quale scrisse che nessuno poteva controllare il mare o impedire ad altri di pescare e commerciare. Il libro di Grozio, ‘Mare Liberum’ (il mare libero), era rivolto all’impero portoghese, che stava cercando di impedire agli olandesi di commerciare nell’Oceano Indiano. Tuttavia, le sue idee andarono male anche in Gran Bretagna.

Incoraggiato dai monarchi Stuart, Welwod e altri scrittori, tra i più famosi l’avvocato e deputato John Selden, risposero a Grotius in difesa delle acque territoriali britanniche. L’influente Mare Clausum (il mare chiuso) di Selden sfidò Grozio e attinse a esempi storici per mostrare perché gli stati avevano il diritto di rivendicare parti del mare. Selden tornò ai romani e ai greci, menzionò stati contemporanei come Venezia e spulciò la storia inglese medievale alla ricerca di precedenti appropriati, ma spesso dubbi, tra cui il re sassone Alfred. Selden fece molto del programma di costruzione navale di Alfred, registrato in varie cronache sassoni, ma questi resoconti erano molto probabilmente esagerati. Le attività navali di Alfred ebbero molto meno successo di quanto pensassero i suoi cronisti simpatici.

Tuttavia, anche la cultura popolare ha comportato la riscrittura della storia per giustificare le affermazioni britanniche sul mare. La famosa canzone ‘Rule, Britannia!’, ora ripetuta ogni anno all’ultima notte dei Proms, fu scritta nel XVIII secolo come parte di una maschera di corte che ritraeva Alfred (di nuovo, piuttosto discutibilmente) come un eroe della marina, presumibilmente ambientato La Gran Bretagna sulla via del destino marittimo.

Queste idee erano ovviamente facilmente manipolabili per la realpolitik. Quando gli olandesi a loro volta cercarono di impedire agli inglesi di commerciare nell’Oceano Indiano, i negoziatori britannici citarono gli scritti di Grotius alle loro controparti olandesi (uno dei quali, ironia della sorte, era lo stesso Grotius). Grozio cambiò anche idea sull’apertura, in una certa misura, quando l’esilio dai Paesi Bassi lo portò a servire il re di Svezia, un altro monarca con forti vedute sulla sovranità marittima.

Apertura

Nel XVIII secolo, queste controversie avevano portato a un ampio accordo sulle acque territoriali in Europa (il ‘limite delle tre miglia’ basato sulla gittata di un colpo di cannone), insieme a una generale accettazione che il mare dovesse altrimenti essere aperto.

Nel corso dei secoli XVIII e XIX, con l’espansione dell’impero britannico e la ricerca aggressiva di nuovi mercati, il governo britannico ha abbracciato l’idea dei mari liberi. Mentre i governanti britannici non abbandonavano l’idea delle acque territoriali, coloro che interrompevano il commercio britannico, spesso rivendicando la propria sovranità marittima, venivano bollati come ‘pirati’ e spesso distrutti.

Queste preoccupazioni sono emerse di nuovo nel corso del XX secolo, sia attraverso lo sviluppo di armi con una gittata superiore a tre miglia, sia con l’importanza crescente dell’accesso al petrolio sottomarino e ad altre risorse naturali. Alcuni paesi hanno rivendicato acque territoriali che si estendono per 200 miglia al largo, e mentre la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 mirava a risolvere alcuni di questi problemi (ed è stata influenzata, in parte, dalle guerre di merluzzo), diverse nazioni , compresi gli Stati Uniti, non l’hanno mai ratificato formalmente.

Se l’attuale controversia sulla pesca rivisita in qualche modo questi argomenti precedenti, c’è anche un’importante differenza. Nei secoli XVII e XVIII, la pesca era economicamente vitale per la Gran Bretagna. Nel 2019 il settore era sceso ad appena lo 0,02% dell’economia nazionale. Dipende anche dalla cooperazione con l’UE, con quasi la metà delle catture annuali del Regno Unito esportate lì.

La posizione intransigente di entrambi i governi britannico e francese in questa controversia potrebbe quindi sembrare eccessiva. Tuttavia, riflette il continuo status simbolico sia della pesca che della sovranità marittima, uno status che è stato ripetutamente dibattuto almeno dal XVII secolo.